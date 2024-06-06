"Товарищи, п*здец полный!": Дроны устроили зажигательную ночку в России

Неизвестные "добрые" дроны атаковали сразу несколько регионов России! Минобороны РФ сообщает о десятках сбитых дронов, а россияне с ужасом оплакивают уничтоженный НПЗ под Ростовом. Как сообщили очевидцы, пламя было настолько масштабным, что достигло высоты 15-го этажа. А чтобы потушить возгорание, рашистам пришлось подогнать даже специальный поезд. Но и это еще не все сюрпризы.

Чьи дроны посетили врага в этот раз и что известно о последствиях масштабной "бавовны" в РФ – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина для TSN.ua.

В России прошла очередная зажигательная ночка. Неизвестные "добрые" дроны в этот раз посетили Ростовскую область, чем не только изрядно испугали местных, но и навели шороху на местном огромном Новошахтинском НПЗ. Так в России не полыхало уже очень давно.

"Ну что я могу вам сказать, товарищи? П*здец полный!" – комментируют на видео очевидцы.

НПЗ Медведчука взлетел на воздух

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Интересно, что еще в 2021 году расследователи проекта "Схемы" писали, что Новошахтинский НПЗ принадлежал семье предателя Украины Виктора Медведчука. Но теперь, судя по этим кадрам, комментариям растерянных очевидцев, а также по заявлению ростовского губернатора Голубева, от гигантского нефтеперерабатывающего завода остался только пепел:

"По предварительным данным, на НПЗ огонь распространился на площадь 50 кв. м. К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Работы были прекращены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда".

Новошахтинский НПЗ после атаки дронами в ночь на 6 июня/Фото: телеграм-канал Baza

По данным журналистов, за атакой на российский НПЗ стоит ГУР, однако в самом управлении это пока не комментировали. Российское же Минобороны отчиталось о масштабной атаке дронов. Говорят, их летело больше десятка. Кроме этого, по их словам, на Ростовскую область летела ракета "Нептун":

"В минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено тринадцать украинских БПЛА над территорией Республики Крым, шесть БПЛА над Белгородской областью и одна противокорабельная ракета "Нептун" над территорией Ростовской области".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Товарищи, п*здец полный!" Рашисты ноют: дроны устроили зажигательную ночку на России!

Удар по нефтебазе в Белгороде

В ночь на 6 июня беспилотники атаковали не только нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, но и нефтебазу в Белгородской области РФ. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, БПЛА атаковали нефтебазу в Старооскольском городском округе. В результате атаки вспыхнул один резервуар с топливом, в здании охраны выбиты стекла.

Напомним, 20 мая в Пентагоне заявили, что Украина уничтожила уже 14% российской нефтепереработки – и все своими силами. Теперь этот процент может возрасти, причем оба объекта использовались для военных целей – там хранили топливо для российских войск.

Но и это еще не все. Утром 6 июня в ГУР отчитались об очередном успешном уничтожении российского судна в Крыму. По данным источника "Украинской правды" в спецслужбе, около 4:00 на западном берегу полуострова раздались взрывы. Вблизи Черноморского, где рашисты постоянно размещают свои корабли и катера, был уничтожен рейдовый буксир.

Фрагмент видео ночного удара ГУР по российскому судну в Крыму 6 июня / Фото: скриншот с видео

Позже в ГУР уточнили детали и показали кадры уничтожения российского буксира "Сатурн". В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено. К тому же разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в черноморской акватории. А это уже знак рашистам: Крымский мост – следующий и никакие боновые заграждения его не спасут.

Присоединяйтесь к важному сбору!

Так что медийщики вместе с ГУР решили начав новый масштабный сбор на морские дроны Magura V5 – именно ими ребята Буданова так эффективно и уже неоднократно топят ЧФ РФ!

Большой сбор на морские дроны MAGURA V5 для ГУР / Фото: ТСН.ua

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Удары западным оружием по РФ

И все это Украина делает исключительно оружием собственного производства. А что будет, когда западные ракеты полетят по российским военным объектам?! "Бавовны" в России станет в разы больше и это уже факт. Украинские военные уже доказывают это на Белгородщине.

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Журналисты Associated Press со ссылкой на собственные источники сообщили, что ВСУ уже бьют по российским войскам в этом регионе, но не уточнили, о каких именно ударах идет речь. Впрочем, мы уже видели кадры уничтоженного ЗРК С-300/С-400 под Белгородом. Как писали сами рашисты, попали по нему из РСЗО Himars.

Так что можно надеяться, что подлых ударов баллистикой по Харькову станет гораздо меньше, ведь рашистов будут уничтожать раньше, чем они запустят свои проклятые ракеты. А вот Путин в ярости из-за того, что Запад позволил Украине бить предоставленным оружием по территории РФ. В его воображении такой шаг в очередной раз втягивает Запад в войну против России, и Москва может ударить в ответ:

"Российская Федерация может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут совершены удары по чувствительным объектам поставки оружия в Украину".

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Пугалка Путина или реальная угроза?

Но, как мы видим, очередные устрашения Кремля уже совсем никого не пугают, ведь это всего лишь пустые слова. Какую бы воображаемую кремлевскую "красную линию" не переходили ВСУ, – будь то уничтожение Крымского моста, или даже удары по мощным РЛС, которые обеспечивают ядерную безопасность РФ, – в Кремле только плачутся и угрожают.

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