Традиционная однотонная и модная разноцветная: сезон кукурузы — в разгаре

Беда для кукурузы — деликатес для людей. В частности, мексиканцев.

Сезон кукурузы — в разгаре. Стоимость кочанов стартует на базарах от шести гривен. Едва ли не на каждом лотке — традиционная однотонная и модная разноцветная. Сладкая и не очень.

А вот почему зерна лучше не варить, а есть сырыми. И что мексиканские кулинары ценят даже больше, чем саму кукурузу — 9 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

На селекционном поле Михаила Нагорняка — около семисот сортов кукурузы. У некоторых растений на одном кочане — зерна разные по вкусу. Есть еще и кукуруза — бордовая, коричневая и совершенно фиолетовая. И — с миксом цветов.

Но часть початков на лотки не попадет. Они поражены грибом. Головня кукурузная — как пузырчатые наросты.

Беда для кукурузы — деликатес для людей. В частности, мексиканцев.

Для популяризации в мире, его назвали мексиканский трюфель. Как правильно готовить головню — берется показать шеф-повар Виктор Палевский.

Добавляет на сковородку масло, лук. Пузырьки — режет и обжаривает. Трясет. К овощной группе — зерна кукурузы. Потом — заливает сливками и кукурузным маслом. Для вкуса — пармезан. И тушит. Получается блюдо с привкусом шампиньонов.

На базарах пузырчатую головню не продают. Здоровые же кочаны — едва ли не на каждом лотке. От 6-ти до 12-ти гривен за каждый.

Но именно сырые зерна — уверяет, диетолог Юлия Трофимчук — полезны, потому что в них содержаться все витамины.

"Полезна особенно тем, у кото лишний вес и сахарный диабет. Потому что в сырой кукурузе ниже гликемический индекс, чем в вареной. И меньше сахаров", — объясняет она.

Новости Украины: сезон вареных початков - почему кукурузу лучше есть сырой

Тем, кто все же готовит, к кочанам советует добавлять лепестки от кукурузы — это придаст аромат и она станет пикантной.

Селекционер Михаил Нагорняк говорит: кочаны лучше класть сразу же в кипяток. А варить сортовую кукурузу надо минут пять.

Еще один совет: не выбрасывать "волосики" с кочанов — они очень полезны, обладают мочегонным эффектом. Полезны тем, у кого застой желчи и для печени.

Съедать за раз — лучше не более одного кочана. Особенно осторожными следует быть тем, у кого проблемы, в частности, с желудком и поджелудочной железой.

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