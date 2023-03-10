Трамп готов "раздать" украинские земли: эксперт объяснил скандальное заявление экс-президента США

Возвращение Трампа в геополитику станет проблемой как для Украины, так и для США, уверен политический эксперт.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что на месте Джо Байдена договорился бы с Россией о недопущении полномасштабного вторжения в Украину даже ценой дополнительных украинских территорий. Политический эксперт Максим Джигун в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал, как он оценивает такое заявление Трампа.

Свое объяснение он озвучил в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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"Трамп — человек, который совершенно не разбирается, очевидно, по причинам российско-украинской войны и, сидя на вилле во Флориде, можно много рассуждать о геополитике, о своем влиянии на мировое расписание сил и своих достижениях на посту президента, но мне кажется, что реальность отличается от той, которую себе в голове рисует Дональд Трамп. Весь мир уже понял, что причина войны Путина против Украины заключается не в очередном куске украинской территории. Цель в том, чтобы полностью захватить Украину как физически, так и идеологически", — сказал он.

Джигун уверен, что возвращение Трампа в геополитику станет проблемой как для Украины, так и США, поскольку он играет на руку российской пропаганде.

"Очень жаль, что экс-президент, имевший доступ к бешеным объемам информации, разведки, аналитических материалов продолжает играть роль шута, который на самом деле работает в пользу российской пропаганды, и они будут активно это использовать. Такой пророссийский нарратив играет против нашего государства, против Соединенных Штатов, как главного политически-военного деятеля на карте мира, подыгрывающего российской пропаганде. Поэтому вывод прост: Трамп — абсолютно опасный человек для Украины, человек, возвращение которого на политическую арену нужно избежать любым способом", — подчеркнул эксперт.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп, неоднократно делавший провокационные заявления о полномасштабной войне в Украине, допустил договоренность с Путиным по "захвату части Украины".

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