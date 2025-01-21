Трамп – 47-й президент США: ненависть к Байдену, первые указы, встреча с Путиным и освоение Марса

Впервые за 40 лет в холодную погоду инаугурация Трампа состоялась в Ротонде под куполом Капитолия. В Конгресс Трамп и Байден ехали в одном лимузине после чаепития в Белом доме. В ноябре у них была "теплая" двухчасовая встреча. Однако в день инаугурации не скрывали неприязни друг к другу. Байден публично предупредил американцев о риске становления олигархии в стране, а Трамп назвал годы правления своего предшественника "ужасной изменой".

Полустолетняя политическая карьера Байдена подошла к концу. В конце инаугурационных торжеств Дональд Трамп и первая леди Мелания провели Джо и Джилл Байденов к вертолю, который ждал их у Капитолия. Кто знает, какими могли бы быть результаты американских выборов 5 ноября, если бы под давлением собственной партии Байден не снял свою кандидатуру с выборов, главным образом через возраст. А ведь свой второй срок Трамп начинает в 78 лет. Ровно столько же было Байдену, когда он перешагнул порог Белого дома в 2021 году.

Но, наверное, еще никогда у американского президента-республиканца не было такой абсолютной власти: Белый дом, обе палаты Конгресса и Верховный суд. Первая инаугурационная речь Трампа в Ротонде Капитолия, продолжавшаяся чуть более 30 минут, почти 50 раз прерывалась аплодисментами. Много раз VIP-гости вставали, аплодируя. Особенно в моменты, когда Трамп говорил об освоении Марса или угрожал забрать Панамский канал. При этом Джо и Джилл Байдены, как и Билл и Хиллари Клинтоны, демонстративно сидели. Хотя сенатор-демократ Джон Феттерман продемонстрировал еще большее пренебрежение, придя в Капитолий на инаугурацию в худых и шортах.

Об интересных моментах инаугурации Трампа, наряде первой леди Мелании, ставшей мемом в соцсетях, первых подписанных указах и неадекватном поведении Маска, читайте в материале ТСН.ua.

Инаугурационная речь и охота "на ведьм". "Золотой век Америки начинается прямо сейчас". Такими словами Трамп начал свою инаугурационную речь в Ротонде Капитолия. Он назвал себя "миротворцем и объединителем", пообещав построить сильнейшую в мире армию США, которую когда-либо видел мир, которая будет служить для свержения врагов Америки. Но успех, по словам Трампа, будет измеряться не только выигранными битвами, но и войнами, которые США заканчивают и никогда не вступают.

В отличие от инаугурационной речи Байдена в 2021 году, которая в части внешней политики была посвящена борьбе демократий и автократий, речь Трампа скорее напоминала обращение к республиканским избирателям. В нем не было ни слова об объединении страны. Напротив, Трамп в очередной раз сказал о "вооружении правительства" и использовании Минюста против политических оппонентов. Ни для кого не секрет, что Трамп не признает свой проигрыш на выборах в 2020 году и неправомерность действий штурмовавших Капитолий 6 января 2021 года и приговоры, которые им вынесли.

Даже вице-президент Джей Ди Вэнс однажды сказал, что если бы он был на месте Майка Пенса (вице-президента первого срока Трампа, также присутствовавшего на инаугурации – Ред.) четыре года назад, то не признал бы результаты выборов-2020. Поэтому, как видим, сейчас команда Трампа и его кабинет – это, прежде всего, о стопроцентной лояльности. И именно поэтому одним из первых указов, которые Трамп подписал в Овальном кабинете после инаугурации, стал документ о "Прекращение вооружения федерального правительства". Правда, что именно преследует этот указ, кроме как провести проверку решений Нацразведки и Минюста за последние четыре года, непонятно. Однако другим указом Трамп смягчил наказание 14 лицам, которые были осуждены за преступления во время штурма Капитолия 6 января 2021 года и полностью помиловал всех остальных.

Мигранты, границы и территориальные притязания. "У нас есть правительство, которое выделяло неограниченное финансирование для обороны иностранных границ, но отказывается защищать американские или, что самое важное, собственных людей", — сказал Трамп в своей инаугурационной речи, добавив, что вводит чрезвычайное положение на южной границе с Мексикой и в энергетике .

Депортация нелегальных мигрантов, усиление иммиграционного законодательства и строительство стены на границе с Мексикой – одно из главных предвыборных обещаний Трампа. Помимо введения чрезвычайного положения на южной границе США, Трамп также остановил действие программы, облегчавшей легальный въезд мигрантов в Америку. Теперь многие мигранты, которые хотели попасть в США легально, просто застряли на границе.

Но проблему нелегальной миграции (нелегалы пересекают американо-мексиканскую границу обычно в пустынных районах, где нет ни ограды, ни пограничников – Ред.) это не решает. К тому же депортация нелегалов из США, как и строительство стены и использование американской армии для борьбы с наркокартелями, которые "держат" весь этот "бизнес" нелегальной миграции, влетят американскому бюджету в копеечку. К тому же массовый отток мигрантов, составляющих львиную долю рабочей силы в США, может ударить по ценам и повысить инфляцию в страны.

Однако так кажется, что Трампу и его команде на это абсолютно плевать. Они получили огромный кредит доверия на выборах, поэтому считают, что могут продолжать делать популистические обещания, несмотря на последствия. Так, например, как только Трамп принял присягу и официально стал 47-м президентом США, как на обновленной главной странице сайта Белого дома появилась надпись "Америка вернулась". Вдобавок, хотя во время инаугурационной речи Трамп и не упомянул о своих территориальных претензиях на Гренландию, Панамский канал он вниманием не обошел, как и Мексиканский залив.

"Мексиканский залив переименуем в Американский. Что касается Панамского канала, мы не отдавали его Китаю, мы отдавали его Панаме, и мы его забираем обратно", — заявил в инаугурационной речи Трамп, добавив также, что "мы будем стремиться к звездам, запуская американских астронавтов, чтобы они установили звездно-полосатый флаг на планете Марс».

Олигархи, шляпа Мелании и странное поведение Маска. Не меньше выражения Трампа сначала в Ротонде Капитолия во время инаугурации, а затем в вашингтонском спортивном комплексе Capitol One Arena, где также был инаугурационный парад прием, СМИ и соцсети обсуждали присутствующих на торжествах VIP-гостей, вспоминая слова Байдена о "становлении олигарии". Помимо Илона Маска, который во время речи в Capitol One Arena вел себя очень странно, чем спровоцировал волну соответствующих вопросов в соцсетях, были также приглашены основатель и глава Meta Марк Цукерберг, главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи, председатель правления Amazon Джефф Безос и многие другие. людей планеты.

Кроме вице-президента Китая Хань Чжэна на инаугурации Трампа также был гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу. Как известно, еще в апреле Байден подписал закон, который определял 19 января 2025 года конечным дедлайном для китайского владельца TikTok ByteDance, чтобы тот продал свое американское подразделение, иначе соцсеть в США будет заблокирована. В США опасаются утечки персональных данных, ведь TikTok в Америке – это 170 млн активных пользователей. Например, право голоса на выборах там имеют чуть более 161 млн человек.

В последнее время Трамп заявлял, что "мы должны спасти TikTok", откровенно объясняя это тем, что китайская соцсеть помогла ему получить благосклонность молодежи на выборах. А сразу после инаугурации одним из своих указов Трамп отсрочил запрет TikTok в США на 75 дней. Это решение обязывает Минюст отложить исполнение подписанного Байденом закона. "Я имею право либо продать (выполнить решение закона о продаже TikTok американскому владельцу – Ред.), либо закрыть. И мы примем это решение", — пообещал Трамп. Так что, возможно, вмешаться придется и Конгрессу, изменив соответствующий закон.

Не менее обсуждаемым стал также наряд первой леди Мелании Трамп. Американские СМИ считают, что именно с помощью своего наряда первые леди, обычно остающиеся в тени своих мужчин, заботясь о социальных и гуманитарных вопросах, посылают определенные сигналы. К самой церемонии инаугурации в Ротонде Капитолия, в понедельник утром, 20 января, супруги Трампов прибыли в епископальную церковь Святого Иоанна. Мелания была в двухбортном темно-синем пальто и юбке от американского дизайнера Адама Липпеса (начинал карьеру в Oscar de la Renta – Ред.).

Но больше всего мемов в соцсетях спровоцировал широкополую шляпку Мелании Трамп тоже от американского дизайнера Эрика Джавитса. Из-за этой немалой шляпы Дональд Трамп даже не смог поцеловать свою жену перед инаугурацией в Ротонде Капитолию. Ну, а в соцсетях делали предположение, что Мелания надела такую шляпу намеренно, чтобы не было видно ее выражение лица. На инаугурации Трампа 2017 года на Мелании Трамп было голубое платье и пиджак-болеро такого же цвета от Ralph Lauren.

Россия, Украина и война. Не успел Трамп принять присягу, как кремлевские каналы распространили видео, где Путин на совещании Совбеза РФ поздравил 47-го президента США со вступлением в должность, добавив, что Москва открыта к диалогу с новой американской Администрацией "по украинскому конфликту" и приветствует слова Трампа о недопущение Третьей мировой войны.

"Целью должно быть не короткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех народов, проживающих в этом регионе. Россия никогда не отказывалась от диалога с какой-либо администрацией США", — сказал Путин.

Хотя в своей инаугурационной речи Трамп и не упомянул об Украине, России или войне, уже во время общения с прессой позже в Овальном кабинете 47-й президент США подтвердил свои предварительные заявления, что намерен поскорее поговорить по телефону и встретиться с Путиным, а эта война "никогда не должно было начаться". Трамп также добавил, что США оказывают большую помощь Украине, чем другие страны НАТО, поэтому Альянс должен платить больше – 5% (имеется в виду требование Трампа к союзникам увеличить свои оборонные расходы, правда ни одна страна НАТО, включая США, не тратит 5%). ВВП на оборону – Ред.). Одним из первых указов Трампа в должности стала 90-дневная пауза на оказание помощи другим государствам с целью проверки их эффективности и соответствия целям внешней политики США.

"Он (Путин – Ред.) должен заключить соглашение. Я думаю, что он уничтожает Россию, не заключая соглашение. У России есть большие проблемы. Посмотрите только на инфляцию в России. Большинство людей думали, что война закончится через неделю. Я думаю, что ему было бы очень хорошо, если бы он закончил эту войну. заключить соглашение", — заявил Дональд Трамп.

Госсекретарь Марко Рубио, которого Сенат утвердил в должности в понедельник, 20 января, после инаугурации Трампа, также повторил свои предварительные комментарии о том, что для окончания войны и Россия, и Украина должны чем-то уступить. Рубио не смог назвать временные рамки достижения соглашения, о котором говорит Трамп, и не стал говорить, на какие уступки должна пойти Украина.

"Россия является агрессором, но эту войну надо закончить. Это (достижение режима прекращения огня – Ред.) будет главным приоритетом президента, поэтому это будет (делаться – Ред.) почти немедленно. Фактически, кое-что с этого уже началось. Можно надеяться, что некоторые основы уже заложены, но это будет сложно. край. Мы не будем забегать вперед, говоря о переговорах, которые лучше проводить по дипломатическому пути, а не на публичных форумах", — считает Марко Рубио.