Торгуют с РФ и обворовывают ВСУ: стало известно, кто ворует миллионы на тендерах в Минобороны

Кто и как зарабатывает на войне, ставя под угрозу национальную целостность Украины.

Тайные встречи. Угрозы и убийства. Бизнес на сырье из России и фактическое финансирование террористической страны. Кто во время войны зарабатывает десятки миллионов на странных тендерах Министерства обороны? И при чем здесь одиозный предатель Украины?

В этом выпуске проекта Хапуга.UA рассказываем, как компании с орбиты одиозного Пономарева и его приспешников, публично открещиваясь от "шефа", продолжают забирать деньги из бюджета страны, которую "начальник", по данным ДБР, предал. Более того – именно "пономаревцы" почему-то иногда становятся безальтернативными поставщиками товаров, внимание, для Минобороны и Нацгвардии.

Нардеп от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Александр Пономарев второй год в СИЗО и ожидает приговора: ДБР обвиняет его в государственной измене и коллаборационизме.

Александр Пономарев/Скриншот по видео Хапуга.UA

Пономареву за сотрудничество с оккупантами в Бердянске грозит до 15 лет тюрьмы. Впрочем, это, оказывается, никак не влияет на заработки фирм и людей, связанных с вероятным предателем Украины. Они наоборот увеличивают свое состояние и эксперты считают — все это "империя Пономарева", и она продолжает разрастаться.

Был бы возможным такой "прорыв в тыл" без участия заинтересованных хапуг во властных кабинетах — расследуем.

Военным машинам нужно не только горючее, но и моторное масло. Его закупают через тендеры, но не всегда прозрачно, и именно так было в этот раз. 9 августа текущего года Государственное предприятие Министерства обороны Украины "Государственный оператор тыла" объявляет тендер.

Масла государственники хотят купить на 28 миллионов 800 тысяч гривен, и все бы ничего, но "Оператор тыла" почему-то размещает этот тендер с неправильным классификатором кода — вместо "масел" его ставят в категорию "нефть и дистилляты".

Эта вроде бы небольшая ошибка, неправильное указание кода, приводит к тому, что поставщики масел, которых действительно много, не видят этого объявления в системе, ища его по коду “оливы”.

И это было преднамеренное ограничение круга потенциальных участников, о чем один из предпринимателей пожаловался в Государственную аудиторскую службу страны. О реакции аудиторов нам пока ничего не известно. А что скажут в Операторе тыла относительно нарушения принципов добросовестной конкуренции?

“Давайте я вам расскажу. То есть, это была допущена человеческая ошибка, которую мы обнаружили только на этапе после того, как аукцион состоялся. То есть, у нас уже не было возможности внести определенные изменения, исправить эту ошибку на периоде уточнений, на периоде приема предложения к этой закупке и так далее”, — говорит менеджер программ горюче-смазочных материалов Государственного оператора тыла Марина Еремеева.

Марина Еремеева/Скриншот из видео Хапуга.UA

В результате этой "человеческой ошибки" на тендер на почти 29 миллионов гривен пришла только одна фирма — ООО "Ресурс Ойл А". Она стала единоличным участником и победителем. "Ресурсу Ойл А" не помешало получить Минобороновские деньги ни то, что тендер был фактически скрыт, ни то, что за этой структурой стоят люди, приближенные к предателю Украины нардепу Пономареву — и об этом дальше.

Киевская область, село Гребенки. За этим забором расположены производственные мощности фирмы “Ресурс Ойл А”. Сразу раскрываем интригу — это место издавна было фактически перевалочной базой завода Пономарева "Агринол" из Бердянска: там он моторные масла производил, а здесь преимущественно хранил. Также именно здесь, по одному адресу из "Ресурс Ойл А", зарегистрирован филиал "Агринол Эко Групп".

Скриншот из видео Хапуга.UA

Несколько лет назад компания и ее база фигурировали в уголовном деле службы безопасности Украины как место хранения горючего, противозаконно завезенного из России.

Впрочем, это не мешало и не мешает сейчас "Ресурсу" выигрывать тендеры Минобороны. В чем секрет?

Начальник производства отрицает связь с самим Пономаревым, однако даже не пытается скрыть что-то другое – очень важное. Сергей Валентиров — бывший народный избранник от Блока Петра Порошенко и, пожалуй, ближайший бизнес-соратник Пономарева — занимал пост директора торгового дома его "Агринола". Множество интересного об этой паре знает и не боится говорить ветеран АТО Андрей Маджаров.

Александр Прусак/Скриншот по видео Хапуга.UA

"История с Сергеем Валентировым у моего окружения, у меня лично, уже идет с 2018 года, потому что он еще подозревается в заказном убийстве моего собрата", — рассказал Маджаров.

Несмотря на то, что сам Сергей Валентиров публично открещивается от связей с Пономаревым, многие люди и в том числе Андрей Маджаров уверены, что он по-прежнему остается теневым куратором пономаревских схем.

"Пока его компаньон сидит в СИЗО, Сергей Валентиров занимается и продолжает торговать изделиями тех заводов, которые остались на неоккупированной территории, на подконтрольной территории Украины с Российской Федерацией", — говорит Маджаров.

Виталий Олешко с позывным "Сармат", убитый побратим Маджарова, активно критиковал Пономарева и Валентирова, в частности, за поставку некачественных масел в армию. Вот, например, на этом видео 2018 года, Олешко лично спрашивает Валентина о Пономареве и снятие с последнего депутатской неприкосновенности.

Собственно из этого разговора можно четко вынести, что Сергей Валентиров защищал Пономарева, даже когда его обвинили в диверсии против украинской армии.

В конце Сармат коротко подвел итог: Валентиров — абсолютно пропономаревский человек, лично отвечающий за Бердянск.

Ровно через 2 месяца после публикации этого видео Виталий Олешко был убит. Родственники и друзья уверены – заказчиком был именно Валентиров.

“Валентиров всегда отвечал у Пономарева за силовое крыло. То есть, у него была связана с бандитами, с которыми он коммуникировал, и если нужно было сделать грязную работу, то это полагалось на Валентирова”, — рассказал Маджаров.

Исполнителей убийства давно нашли, но вот главного до сих пор нет — заказчиков убийства до сих пор не нашли и не осудили.

“Досудебное расследование до сих пор идет. Это ЕРДР по заказчикам убийства, в котором фигурирует как раз подозреваемые заказчиками убийства Валентиров и Пономарев. Досудебное следствие по-прежнему идет”, — говорит Маджаров.

Впрочем, этот уголовный факт, кажется, не очень донимает бывшего нардепа. Он много передвигается по Киеву. В частности, встречается и ведет переговоры с кем-то у Следственного управления Национальной полиции. Или ездит в Боярский ТЦК, куда его пускают — не простой же смертный — без очереди.

Что экс-нардеп, в конце концов, сам нам скажет относительно связей с Пономаревым и бизнеса на поставках масел и других товаров в Минобороны:

— Я не могу нести ответственность за его поступки и за поступки его коммерческих структур, потому что я не работаю у него и не работал… Лично у меня компании, зарабатывающей на производство и продаже масел, нет. Я ФЛП, то есть продуктами не занимаюсь. По опыту я даю некоторые консультации, потому что в прошлом я много занимался этим вопросом.

— А как именно вы в прошлом этим занимались? То есть, в каких рамках?

— Я являлся менеджером отдела сбыта на некоторых бердянских предприятиях. Это было до 2014-го года.

— Я вас понял. Можете ли вы подсказать, какое именно предприятия вы имеете в виду?

— Это были бердянские предприятия, "Агринол".

— Какие у вас отношения с компанией "Ресурс Ойл А"?

— Консультационные.

— То есть, вы и сейчас поддерживаете с ними отношения с этой компанией, правильно?

— Когда они нуждаются в моей консультации, это не постоянно.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Многое из услышанного только что — откровенная наглая ложь. С фирмой "Ресурс Ойл А" и когда-то официально пономаревским "Агринолом" Валентина связывают далеко не только "консультационные" или исторические отношения. Дело в том, что его другая, официальная фирма – ООО “ВС ТРЕЙД 22”, где Валентиров учредитель – бочками закупает непосредственно у “Агринола” масло.

— А ваша фирма ООО "ВС Трейд 22"она покупает масло у "Агренола"?

— Нет.

И перепродает его на "Ресурс Ойл А" — это четко видно и известно налоговикам, как и то, что далее это масло из "Ресурса" попадает не только на Минобороны, но и, например, на металлургический комбинат Арселлор Миталл Кривой Рог.

Более того, директором на фирме ООО "ВС ТРЕЙД 22" у Валентина является Сергей Слободян, вот они вместе на дружеском фото. А на этом фото Сергей Слободян со своей женой Юлией, которая недавно является владелицей 49 процентов акций ООО "Ресурс Ойл А".

Скриншот из видео Хапуга.UA

Казалось бы, круг замкнулся — есть и семейные, и дружеские, и сугубо бизнес-связи — покупка и продажа масла, впрочем, господин Валентиров настаивает:

— Не надо искать то, чего нет. Я уже неоднократно отвечал на вопросы, мы проходили необходимую идентификацию, проверки. Нет никаких причин сейчас такую обеспокоенность вам проявлять. Если вы ведете расследование, то я не могу вам помогать, я ведь не ваш сотрудник.

Скриншот из видео Хапуга.UA

На самом деле, причин проявлять обеспокоенность в этой истории множество. Кроме странных тенедр с одним участником, органам стоит узнать — откуда берется здесь, на базе в Гребенках, сырье?

Из налоговых и таможенных баз не трудно узнать: из-за ряда компаний, в первую очередь из-за некогда пономаревско-валентировского “Агринола”, масла сюда завозят из Грузии.

До вторжения завод был расположен в Бердянске, который сейчас оккупирован. После вторжения, по словам Андрея Маджарова, оккупанты дали вывезти технику из Бердянска в Грузию

"В Грузии с 22-го года с лета появился "Агринол", только уже грузинский, на котором работают те же сотрудники из пула Пономарева-Валентирова", — говорит Маджаров.

Россияне разрешили вывезти свой бизнес с оккупированных территорий — кому так повезло? Более того, "Агринол" до сих пор закупает сырье для производства масел в России, а затем продают это нашему государству.

“Они контролируют этот бизнес, они его запустили в Грузии, до сих пор закупают первичные масла в России и завозят так же сюда в Украину. И так же через этот "Ресурс Ойл" они продают, просто лейбу другую клеят, и продают на Оборонпром. То есть сотрудничество с врагом у нас не закончилось и занимаются те же люди. Единственный человек сидит в СИЗО — Пономарев Александр Сергеевич по государственной измене, остальное все работает. За более два года они адаптировались уже под условия, которые создало полномасштабное вторжение, но дальше работает на Оборонпромом, просто условно создали немного другой бренд для того, чтобы немножко в юридическом поле и публично отвести от себя взгляд общества", — говорит Маджаров.

Российские масла для украинских военных машин — это уже, согласитесь, дело значительно серьезнее неправильного кода в тендере, пусть он и был почти на 29 миллионов. Но сколько еще таких тендеров могло быть? И главное – покупка продукции из российского сырья – это по факту финансирования страны-агрессора.

Кто из чиновников делает возможными такие заработки на Минобороны и чем это чревато нацбезопасностью? Проект Хапуга.UA продолжает исследование темы — дальше будет.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: РАССЛЕДОВАНИЕ! Торгуют с РФ и обворовывают ВСУ: стало известно, кто ворует миллионы на тендерах в МО

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