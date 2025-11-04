ТСН в социальных сетях

Эксклюзив ТСН
108
1 мин

Тракторист из Полтавщины получил повестку и не пришел в ТЦК, потому что "он работает": как это закончилось

Житель Полтавщины заявил, что не пришел в ТЦК, потому что он работает и "явка была необязательной".

Игорь Бережанский
Мобилизация в Украине / © ТСН

В Полтавской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако отказался от мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Диканского районного суда Полтавской области.

Подсудимый — тракторист, работающий на местном фермерском хозяйстве. Мужчина в июне 2025 года получил повестку и должен был прийти в ТЦК для отправки на военную службу, однако уклонился от призыва.

На суде он заявил, что вину признает. Житель Полтавщины объяснил, что считал «необязательной явкой по указанной повестке, ведь он официально работает и ему вскоре должна была оформиться бронь от мобилизации». Муж просил его строго не наказывать.

Адвокат просил освободить обвиняемого от отбывания наказания с «испытанием с назначенным судом испытательным сроком».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, 49-летний мужчина в ТЦК отказался от повестки. и написал заявление об отказе от мобилизации.

108
