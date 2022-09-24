Тотальное фиаско: эксперт рассказал, чем может обернуться для оккупантов мобилизация на Херсонщине и Запорожье

Россия, несмотря на начало мобилизации, не сможет кемпенсировать потери, как несут ее войска в Украине.

Российское военное руководство уже предоставило оружие элементам, которые не являются надежными – частично мобилизованным в РФ. Именно поэтому "раздача оружия" мобилизованным на временно оккупированной Херсонщине и Запорожье может фактически обернуться против оккупационных властей.

Военный эксперт Александр Коваленко в интервью ТСН.ua называл это "тотальным фиаском" мобилизационной кампании в РФ.

На временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областях, отметил эксперт, сейчас очень активно партизанское движение.

"Огромная концентрация партизанского движения в любом проявлении. Не все проукраинские силы, которые сейчас там действуют, полностью обеспечены ресурсами такими как оружие. Россияне начнут вооружать на Херсонщине и Запорожье украинцев, но где гарантия, что значительное количество украинцев — представителей этих". мобилизованных "подразделений — не те же партизаны. Это фактически выстрел себе в ногу, в руку оккупационного командования", — отмечает Коваленко.

По его словам, ресурс для мобилизации в "ЛДНР" исчерпан.

"Оккупанты пытались реализовать указ о временной мобилизации на территории оккупированной Днецкой и Луганской областей в 2014 году. Возможно, у оккупантов появилось впечатление, что они могут рассчитывать на этот ресурс. Но, как видим, большое количество пленных — это "мобики" с Луганщины и Донбасса, которые не имеют никакого желания воевать и сдавались в плен", — говорит он.

Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

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