Трагедия в ТЦК: военнообязанный совершил самоубийство – все, что известно

В ТЦК нашли тело мужчины, там заявили о самоубийстве.

Что известно о погибшем военнообязанном и как эту трагедию комментируют в самом ТЦК, где это произошло, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Самоубийство в ТЦК

Военнообязанный уже без признаков жизни был обнаружен в одном из технических помещений терцентра, об этом сообщила пресс-служба ТЦК на своей странице в Фейсбуке.

"21 октября в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных было обнаружено тело мужчины с явными признаками того, что он сам покончил с собой. Следов насилия обнаружено не было. На место происшествия сразу были вызваны правоохранители, которые начали следственные действия."

Там также рассказали историю о мужчине, говорят, что на пункт предварительного сбора военнообязанный был доставлен полицией, потому что он был розыск. После этого мужчина якобы отказался проходить военно-врачебную комиссию, а потому был составлен акт отказа.

Человек уже был осужден?

В ТЦК отметили, что по данному факту готовилось уведомление полиции о совершении им уголовного правонарушения по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Более того, оказалось, что мужчина в прошлом году уже был осужден по данной статье на три года лишения свободы с освобождением от наказания с одним годом испытательного срока, который завершился в сентябре этого года. Кроме этого, в Полтавском ТЦК подчеркнули, что никакого давления на мужчину не оказывали, но разбираться теперь будут правоохранители.

"Никакого физического или психологического давления на военнообязанного не осуществлялось — он ожидал сборного пункта, пока будут оформлены все документы. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех причин и обстоятельств проводится служебное расследование."

Реакция людей

Впрочем, в комментариях люди разделились на два лагеря, кто отмечает, что защита Украины — обязанность каждого, другие ставят под сомнение действия представителей терцентра.

"Что только не сделают, чтобы не защищать наше государство…"

"У каждого есть свой фронт, но национальная безопасность – это обязанность всех. Защитим Украину вместе!"

"Никакого физического или психологического давления на военнообязанного не осуществлялось – он ожидал сборного пункта, пока будут оформлены все документы."

Обращение от ТЦК

В то же время в самом ТЦК призвали всех читателей к завершению следственных действий соблюдать информационную гигиену — проверять информацию и воздержаться от потребления непроверенных, извращенных и манипулятивных сообщений. Однако, этот случай – не единственный. Так, в конце мая 2024 года страной разлетелась история Станислава Московского, парень утверждал, что его якобы били в ТЦК, там эту информацию опровергали. В конце концов, парень пытался порезать себе вены, но история закончилась хорошо, если можно так сказать. Впоследствии тсн юэй пообщался со Станиславом и парень рассказал свою версию событий.

"Все это произошло 22 мая вечером. Меня остановила полиция, когда я ехал в автомобиле. Полицейские сказали, что у меня неправильно подсвечены номерные знаки и выписали штраф. После этого вызвали работников ТЦК, долго проверяли меня в базе, сказали, что я являюсь уклоняющимся. Мне сообщили, что отвезут в ТЦК, где я должен пройти процедуру изъятия приписочного свидетельства, после чего меня отпустят. проходить ВЛК в город Вишневое, я начал его проходить”.

У человека есть психическое расстройство?

Муж утверждает, что у него было сложное психическое состояние и не было с собой никаких медицинских документов. О себе Станислав дополнительно рассказал, что некоторое время назад, до этого инцидента, посещал психотерапевта и лечился в психбольнице и добавил, что на военном учете действительно не состоял, но планировал это сделать.

"Я спросил у работников ТЦК о том, могу ли я позже пройти ВЛК, — рассказывает Станислав. — Мне отказали и сказали, что я должен пройти ВЛК сейчас. Я вызвал полицию, полицейские сказали, что я должен проходить ВЛК. Полиция уехала, ТЦКашники затолкали меня в свою машину и отвезли на безлюдную улочку, угрожали. Какая-то женщина это увидела и вызвала полицию. нашел нож и перерезал себе вены. Наложили повязку и отвезли в Вишневое. о доведении до самоубийства.

Но в ТЦК Киевской области также поведали и свою версию событий. Представители терцентра призвали СМИ проверять информацию, прежде чем освещать позицию Станислава Московского.

"О событиях с гражданином Московским Станиславом Викторовичем, которое получило огласку в медиа, сообщаем. Полиция задержала Московского Станислава Викторовича и доставила его в 1-й отдел Бучанского РТЦК во время комендантского часа. При проверке военно-учетных данных выяснилось, что данный граждан не состоит на военном учете и находится в розыске полиции.

Кроме этого, там отрицали применение силы к мужчине.

"При пребывании гражданина в РТЦК и СП к нему не применялись физические методы воздействия, моральное давление и угрозы со стороны военнослужащих ТЦК и СП. В помещении ТЦК данный гражданин попыток самоубийства не совершал".

Парень скрылся!

В ТЦК также отметили, что к утру мужчина прошел военно-врачебную комиссию в больнице Киево-Святошинского района и был признан приданым в военную службу, но затем парень скрылся.

"Однако, перед отправкой в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки гражданин совершил побег. В настоящее время место его пребывания неизвестно. Просим медиа перед публикацией таких "вопиющих" случаев обращаться за официальными комментариями. Напоминаем, что враг у нас один — российские оккупанты. Наша основная цель — сдержать и выбить врага из нашей страны. Информационная составляющая — это одна из важнейших составляющих на поле боя. его не было."

Советы адвокатов

И это тоже не редкая история, совершать самоубийство — тоже не выход, потому что жизнь бесценна. Впрочем, адвокаты предупреждают: каждый военнообязанный гражданин, доставленный в ТЦК, имеет право требовать от работников учреждения обеспечить возможность позвонить адвокату, в полицию и родным. Кроме того, чтобы предотвратить ненадлежащее отношение, задержанный имеет право требовать от работников ТЦК осуществлять видеофиксацию. Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказала адвокат Екатерина Онищенко, которая разбирается в том числе и в вопросах мобилизации: "Если работники ТЦК запрещают военнообязанному позвонить адвокату — это превышение своих полномочий, — говорит адвокат. — Кроме того, мне известны случаи., когда работниками ТЦК незаконно удержатся, по сути – лишаются свободы граждане, которые отказываются в тот же день проходить ВЛК. Это так незаконно. Задерживать лицо имеют право, если он является преступником, если есть определение суда о его розыске и задержании. часто видим, что происходит задержание без решения суда на это".

Что может потребовать военнообязанный?

В то же время, Екатерина Анищенко отметила, что работники ТЦК имеют право требовать от гражданина выключить телефон в здании ТЦК, но отбирать – нет. Кроме того, адвокат отметила, что гражданин имеет право требовать предоставить ему возможность воспользоваться телефонной связью, имеет право требовать осуществить видеофиксацию с момента его доставки в ТЦК до момента увольнения. Ведь скандалов вокруг мобилизация не становится меньше и меньше, а ситуации бывают разные, неправыми бывают как работники ТЦК, так и те, у кого берутся проверять документы, ведь на видео не всегда попадает то, что произошло до начала скандала.

Собственно, пожалуй, видеофиксация могла бы ответить на многие вопросы и обезопасить как одну, так и другую сторону участников. И чего стоит скандал 11 октября, когда в Киеве у Дворца спорта собралось около полусотни работников ТЦК и стали массово проверяли мужчин, выходивших из концерта рокгруппы "Океан Эльзы". Некоторых посетителей концерта задерживали и сажали в полицейские авто. Во время общения с полицейскими не обошлось без эксцессов. Один из посетителей не мог понять, за что его задержали. А очевидцы этого инцидента начали выкрикивать "Позор" в адрес сотрудников полиции.

Общество и мобилизация

Ну и если раньше люди в комментариях кричали, чтобы работники ТЦК обращали внимание на клубы, концерты и спортзалы, а не просто забирали мужчин с улиц, теперь и проверка в соответствующих заведениях тоже никому не нравится. На такие масштабные рейды отреагировали многие украинцы и даже военные, многие возмутились из-за действий ТЦК. Но, как ни крути, в стране идет война, и конечно, что силовых задержаний быть не должно, избиения быть не должно, потому что мы не россия и такие случаи — просто позорные. Уважение все должны иметь друг к другу и, возможно, тогда скандалов станет меньше.

Понять напряжение в обществе также возможно, война длится третий год и до сих пор неясно, когда закончится. Впрочем, следует помнить: либо мы защитим себя, либо никто. На днях заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин высказал свое мнение по поводу скандалов с ТЦК, отметив, что мы сами виноваты, что такое происходит: "Я считаю, что мы сами виноваты в том, что такие события происходят. Нравится ли мне этот хаос и цирк, которые периодически происходят? Нет, я бы хотел, чтобы это было иначе. .Есть другой вариант?Пока, думаю, такого нет вообще. могло бы изменить эту ситуацию. Но мы всего этого не сделали раньше, так что теперь пожинаем плоды, когда наблюдаем такие явления, как рейды ТЦК.

Как изменить отношение к мобилизации?

В то же время Жорин уверен: изменить это можно, потому что война только на одних добровольцах не продержится. Как отметил военный, самое главное — нужно изменить самое общественное отношение к мобилизации. Для этого необходимо на государственном уровне начинать с работы с гражданским населением. И готовить гражданских должны начинать со школы и университетов, потому что каждый человек должен пройти первую базовую подготовку.

Напомним, в полиции отреагировали на смерть военнообязанного в ТЦК в Полтавской области.

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