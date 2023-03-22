Трагедия в Винницкой области: новый котел "убил" мать и ее 14-летнего сына, дочь — в реанимации

В Винницкой области вся семья отравилась угарным газом: 45-летняя мать и 14-летний сын погибли, старшая дочь — в реанимации.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что не может связаться с дочерью и внуками. Тогда правоохранители прибыли в дом семьи.

"Когда вошли в дом был стойкий запах газа, пройдя дальше, увидели владелицу дома и ребенка, которые были без признаков жизни. В другой комнате была девочка без сознания, но дышала", — говорят в полиции.

Чтобы спасти 16-летнюю Сашу, полицейские помчались с ней на встречу скорой. Сейчас девушка в реанимации, ее состояние критическое.

"Стабильно тяжелое состояние. Девочка была в отдельной комнате, и в нее газа попадало меньше", — говорит главный врач Тиврийской больницы Валерий Примак.

Ее 45-летняя мама и младший брат погибли за несколько часов до прихода полицейских. Отец семьи – дальнобойщик, был в рейсе, говорят родственники. И объясняют — волноваться начали не сразу, потому что думали, что Олеся работает.

"Все знали, что если Леся работает, нужно писать на "Вайбер". Бабушка забила тревогу, когда не отвечали внуки", — говорит родственница покойных Алла Шуневич.

В полиции расследуют дело как несчастный случай. Уже выяснили, что за несколько дней до этого в доме поставили новый газовый котел и трубы. Старое оборудование еще лежит во дворе. И после этого женщина начала жаловаться на плохое самочувствие, рассказывают родственники. Очевидно, семья травилась газом несколько дней.

Угарный газ чрезвычайно коварен, напоминают спасатели. Нет ведь ни запаха, ни цвета.

"Его принцип действия таков, что он попадает в кровь и связываясь с гемоглобином прекращает доступ кислорода к организму, даже небольшие концентрации угарного газа приводят к гибели. Его токсичность сравнивают с синильной кислотой", — говорит представитель ГСЧС Винницкой области Александр Кутовой.

Поэтому советуют регулярно проветривать помещение, проверять тягу в вытяжках и обязательно приобрести специальный детектор, который отслеживает наличие яда в воздухе.

14-летний Артем и его мама уже похоронены. За жизнь Саши, которая в свой 16-й день рождения оказалась в реанимации, продолжают бороться медики.

Напомним, в Ровенской области вся семья отравилась угарным газом. Их госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Читайте также: