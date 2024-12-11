Трамп и его 24 часа: разговоры с Путиным, новые инициативы ЕС и заморозка войны – что ждет Украину

В четверг, 12 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Варшаву. По словам польского премьера Дональда Туска, в том числе они обсудят результаты переговоров Макрона с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Париже.

После открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери поздно вечером в субботу, 7 декабря, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Елисейском дворце. По информации Axios, первоначально избранный 47 президент США не хотел встречаться с главой украинского государства, однако Макрон его убедил. Некоторые СМИ писали, что переговоры продолжались около 45 минут. Reuters сообщил о 35-минутном разговоре лидеров тет-а-тет без советников.

Трамп снова повторил, что хочет немедленного прекращения огня и начала переговоров, но так и не изложил никаких деталей, как этого добиться. Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что закончит войну России против Украины через 24 часа. Однако, как шутят эксперты, он никогда не говорил, когда начнется отсчет. Дональд Туск считает, что переговоры (очевидно, о паузе в войне – ред.) могут начаться уже этой зимой. Но Кремль не согласен даже на это.

Итак, как заставить Путина к реальным переговорам? Почему активизировались европейцы и что они ставят своей целью? И чего в ближайшее время ждать от Трампа? Читайте на сайте ТСН.ua.

Инициатива ЕС: новая рабочая группа

По словам Дональда Трампа, "решение проблемы Украины с Россией" станет его главным приоритетом после вступления в должность. Также он сказал, что у него была "хорошая встреча с президентом Зеленским" в Париже. Однако, как бы Трамп, возможно даже и искренне, не хотел быстрого начала переговоров и окончания войны, одного желания мало. В недавнем интервью NBC News, избранный 47-й президент США фактически подтвердил, что уже имел некоторые контакты как с Путиным, так и с лидером Китая Си Цзиньпином, однако не стал раскрывать их деталей.

Чуть раньше, сразу после встречи с Макроном и Зеленским в Елисейском дворце в минувшую субботу, 7 декабря, Трамп заявил, что украинский президент "готов к миру и прекращению огня", добавив, что "разрабатывает концепцию, как положить конец этой бессмысленной войне". Параллельно в соцсети Truth Social Трамп сделал сообщение о количестве потерь с украинской и российской стороны, снова подчеркнув, что это бессмысленная война, которая может перерасти во что-то большее, если ее не остановить.

Раздражение этой корреспонденцией со стороны украинской власти было заметным. Президент Зеленский ответил, что с начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тыс. воинов, 370 тыс. были ранены, а с сентября этого года Россия теряет на поле боя людей в соотношении 5 и даже 6 против 1 у нас.

"Да они хотят захватить больше земли, прежде чем давление мира на них может усилиться до невыносимого… Вот что такое эта война. Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий безопасности может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал", – добавил Владимир Зеленский.

Однако Трамп, очевидно, действительно настроен шантажировать Украину сокращением военной помощи, чтобы Киев согласился на переговоры с Москвой, о чем и писал его новый спецпредставитель по Украине и России, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог еще в апреле в одной из экспертных аналитических записок. На вопрос ведущей NBC News, "стоит ли Украине готовиться к меньшей помощи от США" после инаугурации 20 января 2025 года, Трамп ответил: "Возможно". Также избранный американский президент еще раз повторил, что война России против Украины – проблема Европы, которая должна платить больше.

"Европу ждет ловушка. Это важно для всех. Но для Европы война с Россией важнее, чем для нас. Между нами (между США и Европой – ред.) есть маленькая вещь, которая называется океаном", — добавил Трамп в интервью NBC Новости.

Помня годы первого президентского срока Трампа, в частности, как он угрожал европейцам выйти из НАТО, если те не увеличат свои оборонные расходы, сейчас может быть то же самое, учитывая необходимость большего вклада ЕС в военную и финансовую помощь Украине. Также очень много опасений вызывает окружение Трампа (например, его сын Дональд Трамп-младший и Илон Маск, очень скептически относящиеся к Украине), а также пророссийские "посредники" вроде венгерского премьера Виктора Орбана, которые могут убеждать Трампа, что достаточно просто остановить поставки оружия – и война закончится. Орбан, кстати, на днях встретился с Трампом и Маском во Флориде. После этого венгерский премьер час разговаривал с Путиным телефоном, заявив о "самых опасных неделях российско-украинской войны", очевидно ретранслируя рассказы кремлевского сумасшедшего об "Орешнике".

Поэтому возможно и правильно, что Украина и ключевые европейские партнеры взяли инициативу в свои руки, объявив о создании контактной группы, которая должна наработать общие позиции, как говорить с США после инаугурации Трампа относительно возможных путей урегулирования войны. Впервые о такой группе стало известно во время визита лидера оппозиционного немецкого ХДС Фридриха Мерца в Киев. По последним соцопросам, после досрочных парламентских выборов в ФРГ 23 февраля 2025 года Мерц имеет самые высокие шансы стать следующим канцлером.

"То, что произойдет в следующие недели и месяцы, не должно быть каких-то отдельных инициатив из Европы. Это должно быть общее европейское мнение. И это не только ЕС. У меня есть предложение создать контактную группу из Германии, Франции, Польши, Великобритании – четырех крупных стран Европы и НАТО – чтобы они обменялись мнениями, и таким образом развивать вместе с США всеобщее видение", — заявил Мерц, находясь в Киеве.

Президент Зеленский ответил, что Украина уже организовала такую контактную группу, к которой также присоединится Дания как представитель нордик-группы. Первая встреча состоится уже в декабре. В ней также может принять участие и Кит Келлог, чтобы ознакомиться с предложениями и оговорками европейских стран по поводу быстрого прекращения огня и начала переговоров, как настаивает Дональд Трамп. К тому же, и Киеву можно было бы рассмотреть возможность назначения своего спецпредставителя в такую группу, который также вел бы переговоры с Китом Келлогом напрямую.

Эффект падения Асада: удар по России

В посте о назначении Кита Келлога Дональд Трамп отметил, что США будут достигать мира через силу. Украина в настоящее время не может вести переговоры с Россией с позиции силы. Для этого нам нужно больше оружия, чтобы по крайней мере остановить продвижение врага на поле боя, а Западу – усиление давления на Москву, чтобы получить больше рычагов влияния на Путина за столом переговоров. Первый раунд Кремль уже проиграл, получив сильную оплеуху в Сирии, где упал кровавый режим его союзника Башара Асада, а дальнейшая судьба двух российских военных баз там до сих пор неизвестна.

"Стратегическая победа Путина в Украине была далеко не неизбежна две недели назад, и она стала менее неизбежной сейчас, когда режим Асада развалился, как карточный домик, взорвав доверие к Путину на Ближнем Востоке и в Сахеле. Он ничего не смог сделать, чтобы спасти своего единственного союзника в арабском мире", — пишет The Telegraph.

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Трамп обычно может шантажировать Украину остановкой военной помощи. ТСН.ua уже писал, что в распоряжение Администрации Трампа может перейти неиспользованных более 6 млрд долларов из пакета помощи Киеву на 61 млрд долларов, который Конгресс принял в апреле этого года. Это, напомним, произошло после того, как Трамп руками республиканцев в Конгрессе в течение 7 месяцев блокировал голосование за оружие для ВСУ. К тому же спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже заявил, что не будет ставить на голосование дополнительные пакеты помощи Украине, пока Трамп не скажет свое мнение на этот счет. А, по словам украинского министра финансов Сергея Марченко, без помощи США Киев сможет воевать, по крайней мере, до середины 2025 года.

Однако куда большие рычаги давления на Путина (а именно на Россию, а не на Украину нужно оказывать давление) можно получить с помощью еще больших экономических и финансовых санкций. Введенные в ноябре американские санкции против 50 российских банков, включая "Газпромбанк", обвалили российский рубль до самого низкого от 2022 года уровня. Все очевиднее для всех становится реальный уровень инфляции в России и острый кадровый дефицит. Только в российском ОПК не хватает 400 тыс. рабочих. Именно поэтому Кремль вовлекает в эти работы людей из Северной Кореи.

Экспорт нефти и газа – это более трети всех доходов российского бюджета. Именно по ним эксперты советуют продолжать избивать санкциями. Вместе с общемировой тенденцией к снижению цен на нефть это может больно ударить по российской экономике. Особенно, если США снова склонят на свою сторону Саудовскую Аравию. Вместе с усилением экспортного контроля по товарам двойного назначения, увеличением продаж американской нефти и газа (например, около 20% российского газового экспорта сейчас приходится именно на сжиженный газ, который в основном покупают европейцы – ред.) и санкциями против российского теневого флота танкеров все это может дать Западу и Украине настоящие рычаги для переговоров с Россией с позиции силы.

По информации The Washington Post, в окружении Путина уже взорвалось напряжение из-за давления западных санкций на российскую экономику, которое может остановиться уже в следующем году. Из-за достаточно высокой процентной ставки Центробанка РФ, которая составляет 21%, и растущую кредиторскую задолженность, многие российские предприятия, в том числе и государственные, могут обанкротиться. Такие вбросы в западную прессу о якобы серьезных экономических проблемах в России не единичны.

С одной стороны, это может быть связано с очередным переделом активов и желанием отдельных людей сохранить их. Ведь в Кремле, как пишет WP, паники нет, там готовы воевать до конца.

С другой стороны, это может быть первым звоночком о начале серьезных проблем в российской экономике. Ранее некоторые эксперты прогнозировали, что реальные проблемы с ресурсами у Путина начнутся в 2026 году.

Многие западные эксперты уверены, что Трамп и его внешнеполитическая команда также готовы ударить по России и ее друзьям, прежде Китая, мощными санкциями, если Путин не согласится начать переговоры о прекращении огня и заморозке войны. Однако пока будущая Администрация Трампа к этому придет, поняв, что в глазах Путина не разглядела ничего нового, может пройти немало времени. А это потерянные для Украины жизни. К тому же Кремль может шантажировать Запад, например, вступлением в переговоры в обмен на снятие санкций. Однако Администрация Байдена это уже проходила, когда разблокировала достройку "Северного потока-2", а менее чем через год Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.