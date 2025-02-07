Трамп хочет закончить войну в Украине: что предлагают в США и возможно ли это выполнить

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обещает завершить войну в Украине. Долгожданный мирный план Трампа, по информации Bloomberg, администрация президента может представить на Мюнхенской конференции по безопасности уже на следующей неделе.

Ключевые тезисы мирного плана Трампа – замораживание конфликта, неопределенный статус оккупированных Россией территорий и неконкретизированные гарантии безопасности для Украины.

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог в интервью Fox News подтвердил, что действительно посетит конференцию безопасности в Мюнхене 16-18 февраля. Но там снова будут говорить только о путях мира. Сам план, по его словам, президент США лично озвучит позже.

Возможно ли реализовать мирный план Трампа и какие могут быть последствия для Украины – об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Гарантии безопасности для Украины

Он называет гарантии безопасности "очередной бумажкой", которую уже имеет Украина. По его словам, единственная подлинная гарантия безопасности для Украины – это сильная, обеспеченная армия и восстановление ядерного статуса.

“Гарантии безопасности как еще одна бумажка – это еще одна бумажка, а не гарантия безопасности. У нас уже такая бумажка – "Будапештский меморандум", на котором стоит подпись президента Соединенных Штатов Клинтона, подпись и российских, китайских, британских и французских представителей. То есть, это абсолютно ничего не дает. Это просто пока балабельство, связанное с идеей некой бумажной безопасности”, – говорит Роман Свитан.

По его мнению, никаких других гарантий безопасности быть не может.

“Восстановление нашего ядерного статуса и, конечно, сильная армия. То есть достаточное количество ядерных боеприпасов, хотя бы штук 300-500 надо иметь, плюс средства доставки – либо авиационные, либо ракетные. А все остальное нельзя называть гарантиями безопасности”, – считает военный эксперт.

Неопределенный статус оккупированных территорий

Неопределенный статус оккупированных Россией территорий – то есть оставление россиян на территории Украины – Роман Свитан называет капитуляцией Украины.

“Не важно под каким соусом, как бы оно ни было подано. То есть, если российские войска или российская администрация остается на территории Украины – это капитуляция Украины. Ибо кто бы ни называл такого рода предложение – реально это предложение о капитуляции”, – говорит военный эксперт.

По его словам, на подобный шаг не пойдет ни украинское общество, ни украинская армия, ни политическое руководство Украины.

“Поэтому я так думаю, что все эти силы, если они действительно есть, это чисто профанация уровня очередного трамповского балабольства. Потому что он уже наобещал очень многое. И через 24 часа он остановит войну, и через 100 дней остановит войну, и через полгода… Человек, который совершенно не в реалиях нашей ситуации. Он, или его советники, или подающие планы журналисты, тоже оторваны от реалий как таковых”, – считает Роман Свитан.

Замораживание войны

Идея об остановке и замораживании боевых действий, по словам военного эксперта, технически невыполнима в реализации.

“1500 км горячего фронта. С одной и с другой стороны развернуты не менее полумиллионные армии и вцепились в боевое столкновение. Нет механизма их расцепить. Они не выполнят ни одного приказа перестать стрелять в противника. Тот, кто даст этот приказ, будет уничтожен. Все равно, кто это будет: капитан, майор, полковник или генерал. Потому что он сразу переходит в разряд предателей, которые уничтожаются в военное время, – говорит Роман Свитан.

Он называет "мирный план" Трампа, о котором пишет Bloomberg, очередной "информационной уткой", не имеющей ничего общего с реалиями войны.

“Слишком большая профанация даже в представлении материала. А если эту профанацию американцы начнут продвигать, они пойдут по курсу российского корабля. Потому что все отлично понимают, что это просто завуалированная капитуляция Украины с потерей нашего суверенитета и территориальной целостности. Поэтому этот план ни о чем называется, просто не поговорить”, – считает Роман Свитан.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что официального плана по окончании войны России против Украины, который бы представил президент США Дональд Трамп в ближайшее время, пока нет.

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