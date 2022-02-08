Тот, кто рисует войну: как украинский художник создает плакаты военной тематики

Художник рассказывает, что когда каждый день слышать о российской угрозе, он рисует, чтобы украинцам стало легче.

Сегодня ТСН рассказывает историю художника, который помогает украинцам держаться в трудные времена, создавая плакаты. Они разлетаются репостами в соцсетях.

О том, как простой рисунок помогает сопротивляться, говорится 8 февраля в сюжете ТСН.19:30.

"Я рисовал с детства, однако не могу сказать, что рисовал лучше многих детей. Мне интересно отражать свои мысли, делать их простыми и ясными. Я рисую достаточно просто и хочу, чтобы люди почувствовали то же, что чувствую я", — говорит художник.

Никите Титову 49 лет. Самая известная его работа – передовая – стала символом украинской борьбы, хотя сам автор сначала переспрашивал у друзей, стоит ли это нарисованное показывать людям?

Никита рассказывает, что когда каждый день слышать о российской угрозе, он рисует, чтобы украинцам стало легче. Чтобы люди чувствовали — рядом есть кто-то, кто защитит, и мы сами вместе просто так не сдадимся.

Нарисованная история: украинский художник создает плакаты военной тематики

Автор говорит, что некоторые темы у него повторяются. Например, башня Донецкого аэропорта Титова есть в трех вариациях. Художник объясняет, что эта тема засела в сердце.

Момент, когда киборги повесили флаг на крыше терминала Донецкого аэропорта, он также запечатлел в своей работе.

На День воссоединения этого года один из рисунков Титова одесситы оживили во флешмобе. Выставка его работ – страница в соцсетях. Нарисован преимущественно на планшете, потому что на краску имеет аллергию.

Титов выкладывает новые рисунки ежедневно. Новая серия работ должна была придать силы украинским городам – символы населенных пунктов изображены как знаки обороны – меч или кинжал. Никита делится: самые яркие рисунки рождаются в самые темные времена.

Однако признается, что ему больше нравится рисовать не о войне, а о любви. Таких рисунков у него действительно больше всего — когда ничего не нужно объяснять. Когда мужчина любит женщину и наоборот, а свои чувства ты видишь всюду. Титов и сам не всегда может объяснить, как так получилось, что от его рисунков кому-то стало легче на душе.

Напомним, что житель Днепропетровщины по дешевке купил картину, которая стоит тысячи долларов.

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