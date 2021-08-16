Трагический день рождения: в Луцке 19-летняя девушка выпала с шестого этажа

Трагический день рождения: в Луцке 19-летняя девушка выпала с шестого этажа

Полиция проверяет несколько версий, в том числе несчастный случай и самоубийство.

Трагический день рождения — в Луцке с шестого этажа новостройки выпала 19-летняя девушка. От травм она скончалась до приезда медиков.

Об этом говорится 15 августа во сюжете ТСН.19:30.

Также читайте В Днепре мужчина выпал из окна четвертого этажа и выжил (фото)

Предварительно известно, что квартиру в этом доме девушка снимала с подругами. В тот день они праздновали день рождения и выпили немало спиртного. Подруги погибшей рассказывают: когда легли спать, услышали грохот на балконе. Когда прибежали посмотреть, что случилось, внизу, на мостовой, увидели тело девушки.

Инцидент расследуют правоохранители. Полиция проверяет несколько версий, в том числе несчастный случай и самоубийство.

"Накануне девушка употребляла алкогольные напитки и имела небольшой конфликт со своим парнем. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и детали трагедии", — рассказала пресс-секретарь Волынской полиции Марина Балдыч.

Новости Украины: в Луцке с шестого этажа новостройки выпала 19-летняя девушка - от травм скончалась

Напомним, что в Бердянске женщина выпала из окна 9 этажа и застряла на подоконнике этажом ниже. Спасатели сняли ее с помощью автолестницы и передали медикам.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку