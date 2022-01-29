Трагедия на "Южмаше": с погибшими простились в Днепре, за жизни пятерых раненых до сих пор борются медики

Трагедия на "Южмаше": с погибшими простились в Днепре, за жизни пятерых раненых до сих пор борются медики

Четверо военных и один гражданский погибли мгновенно от пуль во время ночного дежурства на заводе.

С погибшими на заводе "Южмаш" в субботу, 29 января, простились в Днепре. Здесь второй день траура по жертвам стрельбы. Ночью 27 января срочник во время караула расстрелял сослуживцев. Потом сбежал, но через несколько часов решил сдаться. 20-летний Артемий Рябчук в суде признал свою вину.

Как сообщается в сюжете ТСН.19:30, с пятью погибшими прощались возле завода, который она защищали, оказать почтение пришли сотни человек. Минуту молчания объявили в зале и одновременно — по всем частям Нацгвардии.

Четверо военных и один гражданский погибли мгновенно от пуль во время ночного дежурства на заводе.

35-летняя Вера Лебединец, дежурная завода, не выпускала нападавшего, когда после стрельбы в помещении Нацгвардии он прорывался в город через центральную проходную завода.

"У нее был ключ. Ключ она не дала. Как он действовал, трудно сказать, потому что там камер нет. Видимо, была борьба. В результате, он ее застрелил. Она не успела позвонить в караул", — рассказывает заместитель директора "Южный машиностроительный завод" Владимир Сербин.

Ни оружия, ни тревожной кнопки у дежурной не было. Однако выполняла инструкцию, несмотря на смертельную опасность и долги по зарплате.

Осиротела 11-летняя девочка. Вера Лебединец воспитывала ребенка одна.

Если семьям военных выплатят по миллиону восемьсот тысяч гривен, то гражданской погибшей помощь только обещают.

"До 18 лет мы дочь возьмем, наверное, на свое обеспечение", – уверяет генеральный директор "Южный машиностроительный завод" Сергей Войт.

34-летний Александр Буганов имел медали и награды за участие в АТО, прошел Иловайский котел и плен. Он являлся руководителем караула и первой жертвой стрелка. У него осталось двое маленьких детей.

21-летний старший солдат Артем Левковский был одним из лучших кинологов части. Младшему сержанту Александру Драгану было 24. Хотел посвятить себя военному делу и подписал контракт. 19-летнему срочнику Леониду Чернику оставалось три месяца до дембеля.

Почему по военным той ночью начал стрелять Артемий Рябчук, и до сих пор не объявлено. За жизнь пятерых раненых до сих пор борются медики.

"Мы навестили в больнице всех раненых. Слава богу, у тяжело раненной Жанны (Жанна Шарова, получившая три ранения — Ред.) есть надежда и шансы жить дальше", — отметил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

В суде во время избрания меры пресечения Артемий Рябчук вину признал, однако мотивов не назвал. Только сказал, что все в деталях рассказал следователям и прокурорам.

"Мне действительно жаль тех людей, которым причинил боль своим поступком. Я виноват и полностью осознаю свою вину. Мне трудно вспоминать то время", — сказал он.

Что же предшествовало стрельбе, прокуроры во время заседания не разглашали. Артемий Рябчук имел только одну просьбу в суд – не отправлять его на гауптвахту.

В Днепре простились с погибшими на заводе "Южмаш"

Напомним:

28 января подозреваемому в расстреле 4 нацгвардейцев и гражданской женщины в Днепре 20-летнему Артемию Рябчуку избрали меру пресечения — 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Его будут держать в СИЗО, а не на гауптвахте.

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