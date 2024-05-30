Трагедия возле закрытого укрытия в Киеве: дело получило продолжение (фото)

В Деснянском суде началось первое заседание по существу. На скамье подсудимых – чиновники КГГА, РГА, руководство поликлиники.
Дело закрытого укрытия в Киеве, где почти год назад погибли три человека и еще семеро получили ранения, получило продолжение.
В Деснянском суде столицы начали первое заседание по существу. На скамье подсудимых – чиновники КГГА, РГА, руководство поликлиники.
Об этом сообщает журналистка ТСН Виктория Ковцун.
"В частности, на скамье подсудимых присутствуют заместитель председателя Деснянской районной администрации Ирина Алексеенко, директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, руководитель поликлиники Олег Шугалевич, заместитель директора поликлиники по технической части Василий Десик", — рассказала журналистка.
Напомним, в ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки по Киеву возле закрытого укрытия в поликлинике в Деснянском районе столицы погибли три человека: 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина.
После трагического инцидента комиссия Киевсовета приняла решение о круглосуточном доступе к укрытиям.
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