Трагедия и загадка ХХ века: кто причастен к уничтожению Успенского собора Лавры в Киеве

Трагедия и загадка ХХ века: кто причастен к уничтожению Успенского собора Лавры в Киеве

Кто взорвал духовную святыню украинского народа и ценный исторический памятник — нацисты или советские диверсанты? У историков до сих пор нет окончательного ответа на этот вопрос.

Восемьдесят лет назад, 3 ноября 1941 года, во время Второй мировой войны в оккупированном Киеве взорвали Успенский собор Киево-Печерской лавры. Из храма исчезли ценные исторические артефакты, а от самого здания осталась только седьмая часть.

Кто причастен к уничтожению древней церкви и какие раритеты уцелели, говорится 3 ноября в сюжете ТСН.19:30.

Успенская церковь — главный собор в Киево-Печерской лавре — была построена в конце XI века. Однако одна баня храма отличается от других. Она свидетель и свидетельство того, что сделали с церковью в ХХ веке.

"Когда уже собор закрыли для богослужений в конце 1920-х годов — это уже была большая трагедия, когда начали большевики продавать иконы, это было тоже плохо, однако хуже всего — это, что произошло именно в 1941 году", — рассказывает заместитель директора по научной работе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Константин Крайний.

В ноябре 1941 года Успенская церковь в результате взрыва становится руиной. К тому времени нацисты уже полтора месяца как оккупировали Киев.

"В Успенском соборе были сосредоточены ценные достопримечательности, которые не смогли вывезти большевики. Согласно политике выжженной земли они заминировали большинство достопримечательностей Киева", — отмечает Константин Крайний.

Однако краевед Михаил Кальницкий иного мнения: он считает, что это сделали нацисты, которые хотели возложить ответственность на большевиков.

Подрыв Успенского собора: кто причастен к уничтожению церкви и какие артефакты уцелели

В сентябре 1941 года немцы заходят в Киев, а через 5 дней в столице начинают взрываться здания на Крещатике. Отступившая Красная армия и диверсанты НКВД заминировали главные здания Киева. Среди них и музей Ленина, ныне здание учителя. Музей разминировать смогли. Но есть свидетельство, что оккупанты знали и о заминированном Успенском соборе.

Долгое время советская пропаганда для подтверждения подрыва собора нацистами использовала фото немецкого офицера. Он снимал Лавру с левого берега Днепра и зафиксировал мощный взрыв. Поэтому вопрос: фотограф знал, или это случайные кадры?

Выяснить, кто причастен к взрыву древнего храма, взялась команда расследователей канала 1+1 в рамках нового фильма "Таинственные манускрипты" из цикла "Украина. Возвращение своей истории", который совсем скоро выйдет на телеканале 1+1. Автор фильма — Аким Галимов прослеживает всю историю украинской церкви.

"Почему уничтожали украинские церкви: потому что на самом деле за церковью, если смотреть в разрезе истории, спрятана огромная история целого государства", — убежден Галимов.

3 ноября 1941 года перед обедом в Лавру на экскурсию приводят нацистского союзника, президента Словакии Йозефа Тисо. Делегация осмотрела Успенский собор и покинула территорию. Через два часа произошел сначала небольшой взрыв, а затем мощный. Собор был взорван.

"Немцы имели возможность взорвать собор, но я не вижу у них таких веских причин. У диверсантов конечно причины были, но вот по поводу возможности попасть на территорию — здесь у меня очень большие сомнения", — говорит историк Роман Качан.

Поэтому авторы будущего фильма принялись выяснять, кому выгодно было взорвать начиненный советской взрывчаткой собор. Поэтому команда спустилась в лаврские подземные ходы. Ученые сделали лазерное сканирование, чтобы воспроизвести первоначальный вид подземелий и найти маршрут, по которому советские диверсанты могли бы попасть в Лавру, чтобы взорвать собор.

Но письменных приказов разрушить храм нет ни с советской стороны, ни с нацистской. Одно известно — украинский собор и Лавра подверглись разрушению и ограблению обеими сторонами.

"Дискуссия продолжается и есть сторонники как одной версии, так и другой версии", — признает Роман Качан.

Раскопки завалов Успенской церкви начались после войны. Найдено было мало: например, ризу на икону, которую оставили в изуродованном состоянии и ручной вышивки плащаницу.

В конце 1990-х до восстановления церкви на ее руинах также работали археологи. А архитекторы думали, как сохранить и показать древнюю кладку и фрагмент церкви, уцелевший после взрыва.

Но во время тех же раскопок Успенская церковь открыла еще одну тайну — разбирая завалы и фундамент ученые наткнулись на поселение Трипольской культуры. История Украины на Печерских холмах уходит корнями в тысячелетия.

Напомним, что в Киеве на выставке показали церковные древности и драгоценности с невероятной судьбой.

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