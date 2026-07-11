Трагедия на Позняках: почему подвалы не спасают от баллистики и куда исчезают деньги на укрытие в Киеве

Ужасные последствия ракетного удара по Киеву: безопасно ли прятаться от ракет в подвалах многоэтажек

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Трагедия, произошедшая в Киеве в ночь на 6 июля, в очередной раз обнажила проблему безопасности в спальных районах столицы. Российская баллистическая ракета попала в 26-этажное здание на улице Урловской. В результате взрыва разрушены нижние этажи дома. Атака унесла жизни 11 человек.

Среди погибших — 12-летний мальчик, его мама, отчим и прабабушка, которые в момент взрыва находились в районе укрытия и попали под обвал конструкций дома.

Этот страшный инцидент на пятом году полномасштабной войны снова поднял острый вопрос: почему густонаселенные Позняки все еще остаются без надежных укрытий?

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Гибель в укрытии? : что говорят спасатели и власть

Сразу после трагедии по Киеву поползли слухи, что люди погибли непосредственно в укрытии. Эту версию усилили обнародованные спасателями фото подвала, затопленного водой, и фотография, на которой виден матрас, палатка и детская коляска. Однако официально точное место гибели людей до сих пор устанавливается.

Из-под завалов в цокольном помещении спасатели деблокировали тела четырех погибших.

«После взрыва ракеты часть перекрытия рухнула в цокольный этаж, и именно оттуда были деблокированы тела людей. Но находились ли они в подвальном помещении или были на этаж выше — пока нам неизвестно», — рассказали ТСН.ua столичные спасатели.

Спасатели работают на месте трагедии

Подвал этого дома официально считается самым простым укрытием, путь к нему указывает указатель с соответствующей надписью. В КГГА отмечают, что делать поспешные выводы о гибели людей именно в убежище — преждевременно.

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«Это укрытие состоит на официальном учете города. Но находились ли там люди в момент обстрела и погибли ли именно в укрытии — такая информация отсутствует. Всего в этом доме погибли 11 человек. Информация о том, что это произошло именно в укрытии, нам не поступала ни от ГСЧС, ни от РГА», — сообщили ТСН.ua в КГГА.

В мэрии добавляют, что из-за мощного удара первый этаж мог обрушиться в подвал, что увы случается во время ракетных атак:

«Точную информацию сможет предоставить следствие: где именно находились люди и где они погибли. То, что на фото ГСЧС видно тело погибшего человека в подвале, может быть следствием обвала перекрытия первого этажа».

В полиции Киева говорят, что пока у них нет информации, откуда именно доставали тела погибших людей.

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«Пересиживать дома — это лотерея»: реальность жителей Позняков

Дом на Урловской построили в 2016 году. Вокруг — десятки таких же многоэтажных «свечек», где единственной защитой для людей служат обычные подвалы. Жители признаются, что во время тревог часто остаются в квартирах, ведь идти в более надежные укрытие слишком далеко.

«За пять-десять минут можно дойти до укрытия в школе или в помещение ЦПАУ, но я никогда туда не ходила. Метро — не вариант, потому что до станции нужно идти минут 30–40. Потому тревоги пересиживала в квартире. А это как лотерея. Рядом с нашим домом в мае уже взрывался российский „Шахед“, только успели окна заменить», — рассказывает жительница пострадавшей высотки.

Это обычная ситуация для всего микрорайона. На пятом году войны на Позняках катастрофически не хватает надежных бомбоубежищ. Большинство людей прячется дома за правилом «двух стен», а во время угрозы баллистики спускаются в подвалы.

Некоторые выбирают паркинги возле домов. Кстати, один таковой появился уже во время войны на проспекте Григоренко на Позняках. Но, как отмечают эксперты, они тоже не спасают от прямого попадания баллистических ракет. Те же, кто в качестве укрытия использует станции метро «Позняки» и «Осокорки», жалуются, что во время последних массированных атак подземка значительно переполнена.

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Пострадавший дом на Урловской

Сколько новых укрытий построили за 4 года войны?

ТСН.ua обратился в местную райгосадминистрацию с официальным запросом, чтобы выяснить ситуацию со строительством защитных сооружений. Ответы предоставил заместитель председателя Дарницкой РГА Виталий Емельяненко.

По словам чиновника, за время действия военного положения в районе построили и приняли на учет только два противорадиационных укрытия. Заказчиком строительства выступало Управление образования Дарницкой РГА, а общее количество мест в указанных укрытиях составляет 540 человек.

Поэтому сомнительно, что в школьные бомбоубежища будут впускать всех желающих.

В то же время, чиновник заявляет, что после массовых проверок в июне 2023 года официальный фонд защитных сооружений района дополнительно увеличили на 219 объектов — преимущественно за счет обустройства и взятия на учет уже имеющихся простейших укрытий. Это, кстати, такие же укрытия, как в доме на Урловской.

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Почему не строятся новые капитальные бомбоубежища?

В РГА объясняют, что строительство новых защитных сооружений — это сложный и длительный процесс, существенно ограничивающий жесткие строительные нормы.

«Строительство новых объектов требует определения соответствующего земельного участка, возможности его использования для таких целей, разработки проектной документации, соблюдения требований государственных строительных норм, в том числе относительно инженерных сетей, доступности, безопасного размещения и эксплуатации объекта. Эти требования объективно ограничивают количество возможных мест для строительства новых защитных сооружений», — отмечает Виталий Емельяненко.

В связи с этим власти делают ставку на обустройство уже существующих подвальных помещений и сооружений двойного назначения.

Почему состояние имеющихся подвалов неудовлетворительное и кто за это отвечает?

В райгосадминистрации уверяют, что оснований говорить о «тотально неудовлетворительном состоянии» укрытий нет. По закону ответственность за порядок в подвалах несут их непосредственные собственники или балансодержатели (например, ЖЭКи или ОСМД).

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Если жители жалуются на грязь, сырость или запущенность, власти проводят проверки, а с балансодержателями «ведут информационно-разъяснительную работу». В то же время, плановые и внеплановые ревизии регулярно осуществляют инспекторы ГСЧС. На учете в районе находятся даже хранилища советских времен — 1966 года.

Почему на Позняках нет мобильных укрытий?

Как оказалось, деньги на такие модульные постройки из бюджета района вообще не выделялись. В РГА объяснили это нехваткой финансирования и другими приоритетами.

«В пределах имеющегося финансового ресурса первоочередным направлением оставалось обеспечение устойчивой работы и восстановление критически важных объектов инфраструктуры, в частности, теплогенерационных объектов», — заявил заместитель председателя РГА.

Чиновник добавил, что мобильные укрытия предназначены только для «краткосрочной защиты людей на местности» в местах их большого скопления, а район решал проблему дефицита мест исключительно путем открытия новых подвалов в жилых домах.

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Поэтому пока власти отчитываются о бумажных цифрах и «разъяснительных работах», жители спальных районов остаются один на один с «лотереей» во время каждой воздушной тревоги.

Ловушка с коммуникациями: почему подвалы не гарантируют безопасности

Эксперты подчеркивают: подвальные помещения в жилых домах, которые называют «простыми укрытиями», не способны обеспечить стопроцентную защиту во время ракетных ударов.

Руководитель Центра корпоративной безопасности «Автоном Клуб» и эксперт по безопасности Игорь Молодан объясняет, что подвалы не рассчитаны на прямое попадание тяжелого вооружения.

«Случаи таких попаданий, к сожалению, уже случались в Киеве с домами более старой застройки. Самые простые укрытия — это и есть обычные подвалы. Если сравнивать пребывание при обстреле в квартире и в подвальном помещении, то, конечно, безопаснее в последнем. Но только при условии, что не будет прямого попадания, потому что подвалы его просто не выдерживают. В инструкциях по безопасности четко указано, что они „снижают комбинированное поражение от взрыва“. То есть, такие сооружения не защищают полностью, а лишь минимизируют риски», — отмечает специалист в комментарии ТСН.ua.

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Кроме угрозы обвала, подвалы таят в себе и другие опасности, о которых люди часто забывают перед тем, как спуститься во внутрь. Речь идет о внутренних коммуникациях дома — трубах с горячей и холодной водой, а также канализации. При разрушении дома и повреждении сетей укрытие может мгновенно затопить, что подтверждают и недавние фото спасателей с Позняков.

Эксперт советует горожанам критически оценивать подвалы собственных домов и заранее проверять их состояние:

«Обязательно нужно проверить, имеет ли укрытие второй рабочий выход и не захламлен ли он. Это жизненно важно на случай срочной эвакуации, если основной выход завалит. Если людей не устраивают состояние или надежность такого подвала, нужно искать альтернативу. Ею могут стать постройки двойного назначения: станции метро, подземные торговые центры, паркинги или даже подземные переходы. Другой вопрос — почему власти не строят такие сооружения двойного назначения в спальных районах, ведь война длится уже пятый год», — резюмирует Игорь Молодан.

Дата публикации 08:33, 06.07.26 Количество просмотров 294 Показали ужасающие кадры с последствиями удара по Киеву.

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