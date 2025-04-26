Удар по Киеву: за секунды семья врачей потеряла двух детей - что известно

София Козлова / © ТСН.ua

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Девушка недавно окончила с отличием профессиональный колледж искусств и дизайна Киевского национального университета технологий и дизайна, овладела профессией фотохудожницы и талантливо делала портреты.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказала член Национального союза фотохудожников Украины, ведущая преподавательница фотодисциплин Ирина Литичевская.

«София в этом году защитила диплом. Была отличницей, неизменной старостой группы, была добрым и светлым человеком. Ее все слушали и слушались, она искала работу по специальности. Соня была трудолюбивой и талантливой, очень любила делать портреты, очень хорошо у нее получились фотоработы по рекламной съемке», — рассказала Ирина.

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По словам преподавательницы, София любила хорошо одеваться, в частности, собственноручно изготовляла украшения.

Как сообщила Ирина, накануне трагедии родители Софии и Никиты уехали на дачу в Мотыжин (Киевская область — Ред.), вероятно, сажать картофель, а взрослые дети остались дома.

«И случилось такое горе», — рассказала Ирина Литичевская.

К этому она добавила, что София из семьи врачей.

«Мать — семейный врач, отец — невропатолог. Они потеряли детей через секунды…», — отметила преподавательница.

Напомним, во время мощной атаки РФ на Киев, погибли 12 человек, 87 получили ранения.

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