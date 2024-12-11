Трагическое ДТП в Житомире: военный насмерть сбил 17-летнего парня

Смертельное ДТП с участием военнослужащего. Районный суд Житомира избрал меру пресечения водителя, который сбил школьника на пешеходном переходе. Мужчина управлял в состоянии алкогольного опьянения. 17-летнего Валерия Разбицкого спасти не удалось.

О том, что требует семья погибшего и поразительные детали трагедии — в материале корреспондентки ТСН Ирины Кондрачук.

Проходит неделя с тех пор, как каждое утро семья Копийченко называют черной. Этот начинается в отделении полиции. Родители расспрашивают у следователя о том, где сейчас подозреваемый в смерти их сына. 17-летний Валерий был единственным ребёнком в семье.

"Он собирался в следующем году поступать в военный институт. Он сказал: папа, я хочу быть, как ты, офицером", — говорит отчим погибшего Валерия Разбицкого Андрей Копийченко.

Вместе с мамой молодой человек помогал ветеранам. Отчим и родной дядя парня с 2022 года на фронте.

"Чего я там? Для того, чтобы мои родные здесь были в безопасности. Но если здесь человек летает на таких скоростях, когда нет света, когда тьма", — говорит дядя погибшего Валерия Разбицкого Руслан Мишенев.

Валерий Разбицкий

Это случилось к вечеру третьего декабря. Школьник спешил к репетитору по польскому языку. На дворе смеркалось. Светофор на проспекте Мира из-за обесточивания не работал.

"Водитель, двигаясь в 16:45, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в пределах пешеходного перехода", — говорит начальник отдела расследования преступлений в Сфере транспорта Житомирского районного управления полиции Максим Аханов.

Валерия без сознания забрала скорая. Всю ночь в больнице рядом с ним была мама.

"Я видела своего ребенка, который лежит в реанимации, когда у него изо рта, из шеи идет кровь, его держат на адреналине", — говорит мать погибшего Валерия Разбицкого Елена Копийченко.

На следующее утро сердце Валерия остановилось. Лишь позже, в комментарии ТСН врачи объяснят, что полученные травмы в результате ДТП несовместимы с жизнью ребенка.

Друзья и одноклассники Валерия поддерживают его мать. О том, что Валерия больше нет, его лучший друг узнал в свой День рождения.

"Думал, может, какой-то сюрприз готовят, что ли. Я вышел в коридор, позвонил по телефону его маме, и до сих пор у меня в ушах ее голос", — говорит Никита Герасимчук.

Ребята вместе вдвоем сидели за этой партой. Теперь она в классе пуста.

"К сожалению, он остается в наших сердцах 17-летним парнем, который был очень веселым, радостным, улыбчивым. Мы его таким и запомним. И хочется, чтобы зло было наказано", — говорит учительница английского языка, заместитель директора Житомирского лицея. №1 Ирина Лиличенко.

В зале суда, где подозреваемому в смерти ребенка избирают меру пресечения, семья погибшего требует наибольшую меру наказания. Мать Валерия – Елена обращается к подозреваемому. Это – Василий Оноприйчук, военнослужащий 72-й бригады. В родной Житомир приехал в отпуск. В тот трагический вечер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

"Я извиняюсь. Я понимаю, что не верну уже ничего", — говорит он.

Суд над подозреваемым

У него трясутся ноги. Быть на суде становится все труднее и родным погибшего. Во время заседания становится известно, что военнослужащий, управлявший автомобилем, водительского удостоверения не имеет. Прокурор не сдерживает эмоций и просит взятие подозреваемого под стражу. Без права внесения залога.

"Это массово. Это массово по моей практике. Только за прошлый год осуждены 4 человека военнослужащих, которые управляют автомобилями без прав и убивают людей на дорогах", — говорит он.



Судья выходит из совещательной комнаты и объявляет решение взять Василия Оноприйчука под стражу без права внесения залога до 5 февраля 2025 года. Его грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

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