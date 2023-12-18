Тоже обещают не выбивать двери: в Украине снова усилили мобилизацию и выдачу повесток

Следом за Запорожьем, где по-новому выдают повестки, к таким мерам усиленной мобилизации прибегли в Полтаве. С визитами к полтавчанам приходят также усиленные группы мобилизации — работники ТЦК вместе с представителями городского совета.



Подробности таких визитов в комментарии для ТСН.ua рассказала и.о. городского головы Екатерина Ямщикова, которая недавно подписала распоряжение касательно графиков работы соответствующих рабочих групп.



"Все эти решения возникают в связи с соответствующими письмами, поступающими из военной администрации или ТЦК, – объясняет Екатерина Ямщикова. — К нам было соответствующее обращение, которое касается необходимости усиления мобилизационных мер. Как и в большинстве территориальных общин, у нас происходят постоянные плановые совещания, на которых обсуждаются такие показатели. Плановая работа продолжается постоянно".



По словам руководителя Полтавы, она открыто общается с общиной на тему мобилизации, поскольку считает, что таким образом в этом процессе появится позитив:

"Кто-то говорит об этом процессе, что это непопулярные решения, но я не считаю его таким. Здесь неуместно включать тему политики. Когда в стране война – это (мобилизация) тот процесс, который должен происходить непрерывно".



К этому Екатерина Ямщикова добавляет, что поквартирный обход военнообязанных — не инициатива сугубо городского совета, а процесс, который происходит совместно с другими органами власти.



Вспоминая в разговоре недавние заявления запорожских чиновников о том, что их представители во время аналогичных поквартирных обходов "выбивать двери никому не будут", мы спросили у Ямщиковой о возможных действиях полтавских групп. Она нас заверила, что у полтавчан такие группы тоже выбивать дверь не будут, если в квартиру никто не пускает.

"Очень важно, чтобы этой темой не манипулировали в общине, — подчеркивает руководительница города, которая является комиссованной военнослужащей. — У нас обычный толерантный обход. Там, где открывают — уточняют данные, выдают повестку. Если никто не открывает дверь, если в квартире никого нет, то повестку оставляют в дверях, надеясь на совесть граждан. Все действуют в рамках законодательства, идет усиление оповещения. Надо понимать, что эти повестки выдаются с целью уточнения данных".

Ранее сообщалось о том, что вместо мужчин 500 женщин в Днепропетровской области начали работать в шахтах.

Читайте также: