Трагедия в 128-й бригаде обросла странными подробностями: кто крыса и что не так с командиром

Продолжается расследование гибели военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных, а между тем всплывают все новые детали. В частности, скандальные подробности касаются и появившегося на месте трагедии командира бригады Дмитрия Лысюка через две минуты после удара.

Кто мог слить данные о военных россиянах и что известно о командире бригады — читайте в эксклюзивном материале Виктории Гнатюк для ТСН.ua.

Удар по 128-й бригаде

3 ноября для Украины принесло очередное страшное известие. Во время построения на награждение в прифронтовом селе Запорожской области россияне обстреляли 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду. Искандер-М унес жизни 19 украинских бойцов, еще несколько десятков получили разные травмы, кроме того, пострадали и гражданские.

Имена погибших

Имена нескольких погибших военных уже известны украинцам. Это: сотрудник Министерства ветеранов Сергей Кузнев, член исполкома Виноградовского городского совета Дмитрий Милютин и бывший начальник ТЦК Владимир Возный. Среди погибших и заместитель командира бригады, подполковник 42-летний Андрей Тарасенко. С ним 6 ноября простились в родных Черновцах. Подчиненные вспоминают его как настойчивого и человечного командира.

Траур на Закарпатье

В трауре все Закарпатье. Почтить память погибших шли как в городе, так и по всей области. Люди самоорганизовались и сделали поминальный вечер, несли цветы и лампадки, а из свеч символически выложили номер бригады.

Расследование дела

В ГБР в настоящее время открыли уголовное производство по факту этой трагедии, расследуют действия военного командования, организовавшее мероприятие ко дню ракетных войск и артиллерии, но приведшее к массовой гибели украинских защитников. О том, что этой трагедии можно было избежать, заявил и президент Зеленский.

Почему россияне так точно попали?

Россияне били точно в цель, поэтому знали куда, знали, кто там, когда и сколько, а значит, как предполагают эксперты, на этот раз не обошлось без наводчика.

А где был командир и что о нем известно?

Действительно ли трагедия на Запорожском направлении – дело рук наводчиков, в командовании пока не комментируют. Детали станут известны после завершения расследования. А пока всплывает все больше интересных фактов о командире бригады. Что касается этого трагического дня, то приказ выстроиться отдал именно он — Дмитрий Лысюк, а вот сам почему-то на награждение опоздал и пришел ровно через две минуты после ракетного обстрела. Этот командир сражается с 2014 года, а в 2017 году получил орден Богдана Хмельницкого 3-й степени. Свой боевой путь, кстати, подполковник Дмитрий Лысюк начинал в составе 128-й бригады. Именно его подразделение освобождало Попасную в 2014 году, тогда еще в зоне АТО, потом он руководил 8-ым батальоном самой молодой на тот момент 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Но уже в 2019 году становится известно и о темных, мягко говоря, страницах в биографии Лысюка: выяснилось он еще и профессиональный контрабандист. Тогда об этом заявляла и журналистка Ольга Решетилова в своих соцсетях. Напомнил же о судимости Дмитрия Лысюка после трагедии в прифронтовом селе журналист Владимир Бойко со ссылкой на приговор суда.

Уголовное прошлое командира

Оказалось, что Лысюк вместе с майором контрразведки СБУ покрывали незаконный ввоз через линию разграничения изготовленных в России сигарет от боевиков так называемой ЛНР. Единственное, что не рассчитали контрабандисты – украинские спецслужбы как раз тогда вели прослушивание в рамках одного из уголовных дел и зафиксировали переговоры комбата с военными о контрабанде и передали дело в Государственное бюро расследований.

Сам Дмитрий Лысюк родом с Донбасса, в интервью журналистам рассказывал, что пошел воевать после освобождения родного города от гнета оккупантов, а мечтает о свободном Донбассе и наличии в Украине профессиональной армии, отвечающей мировым стандартам. В частности, в интервью "Апострофу" комбат хвастался, что подразделение было в очень заброшенном состоянии, когда он туда прошел, а он провел реформирование, сменил командиров и сформировал "мощный костякв".

"Я в бригаде полтора года, с апреля 2016-го. Пришел сюда сразу комбатом из 128-й бригады. Мне предложили здесь должность, вот я и пришел. Пришел, посмотрел на все это – и хотел уйти, но понял, что никто не отпустит. Тут было очень и очень грустно. Я увидел людей, которые три года охраняли берег моря на желтых автобусах и были уверены, что Запорожская или Харьковская область – это уже АТО. Оказалось, что некоторым голосистым борцам за справедливость неинтересно воевать, когда в их стреляют. А таких в батальоне было немало. Они отсеялись. И когда нас в начале ноября вывели на ППД, мы уже спокойно провели реформу батальона, поменяли всех командиров и сформировали достаточно мощный костяк. И сейчас батальон процентов на 60 состоит из людей, которые четко знают свою работу и выполняют ее без излишней суеты", — говорил тогда Лысюк.

Лысюк встречался с врагом?

В этом же интервью Лысюк сам признавался, что во время боевых действий лично встречался, общался с вражескими боевиками, в частности, с ныне убитым предводителем одной из банд боевиков "ЛНР" Павлом Дремовым.

В настоящее время убит главарь одной из банд боевиков "ЛНР" Павел Дремов

"Ну что о нем сказать? Он местный, стахановский. До войны ничего собой не представлял. А тут раз, два — и поднялся. Потом у него с "руководством" так называемой "ЛНР" последовали жесткие разногласия, потому что реально в Стаханове были голод, холод... А Дремов – он из "идейных" был. Плюс люди же к нему ходить начали. Вот и начал он много ненужного говорить. И договорился до того, что сюда пришли "нужные" люди и навели "порядок"... Помню, как встречались с ним в декабре 2014-го здесь неподалеку, на мосту в Троицком, до того, как его взорвали. Он приходил и рассказывал, как им там плохо. Просил: "А давайте дней десять не будем стрелять ? Потому что нам нечем...". А кум мой стоит и говорит: "Да какие проблемы? Ты говори, куда, а мы сейчас подбросим боеприпасы!" – вспоминал Лысюк.

Кто был сообщником?

С 2014 по 2017 год о Лысюке никаких плохих отзывов. Но кто знает, возможно именно в те времена он и наладил контакт с сепаратистами и боевиками, с которыми в результате организовал контрабанду. Потому что уже позже следствие выяснило, перебрасывался контрабандой Лысюк на протяжении 2018-2019 годов. А суд установил, как все произошло. Выяснилось, что с заманчивым предложением к Лысюку обратился житель Краматорска Александр Куевда еще в ноябре 2018 года. Товар договорились забирать на согласованной точке — возле реки Северский Донец рядом с населенным пунктом Трехизбенка на Луганщине, где в то время личный состав 8-го отдельного горно-штурмового батальона выполнял боевые задачи. Тогда еще подполковник Лысюк не смог не согласиться с таким предложением.

Подробности контрабанды

Следствие, в частности, поэтапно рассказало об одной из ходок злоумышленников: в конце декабря 2018 года Лысюк забрал груз в лесопосадке в районе реки Северский Донец и транспортировал на военном грузовом автомобиле 290 ящиков, а это 144 420 пачек сигарет марки Marуboro Red. И спрятал их в соседнем поселке Боброво, а затем продал неизвестным. В январе 2019 года военный сделал очередную ходку и забрал в тайнике еще 150 ящиков с контрафактными сигаретами. А когда 17 января считал свою взятку в размере 2 300 долларов, такая тогда у него была "доля" за проданные сигареты, Лысюка с сообщником и задержали правоохранители в кафе "Лагуна" в Северодонецке. Обоим объявили подозрение во взяточничестве. По статье обвинения им грозило до 10 лет тюремного заключения. Но случилось чудо и комбат, вместо срока в тюрьме, получил штраф. 30 июля 2019 года оба подсудимых признали свою вину и заключили соглашение со следствием. А в начале августа 2019 года суд признал смягчающим обстоятельством искреннее покаяние подозреваемых и утвердил соглашение с прокуратурой, назначив подсудимым согласованное наказание. В итоге Куевда был приговорен к штрафу в 161 500 гривен, а комбат Лысюк – к штрафу в 119 000 гривен. Кроме того, суд с них взыскал процессуальные расходы в размере 36 тысяч гривен с каждого. И на этом все. Интересует только одно, как человек с таким багажом обвинений мало того, что вернулся на службу, так еще и не рядовым солдатом, а возглавил целую бригаду? И кто согласовал такое назначение?

Служба Лысюка во время полномасштабной войны

Известно, что во время полномасштабной войны Лысюк активно участвовал в боевых действиях. В интервью СтратКому ВСУ в рамках проекта "Командиры Победы", он сам рассказал, что в начале полномасштабной войны его назначили заместителем командира в 60-й бригаде. Первое сражение с побратимами он принял 9 марта под селом Кухари на Киевщине, а затем вместе с бойцами дошел до села Иванкова. Затем Лысюк воевал на Бахмутском направлении. По его словам, возглавить 128-ю бригаду ему предложили в конце года и он был готов. Официально командиром бригады он стал 15 декабря 2022 года, заменив на этом посту Героя Украины, полковника Дениса Чаюка, который в сентябре этого года только месяц проработал главным военкомом Львовщины. Сам Лысюк в интервью подчеркнул, что командир должен "принимать решение с холодной головой без эмоций".

"Война – это всегда потери, всегда боль. Для меня лично ничего хорошего здесь нет. Я придерживаюсь того своего мнения, которое у меня появилось в 2014 году после Дебальцево – не хочу ни воспоминаний, ни рассказов о войне, просто хочу забыть это, как страшный сон. Но война продолжается в наших жизнях, мы научились с ней жить и выполняем работу", — говорил он.

Заявление Зеленского

Сейчас Дмитрия Лысюка отстранили от исполнения обязанностей, а Зеленский обещает — следствие разберется поминутно, что на самом деле случилось в тот черный день, а виновные будут наказаны.

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Напомним, в командовании 128-й отдельной горно-штурмовой бригады сообщили, что погибли 19 бойцов.

По информации председателя Камышеваской общины ранения получили и девять местных жителей. В селе повреждено около 30 домов и хозяйственных построек.

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