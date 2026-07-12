Трагедия в Вишневом уже не секрет: что происходит сейчас в городе и кто за это ответит

Удар по Вишневому / © ТСН

Реклама

Последнее публичное появление премьер-министра Юлии Свириденко было в Вишневом. Утром 6 июля, после того, как этот городок-спутник Киева пережил настоящий армагеддон. Так описывают его жители ночь ужаса, когда снаряды летели отовсюду и тайника практически не было. Удар России по Вишневому уничтожил пять улиц. Почти сто домов сгорели дотла. Девять человек погибли, еще несколько десятков ранены.

Глава правительства в тот же день объявила, что Кабинет министров выделит три миллиарда гривен в поддержку Вишневого. Но дальше стала ясна еще одна страшная причина, почему люди оказались в эпицентре непрерывных взрывов. Уже не секрет: выжженные улицы в Вишневом — следствие того, что возле частного сектора находился склад с боеприпасами.

Какие выводы сделали для себя власти и чиновники — корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак вернулся из Вишневого.

Реклама

Сколько достигает глаз — сожжены дотла частные дома. Беда таких масштабов всего за несколько часов российско-украинская война еще не делала.

На этих кадрах житель Вишневого снимает то, что осталось от дома, где он жил. А остались разве что стены, которые до сих пор догорают.

Местные рассказывают — в ночь на понедельник сначала прилетели три баллистических ракеты по местному предприятию. А уже через некоторое время начало взрываться все подряд.

«Детонировать где-то начало в 3 часа 45 минут. Начались одиночные взрывы, а потом уже они не заканчивались часа до 9. Я находился в погребе, потом уже, когда там было нечем дышать, выехал на улицу. Добежал, так сказать, в безопасное место, где уже не падало на голову ничего», — рассказал житель поврежденного дома Олег Самусь.

Реклама

Все это время жена и дочь Олега были в укрытии — в подвале того же завода, куда прилетели ракеты.

«И это слава Богу, что мы были там. Было страшно, все тряслось, но, я думаю, не так, как дома», — говорит Екатерина Самусь. Когда смотрим те фотографии и видео, которые показывают в интернете, вид сверху на Вишневое, просто начинаются снова слезы, трясутся руки и просто переживаешь не только за себя, но и за соседей, что они остались вообще без ничего».

Действительно, более сотни семей в этой части Вишневого повезло гораздо меньше. Дома, которые они строили всю жизнь, стали лишь воспоминаниями.

Елена в укрытие не ходила. Вспоминает ночь как войну за выживание.

Реклама

«Была в доме, пока дом не сгорел. Я пока прятала детей, как только дом загорелся, мы бежали отсюда, потому что здесь все было открыто. Бежала я с сыном, а дочь с мужем пытались открыть гараж, чтобы вытащить машину и уехать на машине», — говорит она.

С самого утра для всех становится очевидным: катастрофа огромна. В Вишневое съезжаются спасатели и саперы со всей страны. Даже ходить по остаткам людских жилищ — опасно.

«Каждый дом спасателей полиция проверяет. Сначала заходят взрывотехники, затем спасатели и следователи. Также сразу мы совершаем соответствующие акты, составляют спасатели, следователи также документируют последствия этого удара», — отмечал глава МВД Игорь Клименко.

Совсем скоро причины столь масштабных разрушений все начинают замечать… прямо под ногами. Повсюду на земле военные снаряды или их остатки. Это они разлетались с того же завода, в укрытии которого скрывалась Екатерина Самусь с дочерью, и еще сотни людей.

Реклама

«Мы всегда переживали, потому что у нас по соседству этот завод, и мы всегда переживали, что там может быть, ну такое могло быть. Мы за это всегда думали и с каждой тревогой мы ходили в убежище и там пережидали. И на этот раз мы тоже были там», — говорит она.

В день трагедии Владимир Зеленский поручает спецслужбам разобраться — что стало причиной столь масштабных разрушений.

В субботнем обращении президент заявляет — уже известны конкретные фамилии должностных лиц Укроборонпрома, которые дали добро разместить склады со снарядами в Вишневом. Именно эти склады после атаки россиян превратили уютный пригород в пепелище.

На восстановление пострадавших районов правительство уже в день трагедии выделило из резервного фонда более трех миллиардов гривен. Зеленский анонсировал в ближайшее время решение о помощи пострадавшим в Вишневом. Виновников в служебной халатности ожидает следствие и суд. Впрочем, главная причина беды известна, и ее знают все ракеты Путина. Вот как его достать?

Реклама

Новости партнеров