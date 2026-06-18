Легендарный пилот «Мрии» Богдан Загорулько и штурман Богдан Бабенко. / © ТСН

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В украинской военной авиации произошла тяжелая и невосполнимая утрата. Во время выполнения учебно-тренировочного полета в Хмельницкой области потерпел крушение фронтовой бомбардировщик Су-24М, входивший в состав прославленной 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко.

Экипаж воздушного судна — опытный пилот элитной квалификации и совсем молодой штурман — погибли на месте. Следователи ГБР и военная комиссия Минобороны уже начали тщательное расследование, чтобы выяснить все технические и человеческие факторы, приведшие к трагедии.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Анны Махно.

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Что известно об авиакатастрофе в Хмельницкой области

Сегодня официальные представители правоохранительных органов обнародовали первые документальные фотографии с места авиакатастрофы. Картина ужасающая: посреди обычного сельскохозяйственного поля разбросаны обугленные обломки боевого самолета, а на месте падения образовалась огромная воронка. Авиакатастрофа произошла накануне около 19 часов вечера. На место происшествия немедленно прибыли спецслужбы и эксперты.

В Офисе генерального прокурора официально подтвердили, что самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по предварительной правовой квалификации «нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу или иные тяжкие последствия». Параллельно назначены служебные проверки непосредственно в воинской части, Командовании Воздушных сил и создана специальная комиссия Министерства обороны.

«Сразу после получения трагического сообщения об этой страшной авиакатастрофе на место происшествия оперативно выехала наша следственная группа. В настоящее время там ведутся неотложные мероприятия. Наши специалисты тщательно проверяют всю имеющуюся служебную документацию, журналы предполетных и плановых полетов, а также качество непосредственного технического обслуживания самолета перед вылетом. Назначен целый комплекс сложных технических и авиационных экспертиз, обязательно будут допрошены все свидетели происшествия и лица, ответственные за организацию полетов на аэродроме», — говорит Татьяна Сапьян, советник по коммуникациям ГБР.

Главным этапом расследования является работа с бортовым самописцем, который следователям удалось успешно извлечь из-под обломков самолета. Если «черный ящик» не получил критических физических повреждений во время взрыва, процесс его детального изучения и полной расшифровки займет не менее недели. Специалисты говорят, что именно в ней скрыт основной ключ к разгадке трагедии, ведь самописец поможет полностью воссоздать последние минуты полета и установить точную последовательность событий перед катастрофой.

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Место трагедии / © Государственное бюро расследований

Штурвал «Мрии» и защита неба: кем был легендарный майор Богдан Загорулько

Эта авиакатастрофа стала сокрушительным ударом для всего украинского авиационного сообщества. За штурвалом бомбардировщика находился 55-летний майор Богдан Загорулько— один из лучших, самых опытных и авторитетных летчиков-испытателей государственного предприятия «Антонов».

Именно Богдану Григорьевичу судьба подарила уникальную историческую миссию — во время грандиозного военного парада, посвященного 30-летию независимости Украины, он вместе с коллегой пилотировал над Крещатиком легендарную «Мрию» Ан-225. Журналисты ТСН тогда получили эксклюзивные кадры прямо из кабины самолета-гиганта, где Загорулько работал вторым пилотом, четко отсчитывая секунды до пролета над столицей.

С началом большой войны гражданский летчик принял бескомпромиссное и мужественное решение, которое навсегда вписало его имя в историю обороны Украины.

«После начала полномасштабного российского вторжения Богдан Григорьевич оказался одним из немногих пилотов такого уровня, кто категорически отказался от возможности уехать в безопасную Германию по программам компании. Вместо этого он добровольно мобилизовался в ряды Воздушных сил ВСУ. В солидном возрасте он блестяще и быстро освоил сложный фронтовой бомбардировщик Су-24М и с первых дней защищал нашу страну, держа штурвал в руках в самых горячих точках», — говорит Анатолий Уваренко, авиационный эксперт.

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Единственный сын у родителей: память о 23-летнем штурмане Богдане Бабенко

Вместе с легендарным майором в кабине находился штурман — 23-летний старший лейтенант Богдан Бабенко. Он был совсем молодым офицером, но уже опытным воином и единственным сыном своих родителей. Парень родился и вырос в Харьковской области, в городе Богодухов, где его гибель стала страшной личной трагедией для всей громады.

О жизненном пути молодого героя и его детской мечте с грустью рассказал мэр Богодухова.

«Богдан еще с раннего детства твердо и уверенно решил для себя, что его главная жизненная миссия — защищать родную землю и охранять наше мирное небо. Учась в нашей городской школе-лицее №3, он настойчиво шел к достижению этой цели. Сначала он успешно окончил военный лицей, а затем — Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Родители потеряли единственного сына, а Украина — прекрасного офицера», — сообщил Владимир Белый, городской голова Богодухова.

В настоящее время расследование находится под особым контролем высшего военного руководства страны. ТСН продолжает следить за выводами государственной экспертной комиссии и выражает глубочайшие соболезнования семьям, близким и побратимам погибших летчиков. Вечная память героям украинского неба.

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