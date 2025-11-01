Будет ли Украина мобилизовывать всех мужчин — эксперты проанализировали ситуацию. / © ТСН

Реклама

После того, как в Украине снова продлили военное положение и мобилизацию (до февраля 2026 года), в соцсетях многие пользователи высказали мнение о том, не введут ли еще большую, полную мобилизацию, примеры которой имеет мировая история в случае усложнения ситуации на поле боя.

Военные эксперты отмечают, что время от времени такой вопрос в информпространстве обсуждается, а адвокаты добавляют, что после внедрения новых механизмов военного учета территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) будут способны «увидеть всех».

«Этот вопрос о тотальной мобилизации периодически возникает и в Украине, и в России. Но есть прагматический вопрос — кем заменить людей, которые сейчас удерживают экономику? Сейчас мы живем на деньги наших западных партнеров. Если мобилизовать, например, всех аграриев, то запускается такая цепь — зерно никто не соберет, на экспорт оно не пойдет, валюты не будет. Приглашать работать граждан из Бангладеш и Шри-Ланки?», — говорит в комментарии для ТСН.ua военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Реклама

К этому он добавляет, что из собственных источников знает о возможных перспективах рекрутинга.

«Конечно, цифр никто не называет, но это работает. Если вложить в него ресурс, то результат будет — таково мнение. Это альтернатива «бусификации», мобилизации, потому как при таких условиях люди мотивированы. Это гораздо эффективнее», — отмечает эксперт.

Одна мобилизация не решит проблем на фронте

В свою очередь, военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что лишь одной мобилизацией ситуацию на поле боя вообще не исправить.

«Мы должны это признавать. Одна история — призвать несколько сотен тысяч личного состава. Другое дело — его, этот личный состав, нужно обеспечить амуницией, разместить в пунктах дислокации. Мобилизация не проводится ради самой мобилизации. Она проводится для того, чтобы пополнить части и подразделения, выполняющие соответствующие задачи», — говорит Селезнев.

Реклама

Резюмируя, он добавляет: «Поэтому если даже всю Украину поставить в «ружье» и считать, что это решит все наши неотложные проблемы на фронте — это не так. Мобилизация должна отвечать потребностям войска, а потребности войска обусловлены в том числе и ресурсными возможностями. Ситуация в поле боя зависит от ресурсов».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине мобилизацию изменяют. В Верховной Раде сообщили, благодаря чему ТЦК могут получить больше информации о военнообязанных.