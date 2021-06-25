Торнадо в Чехии сносил целые этажи в домах: из-за отсутствия связи жертв до сих пор ищут

Торнадо в Чехии сносил целые этажи в домах: из-за отсутствия связи жертв до сих пор ищут

В пострадавший регион на помощь мчатся чрезвычайники со всей страны.

По крайней мере три человека погибли, более двухсот пострадавших и сметены ветром дома — юго-восток Чехии разорвал мощный торнадо. В охваченном стихией регионе объявили чрезвычайное положение, под завалами ищут людей. А журналисты то, что по себе оставил торнадо, сравнивают с последствиями войны.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Утром эти поселки в Южной Моравии выглядят как разбомбленные. Разбитые машины, сорванные крыши, вырванные с корнем деревья, оборванные провода. «Окна выбило, через дом пролетел ураган и вывернул все вещи во двор. Все, что мы имели. Здесь еще второй этаж был, две комнаты. Потолок обрушился», — показывают супруги то, что осталось от их дома.

Разрушен не только дом Павла с женой, а целый поселок Микульчице, он один из семи, оказавшихся в эпицентре. Скорость ветра здесь достигала от двух с половиной до более трех сотен километров в час. «Такие сильные торнадо чрезвычайно редкое явление в Центральной Европе. Мы живем в эпоху глобального потепления, главная основа для формирования торнадо — горячее и влажный воздух. И сейчас такие условия — для многих регионов летом обычное явление», — говорит климатолог Павел Фаско.

Новости мира: юго-восток Чехии исполосовал мощный торнадо

Обесточены более 120 000 домов. Жителям собираются выдать по 2700 долларов компенсации, однако убытки — куда больше. «Никто здесь такого не ожидал. Мы переехали в ноябре, собственноручно строили это здание последние два года... Кто же знал, что его полностью снесет», — говорит пострадавшая Доминика.

Министер финансов осматривает опустошенные поселки, шокирована увиденным. «Это апокалипсис. Никто не мог такого предположить, предупреждали лишь о ливнях», — говорит Алена Шиллерову.

В пострадавший регион на помощь мчатся чрезвычайники со всей страны. Их задача — проверить, не остались под обломками домов люди. Спасатели ходят от дома к дому, зовут людей, осматривают руины. Вот почему количество жертв и пострадавших чрезвычайно трудно установить быстро: ведь связи здесь нет.

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