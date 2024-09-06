Трагедия в Полтаве: было ли построение военных, кто корректировал ракетный удар и почему столько погибших

Утром 3 сентября россияне устроили по Институту связи в Полтаве двумя баллистическими ракетами. Погибших в настоящее время 55 человек.

Кто будет за это отвечать? И что на самом деле произошло в трагическое утро в Полтаве? Детали трагедии проанализировала корреспондентка ТСН Ирина Кондрачук.

Было ли построение во время ракетного удара по Полтаве

"О том, что в Полтаве произошло что-то страшное - становится понятно из постов в феуйбуке. Одновременно с траурными свечами, начали появляться и намеки о вероятных причинах трагедии - дрон-разведчик, местные корректировщики. Или же построение на плацу. Впоследствии, становится известно - две баллистические ракеты попали в заведение во время обучения. Добежать до укрытия большинство не смогли", - отмечает корреспондент ТСН.

Зеленский реагирует на трагедию и обещает все расследовать. Поисково-спасательная операция продолжалась более двух суток. По официальным данным жертвами этого российского теракта стало 55 человек.

В сети практически сразу появляется видео последствий. Едва сдерживает слезы военнослужащий. Он один из тех, кто выжил после прицельных ударов. И даже спас других. Защитник, как и другие опрошенные пострадавшие, подтверждает, тревога звучала во время первой пары. Построений рядом с институтом связи не было.

Последствия удара

"Последние мероприятия массовые проводились еще до наводнения. А с начала войны вообще даже передвижение по любому строю более десяти человек запрещено территориально", — говорит начальник Объединенного учебного центра войск связи Игорь Мицюк.

Скандал во время поисковых работ в Полтаве.

Кто-то получал здесь образование, кто-то приехал за сертификатом о повышении квалификации, а кто-то другой собирался стать на защиту государства. Во время поисково-спасательных работ не обошлось без скандала. После сообщения одного из полтавских госпитальеров.

"Почти никто не умел оказывать помощь. Некоторые люди накладывали турникеты китайские не докручивали до конца. Врачи, которые приехали, были молодые девушки с длинными ногтями, которые кричали, тряслись и не знали, что делать, растерянные", - написал он.

Сразу после этого дорпису в Полтаву едет Виктор Ляшко.

"Я хотел бы обратиться ко всем экспертам, когда что-то пишут, то смотрите кто и где оказывает медицинскую помощь. Работники экстренной медицинской помощи - обученные специалисты. Все учреждения здравоохранения отработали, как часы. Мы не видели нигде хаоса на приемных отделениях", - говорит Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко

Что известно о расследовании

По факту попадания и гибели более полусотни человек правоохранители возбудили уголовное производство в результате попадания. Следствие рассматривает разные версии от корректировщиков до дронов-разведчиков. Правда, действительно подтвержденных данных, которые точно были, пока нет. Что совершенно известно – российские баллистические ракеты достали людей во время эвакуации к укрытиям. Шансов уцелеть было мало, объясняет специалист.

"Министерство образования, учитывая эту трагедию, нужно обратить внимание. Если меньше будет учеников, то время будет уменьшаться. Это будет более эффективно", — говорит начальник управления гражданской защиты Главного управления ГСЧС в Киеве Олег Стоволос.

Место ракетного обстрела

В настоящее время под наблюдением врачей находятся 219 раненых. Полсотни из них в тяжелом состоянии. Большинство с политравмами. За их жизнь до сих пор борются медики.

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