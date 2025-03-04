"Трамп дал Путину все, что он хотел": аналитик оценил, может ли Украина устоять без помощи США

Западный аналитик считает, что Трамп оказал Путину большую услугу и теперь Украина может оказаться в очень плохой ситуации.

Дональд Трамп заморозил всю военную помощь Украине. Об этом накануне вечером сообщил ряд американских СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне и белом доме. Остановили даже те поставки, которые уже были на пути в Украину или на транзитных складах в Польше.

Какое влияние на Украину может иметь приостановление помощи и о каком запасе прочности говорят в Киеве - выясняла корреспондент ТСН Екатерина Федорченко.

СМИ сообщили, что Трамп приостановил военную помощь для Украины.

"Я думаю, что это абсолютно победа Путина. Это то, о чем Путин мог только мечтать, даже всего лишь неделю или месяц назад. Мы видели, как события развиваются с потрясающей скоростью, и Трамп сразу дал Путину почти все, что он хотел", - говорит Марко Дюранти, историк и старший преподаватель современной европейской и международной истории Сиднейского университета.

Официально о приостановке помощи в Белом Доме не говорят. За несколько часов до того, как журналисты узнали о таком решении Трампа, сам президент на пресс-конференции рассказывает, что этот вопрос еще даже не рассматривался. После спора с президентом Зеленским, когда американская сторона расценила как неуважение то, что президент Украины не готов был согласиться на мирное соглашение без гарантий безопасности - в Белом Доме теперь требуют извинений. А еще - беспрекословного согласия принять мир без украинских условий. Не забывает Трамп уже в который раз упрекнуть американской помощью нашему государству.

В Евросоюзе работают над конкретными планами по укреплению поддержки Украины в случае, если администрация США окончательно решит не продолжать помощь. Об этом в эксклюзивном интервью ТСН сказал Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

"Мы действительно работаем над конкретными планами, как укрепить нашу поддержку, или, если, например, новая администрация в США решит по каким-то причинам не продолжать свою поддержку, чтобы мы могли покрыть это. А 20 миллиардов евро - это именно та сумма, которую ежегодно США предоставляли на военную поддержку Украине. Поэтому мы готовы взять на себя такое количество денег", - сказал он.

Впрочем, этот путь может быть длительным, ведь пока предоставление 20 миллиардов от Евросоюза блокирует благосклонная к Трампу и Путину Венгрия. Наше государство имеет запас прочности примерно на полгода - даже без американской помощи. Об этом заявил СМИ член оборонного комитета Рады Федор Вениславский. В противовес, эксперт Сиднейского университета отмечает - приостановка американской помощи будет иметь огромное влияние.

"Мы смотрим только на военные расходы, США предоставили вдвое больше, чем европейцы, в дополнение к важной разведывательной помощи. Итак, влияние будет огромным на Украину. Я не вижу ни одного сценария, при котором Зеленский сможет стоять на своей нынешней позиции, не идя на какие-то уступки американцам", - говорит Марко Дюранти, историк и старший преподаватель современной европейской и международной истории Сиднейского университета.

Приостановление американской военной помощи отдаляет мир, говорят в Париже. Там предлагают усиливать давление на Россию. Отреагировать на сообщение - успели и в Эстонии. Глава тамошнего МИД напоминает о замороженных российских активах и призывает Евросоюз использовать эти средства для усиления Украины. Дипломат отмечает, что политическое решение об этом надо принять до июня - когда речь пойдет о продлении санкций против страны-агрессора.

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Напомним, в Раде рассказали, что ожидает Украину завтра без помощи США.

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