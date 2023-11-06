Трагедия в метро в Киеве: на станции умер мужчина, что известно (фото)

В метро Киева утром 6 ноября внезапно стало плохо мужчине. Его пытались реанимировать полицейские и медики скорой, однако спасти жизнь не удалось. Пассажир скончался на станции "Почайна".

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua сообщила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Правоохранители уже установили личность мужчины. Известно, что это местный житель 1970 года рождения (53 года).

В метро в Киеве умер мужчина/Фото: "Киев Инфо"

“Предварительно, ему стало внезапно плохо. Врачи скорой и правоохранители пытались реанимировать, впрочем, не удалось спасти жизнь мужчине. Врачи констатировали смерть. Происшествие случилось около девяти утра”, — рассказали ТСН.ua в полиции.

Раньше мы писали о том, что в метро Киева мужчина упал под поезд и чудом уцелел.

Читайте также: