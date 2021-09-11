Трагические последствия обстрелов на Донбассе: среди украинских бойцов есть раненые и один погибший

У всех бойцов — осколочные ранения.
Вследствие ночных и утренних обстрелов пророссийских оккупантов в субботу, 11 сентября, в зоне проведения ООС погиб один украинский военнослужащий, восемь получили ранения, еще двое получили контузии. Боевики обстреливали позиции украинских бойцов артиллерией и из минометов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.
В больницу в Волновахе сначала привезли трех раненых, затем — еще столько же. Мощный обстрел со стороны пророссийских террористов накрыл ночью украинские позиции в нескольких десятках километров отсюда, в районе Новогнатовки.
У всех бойцов — осколочные ранения. Здешние врачи утешают, что их жизни сейчас уже ничего не угрожает.
К сожалению, один военный, имя которого пока не называют, во время этого обстрела погиб. Осколочное ранение в живот оказалось смертельным.
Утром пророссийские боевики обстреляли окрестности Верхнеторецкого. Здесь упало шесть десятков снарядов калибра 122 мм. За несколько десятков метров от места обстрела — агропредприятие. Утром комбайнеры как раз собирались ехать сеять озимые, но после обстрела передумали и разошлись по домам.
Сразу после обстрела окраин Верхнеторецкого оккупанты ударили по Нью-Йорку. Над населенным пунктом пролетел беспилотник, с которого было сброшено четыре мины. Как следствие — несколько гражданских автомобилей разбиты.
На этом российские наемники не остановились и открыли огонь по позициям украинской армии. Известно, что двое бойцов получили ранения, еще двое — контужены.