Трагедии в Украине: в нескольких областях погибли дети из-за зимних развлечений

Спасатели подчеркивают, что сейчас опасно ходить по замерзшим водоемам и дали советы, как спасти тонущего человека.

В Украине участились случаи гибели людей на водоемах. За последнюю неделю только в Киевской области водолазы достали из ледяной воды четырех утопающих. Среди погибших на воде есть дети. Спасатели призывают людей не испытывать лед на крепость и заботиться о своей безопасности.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Наталии Ткачук.

В Украине дети проваливаются под лед

На столичной набережной группа детей проверяла на крепость лед, пока одна из них провалилась в ледяную воду. К счастью, девушке удалось выбраться из водоема своими силами.

А вот в Одесской области такая прогулка по льду закончилась для детей трагически. Трое парней 15 и 14 лет провалились под лед на местном пруду. Спасти их не удалось, тела подростков доставали водолазы.

Накануне подобный несчастный случай произошел и в Херсонской области. Там провалились под лед сразу пятеро детей. Двух девушек удалось спасти. Трое несовершеннолетних спасатели нашли в воде уже мертвыми.

В Украине под лед проваливаются люди

Что говорят спасатели

Со снижением температуры поезд украинцев к замерзшим рекам и озерам увеличился, говорят спасатели. Кроме детей, чаще всего под льдом оказываются рыбаки.

В Киевской области на реке Ирпень видно с десяток мужчин, которые с утра подстерегают прорубей. А еще несколько дней назад – на этом водоеме спасатели достали тело 42-летнего рыбака. Ушел ловить рыбу и не вернулся. За последнюю неделю только в Киевской области нашли уже четырех утопленников. Чтобы предупредить такие случаи, спасатели отправились в рейд замерзшими водоемами, впрочем прислушиваются к советам – не все.

Низкая температура воздуха еще не свидетельствует о крепости льда, отмечают спасатели. Если под воду вы уже попали – стоит запомнить, что делать, чтобы выбраться как можно быстрее. Первое – не паниковать.



"Прилагаем все усилия для того, чтобы не пойти с головой, не погрузиться с головой, широко раскинуть руки и максимально удержаться на поверхности, держась за края льда, ногами делаем плавательные движения и откинувшись на спину стараемся подтолкнуться", – говорит инспектор ГСЧС Юрий Осьмина.

Также спасатели советуют по возможности сбросить с себя одежду – резиновые сапоги, куртки набирают воду и тянут человека на дно. Если вы стали очевидцем несчастного случая, для спасения человека можно использовать подручные средства.

"Палка, одежда, куртка брюки, лопата, санки – все, что можно тянуть, все, что скользит и все, за что можно за что может ухватиться пострадавший", – говорит водолаз ГСЧС Юрий Ткачук.

После того, как человека достали из ледяной воды – важно правильно оказать первую помощь.

"Соблюдать три правила – мы их называем ТСН: тепло, сухо, над землей. То есть обеспечить тепло, обеспечить сухость и обязательно чтобы пострадавший не контактировал с землей", – объясняет командир отряда быстрого реагирования Евгений Варава.

По возможности – отогревать человека чаем. Но никакого алкоголя, подчеркивают медики, сосуды могут не выдержать.

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