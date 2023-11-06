Трагедия в метро в Киеве: на станции умер мужчина, что известно (фото)

На станции "Почайна" умер киевлянин.
В метро Киева утром 6 ноября внезапно стало плохо мужчине. Его пытались реанимировать полицейские и медики скорой, однако спасти жизнь не удалось. Пассажир скончался на станции "Почайна".
Об этом в комментарии сайту ТСН.ua сообщила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.
Правоохранители уже установили личность мужчины. Известно, что это местный житель 1970 года рождения (53 года).
“Предварительно, ему стало внезапно плохо. Врачи скорой и правоохранители пытались реанимировать, впрочем, не удалось спасти жизнь мужчине. Врачи констатировали смерть. Происшествие случилось около девяти утра”, — рассказали ТСН.ua в полиции.
Раньше мы писали о том, что в метро Киева мужчина упал под поезд и чудом уцелел.
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