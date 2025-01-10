Трамп хочет встретиться с Путиным: прекратить войну за 100 дней – удастся ли США договориться с Кремлем

Так, в четверг, 9 января, во время встречи с губернаторами-республиканцами на своей вилле в Мар-а-Лаго Трамп сообщил, что работает над организацией встречи с Путиным. По его словам, именно Путин хочет встречи с ним. "Он говорил об этом даже публично, и мы должны закончить эту войну. Это кровавый хаос", — добавил Трамп.

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков уже успел ответить, что какой-то конкретики в организации такой встречи нет, хотя в Кремле и "приветствуют готовность Трампа решать проблемы через диалог". "Видимо, после того, как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, уже будут какие-то движения. Никакие условия для этого (встречи – ред.) не нужны", — добавил Песков.

В украинском министерстве иностранных дел тоже отреагировали на слова Трампа о подготовке его встречи с Путиным. Представитель МИД Георгий Тихий напомнил, что Трамп и раньше говорил о планах такой встречи, поэтому ничего нового в этом нет. По его словам, главное сейчас – что мы ждем встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского. "Потому что для нас главное — это совместно работать с Америкой. Мы готовимся к украинско-американским контактам на самом высоком и высоком уровне сразу после инаугурации", — добавил Георгий Тихий.

Ранее ТСН.ua уже не раз писал, что Трамп действительно будет стремиться организовать саммит с Путиным сразу после своей инаугурации 20 января. Он имеет склонность к взаимопониманию с диктаторами, по крайней мере, на публику, поскольку считает себя первоклассным составителем соглашений. Во время своего первого президентского срока он трижды встречался с северокорейским диктатором Ким Чен Ином. Правда, результатов это не принесло. В июле 2018 года Трамп встретился с Путиным в Хельсинки, вызвав огромный скандал, потому что поставил слова Путина о якобы невмешательстве России в выборы в США 2016 года, на которых собственно и победил Трамп, выше данных американской разведки.

Во время скандальной пресс-конференции в Мар-а-Лаго 7 января, где Трамп вновь выдвинул территориальные претензии к Канаде, Гренландии и Панамскому каналу, он также не обошел тему Украины, заявив, что может понять "их (России — ред.) чувства" относительно членства Киева в НАТО. "Россия на протяжении многих лет говорила, что вы никогда не сможете привлечь Украину в НАТО. Это было словно отчеканено в камне. А Байден сказал, что, нет, они должны иметь возможность вступить в НАТО. Так у России есть кого-то прямо у себя на пороге". Я могу понять их чувства на этот счет," — заявил Трамп.

На самом деле Трамп повторил российский нарратив о том, что когда-то российскому руководству американцы якобы обещали не расширять НАТО дальше на восток. Однако в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и вторглась в Донбасс, Украина была внеблоковой. Верховная Рада отменила этот статус только в декабре 2014 года. К тому же, в конце декабря прошлого года Путин заявлял, что неважно вступить Украина в НАТО сегодня или через 10 лет. Отложить членство Киева в Альянсе на 10-15 лет, по словам главы Кремля, ему предлагал еще Джо Байден в 2021 году, отменив введенные Трампом санкции по "Северному потоку-2".

Как видим, это не помешало России начать полномасштабную войну против Украины. К тому же, уже после избрания Трампа 47 президентом США, Кремль неоднократно повторял, что не отказывается от своего ультиматума в Америку и НАТО с декабря 2021 года. Тогда заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков охарактеризовал его так: "Альянс должен собрать манатки и убираться на границы 1997 года".

Вместе с этим, комментируя неоднозначное заявление Трампа о членстве Украины в НАТО, президент Зеленский призвал не делать преждевременных выводов о политике США, подчеркнув, что Украина нуждается в четких и надежных гарантиях безопасности. "Раньше нам говорили, что системы Patriot доступны только для стран НАТО. Если это так, возможно, мы уже давно являемся частью Альянса? Так же было и с другими видами оружия. Сейчас мы должны работать, чтобы Украина получила надлежащие гарантии безопасности, способны остановить Путина", — подчеркнул президент.

Спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог, которого ждут с визитом в Киеве и других европейских столицах после инаугурации Трампа 20 января, заявил, что избранный 47-й президент США действительно пытается спасти Украину и сохранить ее суверенитет, а не что-то дать Путину или россиянам. По его словам, самая большая ошибка Джо Байдена — что за все время полномасштабной войны у него не было переговоров с Путиным. Дональд Трамп разговаривает как с оппонентами, так и союзниками, и знает, что это непросто, но необходимо, чтобы достичь результата.

"Я хотел бы поставить цель на личном и профессиональном уровнях по срокам достижения договоренностей. Давайте установим период 100 дней, подумаем, как можем сделать это в ближайшей перспективе, чтобы убедиться, что решение надежно, оно устойчиво, чтобы эта война закончилась. Это будет важно для нацбезопасности США", — сказал Кит Келлог в эфире Fox News.

На пресс-конференции в Мар-а-Лаго 7 января Дональд Трамп не исключил контактов с Путиным в ближайшие три-шесть месяцев после своей инаугурации. При этом, по информации Financial Times, команда избранного 47 президента США пересматривает свой подход к урегулированию войны России против Украины, поскольку признают, что не смогут быстро достичь соответствующих договоренностей. Напомним, что во время предвыборной кампании Трамп обещал покончить с войной за 24 часа. При этом в Европе, как пишет FT, это было воспринято как признак того, что Трамп не заблокирует вооруженную помощь Украине. Правда, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш считает, что у команды Трампа нет четкого мирного плана по Украине.

"Вся команда Трампа помешана силе и тому, чтобы выглядеть сильной, поэтому они пересматривают подход к Украине", — сказал газете FT один из неназванных европейских чиновников, добавив, что будущая американская администрация также опасается, что их решения по Украине могут сравниться с "катастрофическим" выводом американских войск из Афганистана в 2021 году в президенты Байден.

В статье для The Atlantic старший научный сотрудник Brookings Institution Роберт Каган также отмечает: если Трамп откажется от дальнейшей поддержки Украины, то потерпит большое стратегическое поражение. К тому же, по его мнению, победа России в войне против Украины обернется для США еще большим позором в мире, чем катастрофический выход из Афганистана четыре года назад.