Трагедия возле закрытого укрытия в Киеве: дело получило продолжение (фото)

В Деснянском суде началось первое заседание по существу. На скамье подсудимых – чиновники КГГА, РГА, руководство поликлиники.

Дело закрытого укрытия в Киеве, где почти год назад погибли три человека и еще семеро получили ранения, получило продолжение.

В Деснянском суде столицы начали первое заседание по существу. На скамье подсудимых – чиновники КГГА, РГА, руководство поликлиники.

Об этом сообщает журналистка ТСН Виктория Ковцун.

Судья Деснянского суда Киева/Фото: ТСН.ua

"В частности, на скамье подсудимых присутствуют заместитель председателя Деснянской районной администрации Ирина Алексеенко, директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, руководитель поликлиники Олег Шугалевич, заместитель директора поликлиники по технической части Василий Десик", — рассказала журналистка.

Напомним, в ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки по Киеву возле закрытого укрытия в поликлинике в Деснянском районе столицы погибли три человека: 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина.

После трагического инцидента комиссия Киевсовета приняла решение о круглосуточном доступе к укрытиям.

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