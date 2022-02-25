Тотальная изоляция России: как Запад должен помочь Украине выиграть войну, чтобы судить Путина в Гааге

Германия и Италия уже изменили свое мнение и готовы отрезать Россию от SWIFT. Нужно еще, чтобы Запад согласился закрыть нам небо.

Над россиянами снова опускается железный занавес. В Еврокомиссии уже прямо говорят, что Путин ведет себя как нацист. Россию отстранили от участия в Евровидении-2022, выгоняют из Совета Европы, начинают процедуру исключения из ООН, а к Владимиру Путину и его министру иностранных дел Сергею Лаврову, дочь которого живет в Соединенных Штатах, ЕС и Великобритания применили персональные санкции. Нет, поездки им не запретят. А вот активы "заморозят". Но какие и где неизвестно.

Чехия и Латвия прекратили выдачу виз россиянам. Польша и Чехия, вслед за Великобританией, закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов, а Эстония и Литва поставят Украине дополнительную партию Javelin и боеприпасы. Все эти новости только за пятницу, 25 февраля. И, просто напомним, что все путинские чиновники и депутаты, причастные к объявлению Украине войны, уже подсанкционные.

Но враг не останавливается. А это значит, что две волны санкций Запада против путинского режима не работают так, как надо. А что тогда сработает? Что может остановить военного преступника Путина? ТСН.ua проанализировал санкции, которые требует Украина, однако на это нужна политическая воля США и ЕС.

Две волны санкций: что с ними не так ли?

Как понять, что санкции Запада против России сработали? Очень просто. Когда последний российский наемник покинет суверенную украинскую территорию. Видим ли мы это сегодня? Утро пятницы, 25 февраля, после введения Западом второй волны санкций против путинской России началось для киевлян из бомбежек. Такого украинская столица не знала с 1941 года. Уже днем российская армия, вероятно, из "Градов" обстреляла детский дом в Ворзеле на Киевщине.

После введения второй волны санкций США, ЕС и Великобритании не прошло и суток, как это произошло. Объявляя свою часть ограничений, Джо Байден пообещал, что Россия "перестанет быть частью мировой экономики". Россия уже не может вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах. На этой неделе американцы санкционировали российские банки с активами более чем на $1,25 трлн. Чего только стоят ВТБ и Сбербанк, которые по стоимости активов составляют более половины общей банковской системы России.

Однако на вопрос журналистов об отключении России от международной банковской системы SWIFT Джо Байден честно признал, что против этого выступают европейцы. Кто же? Италия, Венгрия, Кипр и Германия. Именно эти четыре страны свои экономические интересы поставили выше жизни украинцев.

По словам заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука, позиция немецкой стороны традиционно амбивалентна. С одной стороны, настроения изменились после обстрелов Украины Россией и в Бундестаге заговорили даже о поставках оружия Украине.

"С другой стороны, Берлин, как в конце концов и Париж, стремятся сохранить окно для диалога с Россией. И это одна из причин блокировки SWIFT. Вместе с тем не следует забывать и о бизнес-интересов. Приостановление сертификации "Северного потока-2" и так стало ударом для многих немецких бизнесменов. Поэтому они давят на правительство, чтобы не понести новые потери. Конечно, общественное мнение тоже весит, но оно начало меняться кардинально в пользу Украины только в последние дни", — говорит ТСН.ua Сергей Герасимчук.

Даже не последние дни, а часы. Не прошло и суток после заявления Байдена, как к вечеру пятницы, 25 февраля, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что официальный Берлин уже открыт к идее отрезать Россию от SWIFT. Хотя до этого министерша иностранных дел Анналена Бербок объясняла, что не хочет идти на этот шаг, потому что тогда внучка из Германии не сможет перевести деньги своей бабушке в России.

Ну а после телефонных переговоров министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с итальянским визави Луиджи Ди Майо, уже и Италия готова отрезать Россию от SWIFT. Ждем соответствующих заявлений Кипра и Венгрии.

Закрыть небо и проливы

Может, и Турция изменит свое мнение? Потому что, с одной стороны, Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет НАТО, мол, блок должен делать конкретные шаги, а не ограничиваться только заявлениями по Украине. Однако с другой стороны, официальная Анкара по просьбе Киева отказалась закрыть Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей. Турция объяснила это тем, что в таком случае станет на чью-то сторону в этой войне.

В разговоре с ТСН.ua старшая аналитика Центра исследований современной Турции Евгения Габер отметила, что почти все политические силы в Турции, как провластные, так и оппозиционные, высказались за то, что страна должна оставаться верной принципам и нормам Конвенции Монтре и делать все, чтобы не навредить на интересам Турции.

"Оппозиционные партии обычно спекулируют на том, что действующая власть доступила такую экономическую и газовую зависимость Турции от России. Но сразу после этой критики идут призывы, что нужно думать о Турции в первую очередь. Поэтому готовность по крайней мере официально со стороны действующей власти и правительства закрыть пролива для военных кораблей, но при этом у России останется право вернуть флот на базу. То есть, все же речь о закрытии проливов идет, но будет возможно с определенным послаблением для РФ", — говорит Евгения Габер.

По ее словам, важно подчеркнуть, что закрытие проливов нужно.

Но, во-первых, это нужно было делать раньше, потому что в Черноморском бассейне большое количество российских кораблей.

Во-вторых, если корабли НАТО или других нечерноморских государств захотят попасть в черноморский бассейн, пропустит ли их Турция? Она может использовать тот же аргумент.

В-третьих, украинская сторона обращалась к Анкаре с просьбой закрыть не только пролив, но и воздушное пространство Турции для России. Что, напомним, сделали Великобритания, Польша и Чехия.

"Сейчас, насколько я знаю, об этом речь не идет. Поэтому очевидно, что Турция ограничится частичным перекрытием проливов, но особенно со стороны оппозиционных партий есть также давление, которое нужно в первую очередь думать о национальных интересах Турции, которые в значительной степени зависят от РФ ", — подытожила Евгения Габер.

Где же смерть Кощиева?

С Путиным все гораздо проще, чем в сказке. Да, и в самом деле, об этом уже много сказано. Что может остановить путинскую Россию? Санкции, привязанные к золотовалютным резервам. Россия имеет $640 млрд, большая часть которых хранится в западных банках. И если эти средства будут заморожены, РФ не сможет финансировать свою армию.

На фоне мирового энергетического кризиса, когда цены на газ и нефть били рекорды, Путин решил, что может позволить себе полномасштабную войну против Украины. Действительно, даже после объявления войны Украине цена газа на европейских хабах достигла $1300 за тысячу кубов, а нефти – чуть больше $100, однако затем уменьшилась до $98 за баррель.

Однако и это Кремлю не помогло. Китай временно остановил закупку российской нефти, потому что не уверен, как Россия, отрезанная от расчетов в иностранной валюте, будет проводить платежи. Путин даже срочно позвонил Си Цзиньпину, после чего в Кремле заявили, что готовы садиться с Зеленским за стол переговоров. Западные обозреватели сразу же начали иронизировать, мол, вот у кого оказываются ключи от Кремля. Однако через несколько часов после этого Путин выступил отдельно, повторив все свои бывшие шизофренические заявления относительно Украины.

Из видео было видно, что Путин очень зол. Очевидно потому, что его блицкриг по быстрому захвату Украины, включая Киев со сменой здесь власти на пророссийских муртадов, провалился. По словам Дмитрия Кулебы, в защиту Украины уже сформирована мощная антипутинская коалиция.

"Вчера в нее входило 58 стран и 6 международных организаций. На сегодня уже 73 страны и 9 международных организаций. Оружие и санкции — это сейчас главное. И то, и другое будет. Новые санкции ЕС уже сегодня. Оружие на подходе. По SWIFT вгрызаемся зубами", — отметил Дмитрий Кулеба.

Более того, в пятницу вечером в Украину поехала колонна с боеприпасами из Польши. По словам директора Центра исследований современной среды безопасности (Краков, Польша) Михала Марека, в Польше появилась огромная волна поддержки Украины: с одной стороны поляки сочувствуют украинцам, а с другой – имеют большое уважение к тому, как украинская армия справляется с российской агрессией .

"В Польше появилось огромное уважение к вам, как к нации. Потому что до этого украинцы у поляков ассоциировались преимущественно с тем, что приезжали работать в Польшу. Сейчас все совершенно изменилось. Украинцы – это нация, держащая оборону против "огромной" России И это совсем изменило призму восприятия поляками украинцев.Так же и украинской армии.Сколько лет россияне пытались работать в информационном плане в Польше, чтобы доказать, что украинская армия вообще не способна бороться, а Украина – это failed state. А здесь украинцы демонстрируют такую оборону. Поэтому россиянам уже просто не удастся поссорить поляков и украинцев", — заключает для ТСН.ua Михал Марек.