Трагические последствия обстрелов на Донбассе: среди украинских бойцов есть раненые и один погибший

Трагические последствия обстрелов на Донбассе: среди украинских бойцов есть раненые и один погибший

У всех бойцов — осколочные ранения.

Вследствие ночных и утренних обстрелов пророссийских оккупантов в субботу, 11 сентября, в зоне проведения ООС погиб один украинский военнослужащий, восемь получили ранения, еще двое получили контузии. Боевики обстреливали позиции украинских бойцов артиллерией и из минометов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

В больницу в Волновахе сначала привезли трех раненых, затем — еще столько же. Мощный обстрел со стороны пророссийских террористов накрыл ночью украинские позиции в нескольких десятках километров отсюда, в районе Новогнатовки.

У всех бойцов — осколочные ранения. Здешние врачи утешают, что их жизни сейчас уже ничего не угрожает.

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К сожалению, один военный, имя которого пока не называют, во время этого обстрела погиб. Осколочное ранение в живот оказалось смертельным.

Утром пророссийские боевики обстреляли окрестности Верхнеторецкого. Здесь упало шесть десятков снарядов калибра 122 мм. За несколько десятков метров от места обстрела — агропредприятие. Утром комбайнеры как раз собирались ехать сеять озимые, но после обстрела передумали и разошлись по домам.

Сразу после обстрела окраин Верхнеторецкого оккупанты ударили по Нью-Йорку. Над населенным пунктом пролетел беспилотник, с которого было сброшено четыре мины. Как следствие — несколько гражданских автомобилей разбиты.

На этом российские наемники не остановились и открыли огонь по позициям украинской армии. Известно, что двое бойцов получили ранения, еще двое — контужены.

Новости с фронта: в результате обстрелов погиб один военный, восемь ранены, двое - с контузиями

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