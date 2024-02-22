Тотальный видеоконтроль и раскрытие данных о счетах: что известно о скандальных инициативах ВР и НБУ

В Верховной Раде предлагают установить видеоконтроль за всеми украинцами.

Что это за законопроект, чего ожидать украинцам во время войны и кто хочет узнать данные о деньгах на счетах, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

В Верховной Раде Украины появился очень интересный законопроект под номером 110 31 об идентификации граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и личной информации, в частности отцифрованного образа лица.

Законопроект называется "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности".

"Этот Закон определяет основные принципы создания и функционирования единой системы видеомониторинга состояния публичной безопасности в соответствии с едиными функциональными и технологическими стандартами с целью обеспечения национальной безопасности, повышения общего уровня публичной безопасности и порядка, обеспечения безопасности мест проживания и пребывания граждан, предупреждения и ликвидации возможных угроз, а также контроля за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений в интересах населения государства или определенных административно-территориальных единиц", – говорится в пояснительной записке.

Кто инициаторы и как будут отслеживать украинцев?

Такую идею в Раду подали несколько нардепов, а именно: Медяник Вячеслав, который, кстати, впоследствии написал заявление о сложении полномочий нардепа, Павлюк Максим, Кузьминых Сергей, Бакумов Александр, Швец Сергей, Захарченко Владимир и Бужанский Максим.

Итак, идентифицировать людей смогут с помощью уличной системы видеонаблюдения, в частности по отцифрованному изображению лица или биометрическим параметрам, таким как голос, телосложение, манера поведения.

Но остается открытым вопрос: а не будет ли так, что в случае принятия такого законопроекта вся эта система будет равна тотальному контролю за украинцами или, другими словами, не наступит ли цифровая диктатура в Украине? Впрочем, в пояснительной записке к законопроекту отмечают, что все это, наоборот, ради безопасности украинцев.

Какие плюсы законопроекта?

Объяснить плюсы законопроекта взялся и заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко, более того, он отметил, что такой надзор уже давно есть, но он нуждается в урегулировании.

Как РФ шпионила за украинцами годами?

Напомним, что Россия действительно умудрилась следить за украинцами годами еще до начала полномасштабной войны. Речь идет о расследовании журналистов "Схем". Вместе со специалистами они выяснили, что тысячи камер видеонаблюдения по всей Украине транслировали картинку для ФСБ годами.

Речь идет о камерах под брендом TRASSIR и об одноименном "вшитом" в них софте, которые были установлены не только на частных предприятиях или улицах Украины, но и в государственном секторе, в частности, на объектах критической инфраструктуры. Такая, к слову, была установлена и на Чернобыльской атомной электростанции.

Все, что известно о новой идее

Сейчас же в законопроекте отмечают, что доступ к этим видео будут иметь только уполномоченные лица сил безопасности и сил обороны, органов государственной власти, а также органов местного самоуправления, которым в установленном порядке будут предоставлены соответствующие права доступа к информации, содержащейся в системе видеомониторинга состояния публичной безопасности и т.д.

Знать о вас будут все: от имени до карты налогоплательщика и места жительства. Устанавливать камеры предлагают на информационных объектах, к которым относятся физические лица, кроме того, камеры будут в публичных местах, на улицах, переулках, дорогах, велосипедных дорожках, на зданиях, в образовательных и здравоохранительных учреждениях, в транспорте, на вещах и предметах.

И вот это, кстати, очень интересный пункт, ведь разъяснений, какие такие вещи и предметы, на которые повесят камеры, нет. Также в законопроекте отмечается, что каждое лицо, персональные данные которого внесены в системы видеомониторинга состояния публичной безопасности, имеет право:

ознакомиться с данными относительно себя, которые внесены в системы видеомониторинга состояния публичной безопасности, если иное не установлено законами Украины;

требовать обновления и исправления информации о себе;

обеспечить защиту своих прав, если запрос или требование об исправлении своих персональных данных не удовлетворено, и безвозмездно получить справку о внесении информации о себе в системы видеомониторинга состояния публичной безопасности.

Сохраняться все данные будут в течение 15 лет.

Эксперт бьет тревогу

Отметим, что это только предложение, которое может быть изменено или вообще отклонено. Впрочем, в случае одобрения нардепы предлагают, чтобы закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Хотя нардепы убеждают, что такая практика уже есть в других странах, откуда они хотят перенять опыт при внедрении этой системы в Украине. Впрочем, есть риск, что такая система может привести к злоупотреблениям и нарушению прав украинцев.

"Весь мир движется в направлении установления систем видеонаблюдений в публичных местах. В Украине также работает система "Безопасный город". Во многих странах, в том числе с развитой демократией, применяются практики видеонаблюдения за публичными местами. Другое дело, как это делается.

Нипример, в КНР тотальное видеонаблюдение, от которого не спрячешься ни на улице, ни в помещении. В эту систему интегрируется система идентификации, то есть сравниваются видеоданные с персональными данными граждан, чтобы в режиме реального времени идентифицировать их под предлогом борьбы с преступностью. На самом деле в недемократических странах это может быть использовано как преследование или слежка за журналистами, нарушение конфиденциальности, право на конфиденциальность.

Также много вопросов возникает относительно защиты персональных данных. Ведь согласно украинскому законодательству, следить за людьми можно исключительно за решением суда. В наших реалиях персональные данные предоставляются без достаточных оснований. Они собираются и обрабатываются без особого контроля в нашей стране. Поэтому пока не совсем понятно, что планируется внедрить очередным законопроектом", – заявил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

Также эксперт предположил, чем может обернуться такая идея нардепов.

"Цифровым рабством я бы это не назвал, но цифровая диктатура вполне возможна. Если будет выполнено видеонаблюдение с идентификацией, данными лиц, биометрическими данными, у кого есть биометрический паспорт. Плюс автоматически будут подтягиваться данные по имуществу, авто, регистрации и еще множество других данных. Без мощного законодательного регулирования защиты прав граждан это может превратиться в цифровую диктатуру", – предположил он.

Незаконные слежки уже были

К слову, напомнил эксперт и ситуацию с журналистами издания "Бигус", когда представители СБУ установили скрытые камеры под предлогом "борьбы с наркопреступностью в Украине". То, что операторы таки заказывали запрещенные вещества – подтвердили, они уволены. Но напомним и то, что камера была размещена даже в бане. Это вот буквально жизненная ситуация, вот представьте: вы с друзьями идете в баню, ну максимум прикрыты полотенцем, а в это время за вами следят и буквально влезают в личное пространство. Где гарантия, что подобное не повторится?

Банковская тайна больше не секрет?

Но и это не все новости. В Нацбанке предлагают изменить правила о платежных картах, соответственно банковская тайна может стать более доступной. Что это значит? По факту банки смогут сообщать информацию о номерах ваших платежных карт по запросу госорганов.

Итак, в НБУ предлагают: дополнить перечень информации, которая составляет банковскую тайну и раскрывается банками по запросам уполномоченных государственных органов; уточнить вид информации, которая составляет банковскую тайну и которую имеет право предоставлять Национальный банк Украины Фонду гарантирования вкладов физических лиц, и уточнить виды проверок, осуществляемых Национальным банком Украины, во время проведения которых банки обязаны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию, которая составляет банковскую тайну.

Что о вас могут рассказать банки?

Банки дополнительно будут раскрывать по запросу государственных органов информацию об уникальных идентификаторах или номерах эмиссионных платежных инструментов, например, номерах платежных карт обоих контрагентов операции – как плательщика, так и получателя средств, а также наименовании поставщика платежных услуг контрагента. А теперь подробнее о том, какую информацию о вас могут раскрыть банки по запросу госорганов:

наличие счетов;

номера счетов;

остаток средств на счетах;

информацию об уникальных идентификаторах и/или эмиссионных номерах платежных инструментов;

операции списания со счетов и/или зачисления на счета;

назначение платежа;

идентификационные данные контрагента (для физических лиц – фамилия, имя и отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины; для юридических лиц – полное наименование, идентификационный код в ЕГРПОУ);

номер счета контрагента;

информацию об уникальных идентификаторах и/или номерах эмиссионных платежных инструментов контрагента;

единый идентификатор Нацбанка поставщика платежных услуг контрагента;

наименование поставщика платежных услуг контрагента.

Комментарий НБУ

Цитата: "Изменения, связанные с необходимостью приведения Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие со статьями 62, 62-2 Закона Украины "О банках и банковской деятельности'" и усовершенствования порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку Украины".

Пока же эта идея – на этапе обсуждения, отмечается на сайте Нацбанка. Замечания и предложения к проекту постановления принимаются согласно форме представления замечаний и предложений до 3 марта 2024 года.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

СКАНДАЛ ДНЯ! Тотальный контроль за украинцами и раскрытие данных о деньгах на счетах!