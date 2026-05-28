На Харьковщине женщина, пережившая семейное насилие, убила младенца / © unsplash.com

Коллегия судей Дергачевского районного суда Харьковской области огласила приговор по делу об убийстве новорожденного ребенка. Трагедия произошла в поселке Казачья Лопань, где 19-летняя девушка родила ребенка дома, однако из-за постоянных издевательств своего мужа и депрессивного состояния, убила младенца.

Об этом говорится в приговоре суда.

Женщина тайно родила дома и убила младенца

Как установил суд при детальном изучении материалов дела, события разворачивались в конце января 2022 года. Обвиняемая, будучи беременной и уже имея на иждивении малолетнего ребенка, сознательно скрывала факт своей беременности от родственников и не состояла на учете в женской консультации Дергачевской центральной больницы.

В период с 23 по 24 января 2022 года в доме по месту жительства у женщины начались физиологические роды. Без вызова бригады скорой медицинской помощи, в присутствии своего мужа, она родила живую, доношенную и вполне жизнеспособную девочку весом 2520 граммов и длиной тела 51 сантиметр.

Однако уже через двое суток произошла трагедия. Находясь в особом психофизиологическом состоянии после родов, который сопровождался депрессивными процессами и регулярными ссорами с мужем, женщина во время кормления грудью правой рукой закрыла новорожденной дочери нос и рот и удерживала ее так, пока младенец не перестал дышать. Желая скрыть следы преступления, мать завернула тело ребенка в розовую пеленку, положила в черный полимерный пакет и выбросила в выгребную яму уборной на территории своего домовладения.

Только 28 января 2022 года во дворе дома труп младенца обнаружили родственники и вызвали сотрудников полиции. Женщину оперативно задержали правоохранители. Согласно окончательному заключению судебно-медицинской экспертизы №10-12/352-ДМ/22, причиной смерти младенца стала механическая асфиксия. Эксперты зафиксировали, что ребенок родился живым и доношенным, а после рождения за ним осуществлялся минимальный уход, о чем свидетельствовало наличие подгузника.

Позиция обвиняемой: «Задавила ребенка собой во время сна»

В судебном заседании женщина свою вину в умышленном убийстве не признала. Она рассказала коллегии судей, что вторая беременность была нежелательной для ее бывшего мужа. Он систематически злоупотреблял алкоголем, устраивал скандалы, требовал сделать аборт, а впоследствии — настаивал на том, чтобы отдать ребенка в «окно жизни». По словам подсудимой, незадолго до родов мужчина в состоянии опьянения сильно избил ее, ударив мешком с дровами по голове, из-за чего она потеряла много крови, перенесла тяжелый стресс и начала преждевременно рожать прямо в доме.

Обвиняемая утверждала, что во время родов и после них находилась будто «в тумане» и постоянно теряла сознание. По ее версии, во вторник она легла кормить дочь, случайно крепко уснула и просто задавила младенца собственным телом во время сна, поскольку девочка была очень маленькой и слабой. Когда проснулась и увидела, что ребенок не дышит, она испугалась, плакала, но отрицает, что собственноручно выбрасывала пакет в выгребную яму. Кроме того, подсудимая заявила о психологическом давлении со стороны сотрудников полиции во время дачи первых показаний на досудебном следствии.

Сам бывший муж в суде подтвердил, что лично принимал домашние роды у жены. Он отрицал регулярные избиения, признав лишь один эпизод, когда они бросали друг в друга топливные брикеты, а также инцидент, когда он со злости порезал руку и разбил стекло в шкафу. По его словам, жена после родов вела себя странно и впоследствии сказала ему по телефону, что отдала новорожденную дочь какой-то неизвестной женщине из пятого роддома Харькова.

Почему суд переквалифицировал статью обвинения

Органы досудебного расследования и прокуратура предъявили женщине обвинение по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка), что предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Однако коллегия судей Дергачевского райсуда, тщательно исследовав все доказательства, пришла к выводу о необходимости переквалификации действий подсудимой на ст. 117 УК Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов). Эта норма относится к категории умышленных убийств при смягчающих обстоятельствах.

Суд учел следующие ключевые факторы для переквалификации:

Неопределенность точного времени: эксперты из-за частичного замерзания тела не смогли установить точное время наступления смерти младенца. Согласно нормам ст. 62 Конституции Украины и ст. 17 УПК Украины, все сомнения относительно доказанности вины толкуются исключительно в пользу обвиняемой. Суд принял наиболее благоприятный для нее вариант — преступление произошло непосредственно в непродолжительный промежуток времени сразу после родов.

Особое психофизическое состояние роженицы: закон презюмирует, что женщина во время и сразу после родов переживает исключительное физическое и психическое потрясение, длительные боли и эмоциональное напряжение. Это состояние существенно ослабляет ее способность в полной мере руководить своими действиями, что подтвердила и комплексная судебно-психологическая экспертиза Института судебных экспертиз имени Бокариуса.

Социально-бытовое давление и домашнее насилие: суд признал доказанным факт длительного издевательства мужчины над беременной женщиной. Факт жестокого избиения накануне родов подтвердился медицинской справкой скорой помощи от 02.02.2022 года, где женщине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. По этому факту сейчас продолжается отдельное уголовное расследование в отношении действий мужчины.

Позицию обвиняемой о том, что она случайно прижала ребенка во сне, суд оценил критически как выбранную линию защиты, поскольку заключение судебно-медицинской экспертизы четко зафиксировало смерть от умышленного закрытия дыхательных путей тупым предметом (рукой), а не от общего прижимания телом.

Судебный вердикт и окончательное наказание

Назначая наказание, суд учел, что ЛИЦО_9 ранее не была судимой, посредственно характеризуется по месту жительства, а в лицее зарекомендовала себя как спокойная и уравновешенная ученица. Важным фактором стало и то, что на ее иждивении находятся двое других малолетних детей, один из которых имеет тяжелый врожденный порок сердца и нуждается в постоянном лечении.

Дергачевский районный суд постановил:

Подсудимую признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 117 УК Украины. Назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год. Срок отбывания наказания исчислять с момента ее фактического задержания для исполнения приговора. Зачислить в срок наказания дни предварительного заключения (с 28.01.2022 по 30.01.2022) как день за день, а также период пребывания под круглосуточным домашним арестом (с 31.01.2022 по 28.03.2022) из расчета три дня домашнего ареста за один день лишения свободы. Взыскать с осужденной в пользу государства 37 864 гривны судебных расходов за проведение судебно-психологической экспертизы Институтом имени Бокариуса.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Арест, наложенный на вещественные доказательства (в частности, мобильные телефоны и личные вещи), суд постановил отменить после вступления приговора в законную силу. Апелляционная жалоба на решение коллегии судей может быть подана в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

