Трагические дни Украины: Россия непрерывно терроризирует мирные города — жуткие последствия (фото, видео)

Начиная с 30 сентября Россия не прекращает массированные обстрелы Украины. Сначала оккупационная армия терроризировала Харьков, Сумы, Днепр, Киев, Запорожье, а сегодня, 4 сентября, мощно ударила по Львову и Кривому Рогу, а накануне атаковала Полтаву, убив более полусотни человек двумя ударами.

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Какая тактика обстрела россиян

Начинаются обстрелы по Украине традиционно. Сначала РФ атакует ударными дронами, начиная в полночь, а к утру в украинские города запускает крылатые ракеты и баллистику.

Сверхсложные дни для Харькова

Россия не прекращает обстреливать мирный Харьков, и 30-31 августа она, как взбесилась. Била массирована по жилым районам. Целью являлась гражданская инфраструктура. Так, в пятницу, 30 августа, в среду бела дня Россия целенаправленно атаковала город авиационными бомбами ФАБ. Под ударом были – многоэтажки. Тогда погибли шесть человек, пострадали 97, из них — 22 несовершеннолетних.

По уточненным данным правоохранителей, погибли 6 человек : мужчина 74 лет, девушка 18 лет, ребенок 14 лет, женщина 73 лет, мужчина 49 лет и деблокированная последней женщина, данные устанавливаются. Местные власти объявляли Дент траура по погибшим.

Среди жертв россиян — юная и одаренная художница Ника Кожушко, девушке было всего 18 лет и мать военного. 74-летняя женщина проживала в 12-этажном жилом доме. Ее тело обнаружили на 10-м этаже поврежденного дома.

Ракетный удар РФ по Харькову 30 августа 2024 года. / Фото: Associated Press

Спасатели продолжают разбирать многоэтажные завалы в Харькове / Фото: ГСЧС

А в понедельник, 2 сентября, оккупанты нанесли по Харькову авиаудар, в результате которого повреждено одно из высших учебных заведений областного центра. В одном из корпусов вуза взрывной волной выбиты стекла, повреждены аудитории. Также зафиксировано разрушение на спортивной площадке этого учебного заведения.

Кроме того, в этот же день было зафиксировано попадание в Киевском районе. Сначала мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате обстрела Киевского района пострадали четыре человека. Они находятся в состоянии средней тяжести. Впоследствии глава ОВА уточнил, что пострадавших пятеро.

Последствия авиаудара по одному из вузов в Харькове 2 сентября / Фото: Олег Синєгубов

Сумы

Северный город Сумы также находится под частыми обстрелами армии Путина. В воскресенье, 1 сентября, российская армия нанесла авиаудар по Сумам, есть пострадавшие. Впоследствии стало известно, что под удар попало помещение учебного заведения, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом. По информации СМИ, пострадали 18 человек.

В этот же день еще две ракеты попали по промышленным предприятиям. На одном из них пострадала работница. оккупанты ударили также по колонне зерновозов, там погиб водитель.

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Днепр

К вечеру 2 сентября страна-террористка нанесла удар по Днепру. Российская ракета разрушила жилые дома в одном из районов города. Тогда погиб 51-летний мужчина, еще шестеро — пострадали, 37-летний мужчина был доставлен в больницу. Позже глава ОВА Сергей Лысак уточнил, что в результате ракетной атаки повреждены детсад, частные дома и предприятие и более 10 авто.

Запорожье

В этот же вечер россияне нанесли удар по гостинице в Запорожье. Российские оккупанты в 23:02 ударили ракетой по гостиничному комплексу Запорожья, в котором находились люди. В результате взрыва погибла 38-летняя женщина и ее 8-летний сын. Также из-под завалов деблокировали ее мужа и 13-летнюю дочь. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали.

Медики рассказали, что девочке удалось выжить, в частности, благодаря вовремя оказавшим помощь ей. Один из спасателей не отпускал ребенка, пока его не уволили.

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Киев

Утром 2 сентября Россия совершила ракетную атаку на Киев. Только в пределах столицы противовоздушная оборона уничтожила более десятка крылатых и около десятка баллистических ракет, а также ударный беспилотник. Предварительно это ракеты Х-101 и KN-24/Искандер-М. По данным местных властей, обломки рухнули в четырех районах столицы. В результате атаки есть и пострадавшие. Как рассказали в полиции, ранения получили 32-летний мужчина и 19-летняя девушка, их госпитализировали, еще одной пострадавшей, 24-летней местной жительнице, оказана помощь на месте.

Из-за атаки разрушена котельная Межрегиональной Академии управления персоналом. Там разбито все. В результате очередного террористического акта РФ сегодня утром получило значительные повреждения здание Исламского культурного центра АГУ/ ДУМАРК в Киеве (мечеть на Нивках).