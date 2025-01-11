Тотальный обвал гривны и доллар по 50: что происходит с курсом валют в Украине

На валютном рынке Украины продолжается ажиотаж из-за курса доллара под 50 гривен. Экономические эксперты бьют тревогу и прогнозируют новый рост курса. Чего ждать украинцам от курса валют, что будет с долларом в 2025 году и что выгоднее – доллар, евро или ОВГЗ – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Курс валют в 2025 году

В 2025 году украинцы увидели курс доллара на уровне 42 гривен за доллар и выше в начале года, а к концу года курс может достичь около 47 гривен за доллар. Это, несмотря на то, что в Государственном бюджете на 2025 год заложен прогноз в 45 гривен за доллар. Об этом сообщил Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

По словам эксперта, в течение 2025 года следует ожидать постепенное подорожание доллара, как это было в прошлом году. Поскольку в бюджете отмечен среднегодовой курс на уровне 45 гривен, в конце года можно прогнозировать курс в пределах 47-47,5 гривен за доллар.

Пендзин объяснил, что в Украине фактически есть только один основной продавец валюты – Национальный банк, контролирующий динамику курса. Эксперт убежден, что в Украине отсутствует валютный рынок в обычном смысле.

"В нормальных условиях есть много продавцов валюты — экспортеры, и многие покупатели — импортеры, и взаимодействие их спроса и предложения формирует курс. Плюс есть регулятор, который сверху стоит и, в лучшем случае, выкупает или делает какие-то интервенции. Так функционирует нормальный валютный рынок ", – отметил Пендзин.

Доллар по 50 гривен

В то же время экономист Алексей Кущ предположил, что в 2025 году Украина может столкнуться с новыми экономическими трудностями. В частности, курс доллара может достичь 47 гривен или даже превысить 50 гривен при пессимистическом сценарии.

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По основному сценарию, уровень безработицы снизится до 11-13%; ВВП может сохранить рост на уровне 3-4%; девальвация гривны не должна превысить темпы инфляции, ожидаемой на уровне 8-10%. Однако, по мнению эксперта, экономика страны столкнется с двумя основными вызовами: продолжающимся энергетическим кризисом; дефицитом на рынке труда из-за усиления мобилизационных мер, что приведет к уменьшению экономически активного населения.

Если ситуация на фронте усугубится или внешняя поддержка снизится, экономический рост может замедлиться до 0-2%, инфляция вырастет до 10-15%, а курс доллара превысит 50 гривен. Кроме того, уровень безработицы может возрасти до 20%.

Примечательно, что астролог Влад Росс сделал финансовый прогноз на 2025 год. Он прогнозирует вероятный экономический коллапс и дает советы, что следует и не следует делать, чтобы сохранить финансовую стабильность. Особое внимание астролог обратил именно на цифровую валюту. Более того, Влад Росс сделал прогноз и относительно курса валют на 2025 год. По его словам, доллар может быть по 50 гривен.

Исторический обвал гривны

В новый год Украина зашла с рекордно низким официальным курсом гривны – более 42 грн/доллар. Рыночный безналичный и наличный курсы пересекли этот предел за две недели до конца декабря. С тех пор доллар только дорожал и к началу января наличная американская валюта превысила в среднем 42,50 грн в продаже.

Еще одна новость недели – дешевела по отношению к доллару не только гривна, но и евро. Пока европейская валюта немного дороже американской, но некоторые финансовые аналитики уже говорят о неминуемом паритете курсов.

За декабрь прошлого года курс наличного доллара вырос на 60 коп. в продаже и на 40 коп. в покупке. А за весь 2024 год наличный доллар подорожал на 4,30 грн. в продаже и на 4,10 грн. в покупке.

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На нелегальном рынке доллар в продаже только дорожал. За неделю с 30 декабря по 5 января, курс вырос на 35 копеек до 42,65 грн/доллар. В покупке на неделе был минимум 1 января: всего 42 грн/доллар (-32 коп.) и максимум 5 января: 42,45 грн/доллар (+13 коп. за неделю).

Нацбанк завершил прошлый год рекордным курсом в 42,04 грн/доллар, в дальнейшем снизил его до 41,97, однако на пятницу, 3 января, снова было 42,04.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что неделя между декабрем и январем была спокойной по сравнению с предыдущей неделей, когда Нацбанк продал из резервов валюты на 1,6 млрд долларов, это больше, чем бывало раньше за месяц. По словам эксперта, таких значительных затрат по резервам НБУ в январе не должно быть.

"За декабрь НБУ продал 5,284 млрд долларов из резервов, это рекордный месячный объем в истории, именно поэтому курс гривны не обвалился, а лишь повысился более 42 грн/доллар. Можем ли мы разрешить такие расходы – да. К концу года валютные резервы составили 42,8 млрд долларов, это достаточно. Основные продажи были для того, чтобы удовлетворить спрос на валюту импортеров, населения и государственных компаний (здесь также оборонка)", – проанализировал ситуацию Андрей Шевчишин.

Чего ждать от курса валют

По словам Андрея Шевчишина, предложение валюты на межбанке уменьшилось на 30%, а спрос – на 70%, поэтому нет ажиотажа и на наличном рынке.

Экономист Андрей Забловский отметил, что курсовой коридор постепенно смещается вверх, он уже держится заметно выше 42 грн/доллар на межбанке. Очевидно, что происходит медленная девальвация гривны, которая продлится и на наличном рынке.

Продавать или покупать валюту

Эксперты в своих советах подвели итоги в прошлом году по использованию того или иного финансового инструмента для инвестиций. Олег Пендзин, являющийся сторонником инвестиций в гривну, привел конкретные цифры.

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"Год назад один доллар наличными стоил в продаже в среднем 38 гривен, сейчас – 42,50, курс покупки теперь 41,80-42,30 грн/доллар. То есть прибыль за счет роста курса составила 3,80-4,30 грн на долларе или 10-11% годовых. В прошлом году средний процент по гривневым депозитам был 13-14%, а по государственным ценным бумагам в гривне (ОВГЗ) доходил до 20%.

В текущем году ситуация иная: проценты по вкладам меньше, 11-11,5% годовых для коротких депозитов сроком на три месяца, а налог на прибыль больше. Но, по мнению Олега Пендзина, в первые три месяца года рост курса доллара не будет выше, чем до 43,5 грн/доллар. Это в пределах 2%, поэтому очевидно, что даже депозиты, не говоря об ОВГЗ, дадут за три месяца больше прибыли, чем покупка сейчас валюты.

Андрей Забловский обратил внимание на разные тренды курса доллара и евро: если американская валюта дорожает по отношению к гривне, то европейская дешевеет.

"Есть ряд экономических и политических причин для подешевения евро, Украина на это никак не влияет, потому что курс гривны привязан к доллару, а не к евро. Поэтому если евро падает к доллару, то автоматически – и к гривне", – объяснил экономист.

По его прогнозу, евро может еще больше подешеветь, но паритета, когда за 1 евро будут давать 1 доллар, пока не ожидается. Поэтому евро сейчас привлекателен для тех, кто будет покупать евровалюту не с целью получения прибыли, а чтобы в будущем тратить ее в странах ЕС: для обучения, лечения, путешествий и т.д.

Андрей Шевчишин констатировал: украинцы в прошлом году купили наличной валюты на 11 млрд долларов больше, чем продали, втрое превысив показатель 2023 года. Причина, по его мнению, очевидна: население больше озабочено не возможностью заработать "на деньгах", а тем, чтобы не потерять во время войны уже заработанное. Поэтому даже при нынешнем высоком курсе наличную валюту продолжат покупать.

А вот продавать валюту без крайней необходимости эксперты по-прежнему не советуют. Исключение – когда полученные от продажи валюты гривны будут потрачены на какие-либо проекты.

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