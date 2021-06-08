Трагедия на фестивале в Каменец-Подольском: пилоту грозит 12 лет лишения свободы

28-летний пилот оказался сыном организатора фестиваля и президента Федерации Воздухоплавания Украины.

12 лет лишения свободы может получить пилот воздушного шара, который упал на кладбище во время фестиваля в Каменце-Подольском. Тогда один человек погиб, четверо травмированы.

О компенсации и сомнительной законности полетов на шарах за деньги — в материале ТСН.19:30.

Роману неделю спасали разбитую кисть в институте Шалимова. Однако ампутировали три пальца и часть ладони. Руку оперировали в больнице Каменца. Кости составили, сосуды не сшили. Сказали об этом Роману 14 часов спустя. Поэтому в столицу он приехал слишком поздно: пальцы отмерли. Рома рассказывает ТСН, как все произошло. Пилот шара не сразу хотел садиться.

Шар упал 22 мая вечером — в овраг, задев кладбище. В кабине, кроме пилота, было еще 5 пассажиров. Один из них, 53-летний мужчина, погиб на месте. В Каменецкой больнице — еще двое друзей Романа. Одного уже перевели из реанимации в травматологию. Ему немного легче, а был в тяжелом состоянии с переломами бедра, голени и ребер. Уже стал садиться на кровать, рассказывают врачи. И общаться пока не в состоянии. О своем состоянии рассказывает Виктор — у него сломан позвоночник. Он сейчас учится ходить. Виктору вживили в позвоночник имплант по меньшей мере за 30 тысяч гривен. Его оплатили родители пилота.

По падению шара — в полиции открыли уголовное производство по статье нарушение правил воздушных полетов. Но уже через несколько дней озвучивали предварительную версию трагедии — мол, виновата погода. Если же пилот — санкция этой статьи предусматривает максимальный срок лишения свободы до 12 лет.

Пилот Игорь Гардашник на звонки ТСН не отвечает, за него говорит его отец, а по совместительству — организатор фестиваля и председатель Федерации Воздухоплавания Украины.

Пассажирские перевозки в сфере воздушных шаров — это фактически такой подработок. Это не разрешено прямо украинским законодательством. Это называется коммерческая авиация. Поэтому сложится ли полет счастливо — зависит только от опыта и реакций пилота. Это советуют понимать, когда садишься в шар. Если же вы решились на полет, просите у пилота разрешение на его работу и проверяйте его сроки. Еще — документы на шар. Юристы также советуют застраховаться.

Напомним, позволяли ли погодные условия поднимать воздушный шар с людьми в Каменец-Подольском. Из-за сильного ветра на сельское кладбище упала шар, в корзине которого было шесть человек.

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