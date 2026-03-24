Трагедия в Запорожье: россияне ударили по квартире, где жили супруги переселенцы, мужчина погиб

Последствия атаки по Запорожью

Реклама

Запорожье пережило очередной массированный удар. Этой ночью, после двух часов, враг направил на город 5 баллистических ракет и 6 ударных беспилотников. Один из «Шахедов» попал прямо в жилую многоэтажку, превратив квартиры в пепелище.

На месте трагедии работает корреспондент ТСН Дарья Назарова.

Массированный обстрел Запорожья: что известно о трагедии

Вражеский дрон влетел между 7-м и 8-м этажами дома. Взрыв вызвал масштабный пожар, который мгновенно охватил несколько этажей. Спасателям удалось деблокировать из-под завалов молодую девушку, которую сразу передали медикам. Как выяснилось, она с мужем — переселенцы, которые пытались найти в Запорожье убежище от войны. К сожалению, для мужчины этот удар стал фатальным.

Реклама

Нина Тройно, председатель ОСМД: «Девушка у нас одна на 8-м этаже пострадала, а муж ее погиб. Летело, мы прятались. Вы же видите: кто в укрытии прятался, кто как. Летало кругом».

Разрушения в частном секторе: последствия атаки

Взрывы не утихали несколько часов. Под ударом оказался и частный сектор города. Там повреждено около десяти домов, один разрушен до основания. Владельцы чудом выжили под завалами собственного жилья.

Элен Лобань, пострадавшая: «Я проснулась, услышала этот удар — бах, и посыпало сразу. Давай выбираться. Мужа по голове ударило, а на меня, очевидно, кирпич падал — плечо повредил».

В гостиной семьи Лобань до сих пор лежит обломок «Шахеда» — его ждут саперы ГСЧС, чтобы безопасно обезвредить.

Реклама

Утренний террор и общие цифры

Всего за ночь в четырех районах Запорожья повреждено 26 жилых домов. Количество раненых возросло до 12 человек. Оккупанты не остановились и с наступлением утра: очередной беспилотник попал по территории АЗС. Там вспыхнул пожар, но, к счастью, обошлось без новых жертв.

Запорожье продолжает сопротивляться, несмотря на постоянные попытки врага запугать гражданское население баллистикой и дронами-камикадзе.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: НОВОСТИ 12:00 ОНЛАЙН! ВТОРНИК, 24 МАРТА! НОВОСТИ ТСН 1+1 СЕГОДНЯ ОНЛАЙН!