Трагедия в парке Днепра: в каком состоянии 9-летняя Ева, которая во время отдыха получила тяжелые травмы

В Днепре спасают 9-летнюю Еву / © pixabay.com

Реклама

Врачи борются за жизнь 9-летней девочки, которая тяжело травмировалась в парке отдыха Днепра. На ребенка упал тяжелый стул, который был частью арт-инсталляции. С переломом черепа, ее доставили в больницу. Пострадавшая в коме, медики воздерживаются от прогнозов.

Подробности в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Артинсталляция, которая покалечила маленькую девочку, по-прежнему стоит посреди парка. Трагедия произошла в День Независимости. В парке проходил танцевальный конкурс, в котором участвовала и Ева, рассказывает папа. Ее коллектив занял несколько призовых мест, поэтому все решили отпраздновать.

Реклама

Что произошло дальше, зафиксировали камеры наблюдения. На них видно как девушка цепляется за стул и падает вместе с ним.

«Ева зацепилась за спинку, стул упал и придавил ее. Она получила очень тяжелые травмы. У нее трещина в черепе, около 15 см», — говорит папа пострадавшей девочки Сергей Чайка.

Еву доставили в больницу. Врачи расценивают состояние как стабильно тяжелое. Девочка до сих пор в коме.

«Основная травма что ребенок получил это черепно-мозговая травма с переломом костей затылка и височной кости и также есть внутримозговое кровоизлияние в желудочковую систему мозга», — говорит медик.

Реклама

Прогнозов врачи пока не дают. В ближайшие дни пациентку попытаются вывести из медикаментозного сна. Впереди у девочки длительная и сложная реабилитация.

Еве 9 лет, она должна была пойти в четвертый класс, хорошо училась, делала успехи в танцах. Девушку папа воспитывает сам. Сейчас, вместе с ее бабушкой дежурят в больнице. Ждут новостей. Утверждают, если бы инсталляция была установлена должным образом, трагедии можно было избежать.

Зато в коммунальном предприятии заявили — инсталляция это фотозона, поэтому никакого закрепления и использования для детских развлечений не предусматривала.

Отец пострадавшей девочки такой позицией возмущен — просит юридической поддержки, чтобы правильно написать заявление в полицию. И возможно, обезопасить других детей. Между тем правоохранители уже открыли уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей и служебной халатности. Ведется следствие.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Ребенок в коме! На девочку упал тяжелый стул-артинсталляции в парке Днепра!