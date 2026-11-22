Переговоры по миру

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Администрация президента США Дональда Трампа стремится добиться мирного соглашения между Украиной и Россией до начала января 2027 года. Однако, предложенные Вашингтоном гарантии безопасности вызывают вопросы в Киеве, а европейские лидеры открыто выступают против нового разделения сфер влияния между большими государствами.

Как сообщает Financial Times, Белый дом хочет завершить переговоры еще до начала января. Такая спешка может быть связана с желанием Трампа достичь договоренностей до обновления состава Конгресса США.

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О возможных сценариях завершения войны, последствиях саммита в Китае и реакции европейских союзников говорится в сюжете корреспондентки "ТСН.Тиждень".

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Какие гарантии безопасности предлагают Украине

Одним из ключевых элементов потенциального мирного соглашения называют гарантии безопасности для Украины по образцу пятой статьи НАТО, предусматривающей принцип коллективной обороны.

Однако конкретное содержание таких обязательств до сих пор остается неясным. В частности, нет четкого ответа, будут ли они предусматривать присутствие американских военных в Украине.

Президент Владимир Зеленский осторожно отнесся к этой идее, подчеркнув, что Украине нужны долгосрочные гарантии на десятилетие, а не только на время президентства Трампа.

«Я не уверен, что мы все равно понимаем, что означает пятая статья. Для меня это в частности присутствие войск партнеров на нашей территории. А когда я спрашиваю об американских военных — что с ними? Есть ли на это ответ? У меня сегодня ее нет», - заявил Зеленский.

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Также американская сторона обсуждает возможные гарантии в обмен на выход украинских войск из Донбасса. В то же время окончательные согласованные условия такой договоренности не обнародованы.

Представитель президента США Джаред Кушнер заверил, что Вашингтон не намерен навязывать решения Украине и Европе.

«Президент Трамп хочет заключить соглашение вместе с Европой. Он не собирается ничего навязывать в одностороннем порядке. Он хочет сделать это вместе с Европой и Украиной», – сказал Кушнер.

Почему саммит Трампа, Си и Путина не стал «Ялтой-2»

Дискуссии о возможном мирном плане активизировались после саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, где встретились Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин.

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В преддверии встречи российская пропаганда активно продвигала идею «Ялты-2» — нового распределения сфер влияния между великими государствами по аналогии с Ялтинской конференцией 1945 года.

Однако публичные результаты переговоров не подтвердили такие ожидания. После встречи лидеры не провели совместный брифинг, а обнародованная декларация не содержала конкретных договоренностей по Украине или европейской безопасности.

В документе речь шла о реформировании ООН, стабильности энергетических рынков, иммунитете чиновников в международных правовых механизмах и недопустимости применения ядерного оружия.

Некоторые обозреватели обратили внимание и на протокольные детали саммита. В частности, Путин не сидел за столом с Трампом и Си во время ужина, а на совместной фотографии его отделяла от лидеров США и Китая жена китайского руководителя.

Политолог Петр Олещук предполагает, что китайскую сторону могло раздражать стремление Москвы представить встречу в качестве переговоров трех равноправных центров силы.

«Ему просто указали на его место. Место подчиненного по отношению к Китаю», — считает эксперт.

В то же время дипломат Вита Голод отмечает, что стратегическое соперничество между США и Китаем никуда не исчезло. По ее мнению, именно оно является одним из главных препятствий для договоренностей о новом разделе мира.

Европа выступила против планов нового разделения сфер влияния

После саммита в Китае канцлер Германии Фридрих Мерц созвал в Берлине встречу с участием лидеров 30 европейских стран.

Европейские партнеры выступили против возвращения к принципам, по которым великие государства могли бы определять будущее других стран без их участия.

«Москва знает, что максималистские требования, выдвигаемые ею в декабре 2021 года, нереалистичны. Как только мир в Украине будет восстановлен, Европа должна стать безопаснее, чем прежде, и именно поэтому мы рассчитываем на более сильное европейское крыло НАТО», — заявил Мерц.

Речь идет, в частности, о российских требованиях ограничить присутствие НАТО до уровня 1997 г., которые Москва продолжает продвигать в контексте переговоров о европейской безопасности.

Несмотря на дискуссии вокруг американских мирных инициатив, европейские союзники продолжили наращивать поддержку Киева.

По итогам очередного заседания в формате Рамштайн партнеры объявили о новых объемах военной и финансовой помощи, в частности для усиления украинской противовоздушной обороны.

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