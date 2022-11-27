Трагедия на итальянском острове Искья: потоки грязи сносили все на своем пути

Местные жители разрушенного города на итальянском острове обвиняют власть в вырубке лесов в горах, которая привела к катастрофе.

Оползень, который произошел после проливных дождей в субботу, 26 ноября, на острове Искья в Италии, унес по крайней мере восемь жизней. Более 10 человек до сих пор остаются под завалами, их судьба неизвестна. Под водой оказались целые улицы, отдельные постройки просто обрушились в море.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Река грязи неожиданно обрушилась на остров Иския в пять часов утра. Улицы портового городка Казамиччола полностью затопило, автомобили и даже автобусы – смыло в море.

“Грязеввые потоки сметали все на своем пути. Невозможно в это поверить, но она тащила машины, фонарные столбы...” – рассказывал очевидец.

Мужчина проснулся от шума, выйдя на улицу – увидел поток воды и грязи. Попытались добраться до машины, но ее уже затопило.

Одна из жертв стихии, 31-летняя Элеонора Сирабелло, еще успела позвонить живущему в этом же городе отцу попросить о помощи. Но мужчина не смог до нее добраться – дорогу перекрыла грязь.

Сообщают о 13 раненых, более 10 человек, среди которых дети — не могут найти.

“Во всем виноваты наши политики, давно нужно было запретить вырубить деревья в горах. А вырубка леса продолжалась, и вот к чему это привело. Был уже один сдвиг в 2010 году, погибла 15-летняя девочка. А сейчас – это просто катастрофа”, – говорит местный житель.

Спасательные службы сообщили, что через шесть часов на острове выпало 126 миллиметров осадков. Это самый мощный ливень за последние 20 лет.

Теперь добраться до острова даже вертолетом или лодкой нелегко из-за штормовых условий.

“Спасательные работы продвигаются медленно из-за того, что погодные условия очень не благоприятны. Наши команды работают и в воздухе, и в море”, — говорит министр внутренних дел Италии Маттео Пятнедози

Средигород туристического городка покрыт грязью. Городские власти призывают горожан не выходить из домов без лишней нужды. Эвакуировать удалось более двухсот человек.

После срочного заседания правительства на ликвидацию последствий стихийного бедствия острову выделили 2 миллиона евро.

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