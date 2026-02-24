Трагедия во время спасения людей: россияне убили 25-летнюю Кристину и ее 32-летнего мужа Сергея

Кристина и Сергей, которых убили россияне / © ТСН

На Сумщине чтят память четырех человек, чью жизнь оборвала прицельная атака российского беспилотника. Террористы ударили по карете скорой, которая эвакуировала раненых. В огне погибли молодые супруги спасателей — 25-летняя фельдшер и 32-летний полицейский, а также двое братьев, которых они пытались довезти до больницы.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Оксаны Солодовник.

Медик и полицейский поехали спасать двух братьев

В тот роковой вечер на линию «103» позвонил 17-летний подросток. Он успел сообщить, что они с 24-летним братом подорвались на взрывчатке, которую сбросил вражеский дрон в селе Зноб-Трубчевское — это всего в полутора километрах от границы с РФ.

На помощь выехала единственная бригада пункта базирования «Зноб-Новгородское». В ее составе была фельдшер Кристина Славская. Вместе с ней на спасение отправился и ее муж — Сергей Славский, инспектор полиции, который всегда сопровождал жену на опасных вызовах в пограничье.

Лариса Адаменко, заместитель медицинского директора: «Кристина Александровна пришла к нам сразу после колледжа в 2019 году. Маленькая, растерянная, улыбающаяся. Но она очень хотела работать именно на этом подразделении. Это огромная потеря».

Россияне прицельно обстреляли скорую помощь

Медик и правоохранитель успели оказать первую помощь раненым братьям, стабилизировали их состояние и начали эвакуацию в Шостку. Однако доехать до госпиталя им не удалось. В селе Чигири российский беспилотник прицельно атаковал машину скорой помощи.

Автомобиль вспыхнул мгновенно. В огне погибли все, кто находился в салоне: Кристина, Сергей и двое раненых ребят.

Инна Роскошная, инспектор по коммуникациям Шосткинского РУП: «Они были вместе три года, с тех пор как поженились. Сергей неоднократно помогал спасать людей после обстрелов, Кристина выезжала как парамедик. Они всегда были там, где требовалась помощь».

Единственный уцелевший

Из пяти человек, которые были в машине, выжил только водитель. Его спасли коллеги из других бригад, которые на собственном транспорте, рискуя жизнью под повторными атаками дронов, прорвались к горящей машине.

Людмила Чегринец, директор Сумского центра экстренной медицинской помощи: «Работники вытащили водителя, у которого тяжелая политравма и серьезные ожоги. Его уже прооперировали и перевезли в киевскую больницу».

Эвакуировать тела погибших удалось только на следующий день. Из-за постоянной угрозы с неба полицейские несколько раз отходили в укрытие, но не оставляли попыток, пока не забрали всех жертв теракта. Сейчас идет процедура идентификации тел. Дату прощания с супругами сообщат позже.

Напомним, накануне, 20 февраля, Россия ударила по гражданскому объекту на Харьковщине. Под завалами нашли тела трех человек

