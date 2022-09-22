Тотальная война Путина: какие последствия для России будет иметь полная мобилизация и угрозы ядерного уничтожения

В Кремле паника. Пропагандисты не могут объяснить, как так случилось, что после победоносного спича Путина об объявлении мобилизации и слов "это не блеф" об уничтожении мира ядерным оружием, Россия пошла на обмен пленными с Украиной.

Более того, еще и освободила пятерых командиров "Азова", которых в недообразовании "ДНР" "приговорили" к смертной казни.

Сейчас в России настоящий хаос. Сразу после объявления Путиным частичной мобилизации, на улицах российских городов начали грести всех подряд, даже без военного опыта. На границах с соседними с Россией странами образовались километровые пробки. А военнообязанных пассажиров, купивших авиабилеты (а в четверг утром московские аэропорты были просто забиты "желающими" пойти повоевать), Аэрофлот не пускал на борт, обещая вернуть деньги.

В четверг, 22 сентября, российские СМИ и паблики сообщили, что в 7-м засекреченном пункте указа Путина действительно идет речь о мобилизации 1,3 млн человек, а не 300 тыс. резервистов, как говорил Шойгу, до августа 2023 года. Понятно, что у Путина агония. Он объявил тотальную войну не только Украине и целому Западу, заявив, что на самом деле Россия воюет против США и НАТО, но и собственному народу. Россиян гребут в военкоматы пачками, сразу же отправляя на фронт без подготовки, как пушечное мясо.

Людей, которые в среду, 21 сентября, вышли на малочисленные митинги в разных российских городах, упаковали в автозаки. А сегодня в Кремле подтвердили, что им тоже выдают повестки, потому что это законно. Россия уже официально превратилась в большой концлагерь. Финляндия и страны Балтии наглухо закрыли свои границы от россиян. Хоть подавляющее большинство населения России против войны и мобилизации, в революцию или бунт там почти не верится.

Но проанализировать, к чему готовиться Украине мы должны. Потому ТСН.ua собрал мнения экспертов о том, удастся ли Путину наскрести хотя бы 300 тыс. пушечного мяса, к чему он готовится в следующем году, и как на все это реагирует Запад.

Дежавю 21 февраля

Во вторник, 20 сентября, когда Госдума наспех принимала изменения в УК РФ, предусматривающие до 15 лет тюрьмы за сдачу в плен и дезертирство, а также вводила в законодательное поле термины "мобилизация" и "военное время", у украинцев было впечатление, что все мы вернулись в 21 февраля. Тогда, за четыре дня до полномасштабного вторжения, Путин официально признал так называемые ЛНР/ДНР после соответствующего обращения к нему Госдумы.

На седьмой месяц широкомасштабной войны, после сокрушительного поражения на Харьковщине, понимая, что российский фронт рассыпается прямо на глазах, в Кремле спешно объявили о фейковых "референдумах" на оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, которые должны стартовать уже в пьес 23 сентября. По "хитрому" замыслу Кремля, после этого эти оккупированные украинские регионы должны войти в состав России, и тогда на них будет распространяться "защита" ее ядерного арсенала. Причем российские гауляйтеры заявляют о "присоединении" даже тех населенных пунктов, которые контролируют ВСУ.

Именно поэтому впервые из уст Путина в его победоносном спиче прозвучала угроза применения ядерного оружия со словами "это не блеф". Действительно, Путина загнали в угол. С одной стороны, на него давит его партия войны, которая хочет еще больше крови, с другой – желание, чтобы мировые лидеры с ним считались. Ведь, как показал саммит ШОС в Самарканде, даже лидеры азиатских государств, которых российская пропаганда называла "надежными друзьями России", откровенно смеются над Путиным.

Мир хоть и недостаточно, но отреагировал мгновенно. Почти все западные лидеры были единодушны: оглашение Путиным мобилизации в России – это признание слабости и поражения. Мифа о второй армии мира больше не существует. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия никогда не выигрывает в ядерном конфликте. Премьер Великобритании Лиз Трасс в выступлении на Генассамблее ООН заявила, что ядерный шантаж Путина не сработает, пообещав увеличить военную поддержку Украины. Ну а ЕС начал подготовку к принятию восьмого пакета санкций.

Полная мобилизация

После "ядерной" речи Путина, где он объявил о частичной мобилизации, российские пропагандисты стали всячески раскручивать этот тезис. Мол, на фронт пойдут только резервисты с опытом, военные в запасе, но никак не условно студенты или срочники. А ведь на самом деле получилось наоборот.

В российском сегменте Telegram появился ряд чатов, где обычные россияне начали делиться фото и видео с улиц разных российских городов, где всем, кого схватили, вручали повестки. Писали о случае, когда повестку дали мужчине, который просто стоял в пробке, или отцу пятерых детей без военного опыта, и женщинам с медицинским образованием. За отказ – тюрьма, откуда опять же сразу же забирают на войну.

Российские СМИ писали, что в засекреченном пункте путинского указа речь идет о мобилизации более 1 млн человек к августу 2023 года, а не как говорил Шойгу, о 300 тыс. То есть мобилизация в России не частичная, а полная, и происходит просто в принудительном порядке, как в концлагере. Более того, солдат, у которых истекает срок контракта, тоже не отпустят с войны. Поэтому увезти домой награбленные стиральные машинки и холодильники им вряд ли удастся.

Понятно, что с сегодняшней мотивацией россиян воевать, а она просто отсутствует, говорить об 1 млн мобилизованных – это просто фантастика. Даже в 300 тыс. поверить тяжело. Потому что уже поступают сообщения, что условно утром пришедшие к российским военкоматам уже вечером отправляют на собрание. Да что там условно – так и есть.

По словам военного эксперта Олега Жданова, первые отмобилизованные будут бросать сразу на фронт на все направления: на правый берег Днепра, на Донецк, запорожское и харьковское направления.

"Первая волна будет самой плохой для отмобилизованных — это фактически смертники. Их никто не будет готовить, их бросят для затыкания дыр. Ну а как будет дальше, вы же понимаете, особенно в российской армии, где царит дедовщина. Молодых посадят в первую линию окопов, и они будут нести наибольшие потери. Первая волна может появиться на линии фронта где-то за месяц, не раньше. А уже вторая волна – не раньше нового года", — сказал в интервью ТСН.ua Олег Жданов.

Большинство сторонников Путина и его кровавой политики предпочитали сидеть на диване, наблюдая за геноцидом украинцев и угрозами превратить мир в ядерный пепел с экранов своих зомбоящиков, но никак не брать в руки оружие и умирать на фронте за идеи обезумевшего кремлевского "фюрера". Российская пропаганда говорит, что фейковые "референдумы" и последующая аннексия оккупированных украинских территорий должны пробудить в россиянах боевой дух.

Но верится в это тяжело. Да и содержать 300 тыс. отмобилизованных, даже если Шойгу их соберет, Россия не сможет. Кроме того, по словам заместителя директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаила Самуся, их будут бросать на фронт зимой. А это зимняя форма, которой в России банально не хватает, логистика и вооружение, с которым у Кремля тоже проблемы.

Ответ США

По многочисленным сообщениям из российских пабликов, многие россияне начали получать повестки еще полторы-две недели назад. Те, кому эти бумажки поступают сейчас, говорят, что датированы задним числом. То есть, решение о мобилизации Путин принял сразу после молниеносного блицкрига ВСУ в Харьковской области. Но конечно – после унизительного саммита ШОС в Самарканде.

Интересно еще и то, что, собственно, предшествовало этому обострению со стороны Вашингтона. Все мы помним неожиданный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев как раз накануне поражения россиян в Харьковской области. Затем последовало прямое обращение Байдена к Путину через интервью об использовании им ядерного оружия, где американский президент трижды повторил: "Не делайте этого".

Но дело еще и в том, что с самого начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля США совершили большую ошибку, когда на уровне президента Байдена постоянно отмечали, что Вашингтон никоим образом не будет вовлечен в войну.

"И вместо того, чтобы говорить, что США будут делать, они постоянно отмечали то, что США не будут делать. Как по мне это была ошибка. Очень надеюсь, что уроки этой ошибки будут извлечены. Если мы видим, какова риторика Байдена по поводу Тайваня сегодня вполне возможно, что это собственно и был урок от того, что он заявлял по Украине, потому что он уже в четвертый раз заявил, что США будут привлечены, если Китай нападет на Тайвань, несмотря на то, что никаких юридических обязательств защищать Тайвань в США нет", — сказала в интервью ТСН.ua директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

Собственно, после этой "ядерной" речи Путина, хотя говорят, что она была направлена больше на россиян, не хватило четкости от США.

Во-первых, определение жестких красных линий, что же будет, если Путин таки вздумает применить тактическое ядерное оружие. А ведь мы знаем, что западные разведки об этом сразу предупредят.

Во-вторых, эта речь Путина должна стать стимулом для Белого дома наконец-то разблокировать поставки Украине танков, ракет ATACAMS дальностью 300 км и авиации. Однако и этого мы не слышим. Хотя, возможно, эти типы вооружений войдут в следующий крупный пакет военной помощи Украине на $11,7 млрд.

В-третьих, отсутствуют синхронные действия США и ЕС по усилению санкций против России. Да, ЕС заявляет о подготовке к принятию 8-го пакета санкций. Однако, по информации европейской прессы, туда, например, может войти запрет на импорт алмазов и предметов роскоши, что явно не повлияет на российскую военную машину.

Возможно, на Западе, особенно в США, делают ставку на внутренний переворот в России. Тем более что полное закрытие границ для российских туристов, учитывая тех, кто уклоняется от призыва, может этому помочь. По словам премьера Литвы Ингриды Шимоните, ни Вильнюс, ни другие государства не обязаны избавлять россиян от мобилизации, потому что с 2014 года они решили, какую позицию занимают в этой войне. В частности, министр обороны Словакии Ярослав Надь уверен, что мобилизация в России закончится свержением Путина.

Да, несмотря на хаос в рядах российских пропагандистов, уже прослеживается одна генеральная линия: обмен пленными – это сигнал России о готовности к переговорам. Об этом, в частности, в четверг, 22 сентября, заявлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, мол, Кремль готов к переговорам с Вашингтоном.

Однако Запад до сих пор не дал ответа на главный вопрос. Если Кремлю удастся провести эти фейковые "референдумы" и незаконно аннексировать украинские территории, а ВСУ пойдут в наступление и начнут их отвоевывать, что дальше? На какие предупредительные шаги готов пойти Запад, чтобы исключить даже мнение Путина о возможности использования тактического ядерного оружия? Пока от Джо Байдена и других западных лидеров мы услышали только идеи о возможности реформирования ООН, расширении числа постоянных (стран ядерного клуба) и непостоянных ее членов.