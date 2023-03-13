Тракторист-артиллерист производил фурор в TikTok видео с передовой: он показал и ранение, оставившее его без ноги

Еще больно, еще не все выходит, но он уже без костылей и снова собирается на фронт.

Универсальный солдат, тракторист-артиллерист, минометчик, автор роликов с многомиллионными просмотрами – это все о бойце из Белополья Николае Зарицком. 30-летний военнослужащий не раз поражал украинцев смелостью и вдохновлял оптимизмом на фронте и продолжает вдохновлять даже сейчас – после тяжелого ранения и потери конечности, говорится в ТСН.

В мирной жизни тракторист Николай Зарицкий на фронт попал командиром взвода управления реактивной батареи, а затем стал старшим офицером минометной батареи. Зажигательный военнослужащий снимал все, что успевал между атаками – боев за Лисичанск. Одно из его видео облетело всю Украину. “52 миллиона просмотров было в TikTok. Тракторист-артиллерист”, – вспоминает Николай.

Он снимает первые победы при наступлении на Херсон, а также драматический момент своего ранения. “Это наступление было на Херсон. Село за селом шли вперед», – говорит он.

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Николай подорвался на противопехотной мине 11 октября. “Я услышал взрыв, и так немного головокружения, упал, а потом услышал жар в ногах. Ну и просто понял, что взорвался. Взял себе турникет перевязал”, — говорит Николай о болезненных воспоминаниях.

Далее последовали ампутация, лечение и протезирование в США. “В начале января я уже делал у протезиста первые шаги. И это такое очень радостное чувство. Немного труда – и есть результат. Было бы желание. Теперь у меня всегда есть сапог с собой "СПГ-9". Буду стрелять из сапога”, — смеется он.

Юмор, признается, – это то, что помогает ему восстановиться. “Я так шучу всегда. Чуть меньше ногтей срезать. Или я вот на той неделе катался на велосипеде, еще зима, холодно – одна нога мерзнет, другая – нет, то есть какие-то положительные моменты, конечно, есть в этом”, — убеждает боец.

Еще больно, еще не все выходит, но он уже без костылей и снова собирается на фронт. “Рвется, но все – против, и я против и родители. Но решение принимает он, а не я, к сожалению», – говорит жена.

“Война ведь не закончилась. Пока идет война – я думаю, я буду полезен. Поэтому – да”, — уверяет Николай.

Да и в мирной жизни планов немало. Один из них – снова поехать в Крым, где он стал когда-то шестикратным чемпионом Украины по легкой атлетике. “У меня все детство в Крыму, мы занимались там в Алуште. В Ялте я выигрывал. Как можно не хотеть в Крым, в наш Крым», – говорит боец и уверен, что эта мечта исполнится уже очень скоро.

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