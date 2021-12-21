Торопилась на вокзал: в Днепре авто слетело с большой высоты после опасного маневра

Автомобиль остановился только тогда, когда врезался в электроопору.
В Днепре водитель легковушки выполнил опасный маневр на мосту, после чего автомобиль взлетел с большой высоты.
Удалось попасть на насыпь, а не в воду. Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 21 декабря.
Автомобиль ехал трамвайными рельсами, вдруг вылетел на соседнюю полосу, вогнался в бус, развернулся и вылетел с моста.
Аварии здесь случаются регулярно, так что ограждение уже было сломано. Автомобиль после стремительного спуска остановился только когда врезался в электропору. Иначе – вылетел бы на железнодорожные пути.
Водитель сама вышла из авто и от госпитализации отказалась. Объяснила полицейским, что спешила на ж/д вокзал.
Напомним, Украину накрыли сильные снегопады, на дорогах выросло количество аварий.
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