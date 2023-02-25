Тотальный дефицит химиотерапии для онкопациентов: больные должны прерывать лечение, что сводит к нулю лечение

Больные онкопациенты прерывают лечение, откладывают курсы препаратов, ищут медикаменты за границей и черном рынке, потому что химиотерапия не имеет в больницах. Перебои с химиотерапией за государственные средства начались в конце прошлого года. В "Медзакупках" говорят, что война повлияла на логистические цепочки — это привело к проблемам с поставкой лекарств. Пациентские организации убеждаю – это системная проблема в организации государственных закупок, говорится в ТСН.

У Ольги рецидив рака груди, перебои с препаратами начались с первого курса химиотерапии еще в декабре. Однако когда она пришла в онкодиспансер на 5 курс, в больнице не было ни одного препарата, ей пришлось купить препарат за свои средства, а это почти 8 тысяч гривен. Следующий курс должен начаться через 13 дней, а денег нет, а нужно еще три курса.

В государственные закупки входит до 80 препаратов для онкопациентов, основные медикаменты – это химиотерапия. Ее отсрочка или прерывание сводит на нет все лечение. Первые проблемы с препаратами окопациенты ощутили в начале лета, пика проблема достигла в конце 22 года и сейчас онкобольные соревнуются за право лечиться. Больные раком ищут препараты по всей Украине. "В этом году это армагедон просто и сейчас я получаю кучу звонков, на нашу организацию поступает куча звонков по лекарствам", — говорит соучредительница ОО Виктория Романюк.

Их нет в аптеках, потому что предыдущие годы государство обеспечивало больных химиотерапией и сети просто не закупали дорогую химию, потому что она не имела спроса. Сейчас пациенты ищут медикаменты на черном рынке, пытаются завести из-за границы, в поисках лекарства штурмуют онкодиспансеры. "Эти проблемы накапливались и должен прийти момент, когда все онкопациенты должны почувствовать нехватку лекарства", — говорят волонтеры.

Система закупок в стране организована следующим образом: Все онкодиспансеры формируют потребности в препаратах и передают их в Министерство здравоохранения, где согласовывают количество. Государственное предприятие "Медзакупки" объявляет тендер и начинается приобретение лекарства. От заключения сделок до момента, когда препараты окажутся в больницах, проходит не менее полугода.

Пока тотальный дефицит в Медзакупках связывают с войной. Раньше большинство препаратов мы получаем самолетами, сейчас это невозможно, самолеты приходят в Польшу, все оно едет машину. "Неделя-две недели на каждом этапе приводит к существенным задержкам”, — объясняют в Медзакупках.

Второй причиной здесь называют некачественную отчетность больниц об остатках и поэтому не видят потребность в реальном времени. Однако пациентские организации, говорят, проблема системная. Государство методично закупает лекарства у ненадежных компаний. "В этом году заключили договоры с поставщиками, которые не выполнили свои обязательства в 21 году", — уверяют в медучреждениях.

“Если есть победитель тендера, ты не можешь его отклонить, потому что он тебе не нравится, или если он в прошлом году что-то не выполнил. В тендере на "Прозоро" всегда побеждает тот, кто дает самое низкое ценовое предложение, — объясняют в Медзакупках.

Сейчас сотни онкобольных ищут химиотерапию, без которой невозможно лечить рак кишечника и органов пищеварения. Нет препарата — опухоль прогрессирует — человек умирает. Общественные организации отслеживают его поступление в Украину. Первая партия вот-вот должна поступить, но его количество мизерно и через месяц снова будет дефицит.

Пациентские организации предлагают пересмотреть организацию государственных закупок, а именно заключать контракты с поставщиками на три года, развозить лекарства раз в 3 месяца и сделать контроль за остатками прозрачным. В Медзакупках согласны, что нужны изменения. На следующий год говорят, что учтут срывы в поставках, а сейчас остается срочно тушить пожары.

Здесь не скрывают, эффективность закупок измеряется экономией государственного бюджета, а не количеством спасенных пациентов.

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