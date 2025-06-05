Трамп и Маск на тропе войны: недавние соратники сделали жесткие заявления друг против друга

Миллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Американский миллиардер Илон Маск, который всего несколько дней назад покинул свою должность в администрации президента США Дональда Трампа, стал на тропу войны со своим вчерашним соратником. Причиной стал законопроект Трампа о налогах и расходах, которым гордится хозяин Белого дома. Маск публично назвал его «отвратительной мерзостью». В ответ президент США обозвал своего бывшего друга «сумасшедшим».

ТСН.ua собрал все, что известно о неожиданном обострении отношений между Илоном Маском и Дональдом Трампом.

С чего начался спор

«Этот огромный, возмутительный, расточительный законопроект, принятый Конгрессом, является отвратительной мерзостью. Позор тем, кто за него проголосовал: вы знаете, что ошибались. Вы это знаете», — написал 3 июня, Илон Маск в своей сети X.

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В еще одной заметке Маск добавил, что закон «значительно увеличит и без того огромный дефицит бюджета до 2,5 триллиона долларов (!!!) и обременит американских граждан непосильным долгом».

В ответ на критику Илона Маска относительно его «великого, прекрасного закона», Дональд Трамп заявил журналистам: «Мне всегда нравился Илон… Вы видели, какие слова он имел для меня… Он не сказал обо мне ничего плохого. Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, чем законопроект, потому что законопроект невероятный».

После этого он сказал, что у него с Маском были «прекрасные отношения», но он не уверен, будут ли они такими и в дальнейшем.

Маск может стать политическим оппонентом Трампа

Однако слова американского президента не остановили миллиардера. Он в сети Х усилил свои нападки на Дональда Трампа, говоря: «Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51 голос против 49 в Сенате».

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При этом Маск обвинил Трампа в «неблагодарности».

Следующим выпадом в сторону президента США стал тонкий намек на возможное возвращение Маска в политику, но уже не как соратника Трампа, а его возможного оппонента.

В сети Х он опубликовал опрос: «Пришло ли время создать в Америке новую политическую партию, которая фактически будет представлять 80% средних слоев населения?».

Продолжение будет?

В конце концов Дональд Трамп решил поставить жирную точку в этом споре, обозвав Маска в своей социальной сети Truth Social сумасшедшим.

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По словам президента, Илон оказался «на грани», после чего он «попросил его уйти, забрал квоты на электромобили, которые обязывали всех покупать эти авто, которые никто не хотел».

«И он просто сошел с ума!» — объявил Трамп.

Чтобы добить своего бывшего соратника и друга хозяин Белого дома предположил, что отмена государственных субсидий и заказов для компаний, которыми владеет Маск, будет «самым простым способом сэкономить в нашем бюджете миллиарды и миллиарды долларов».

На последнее предположение Маск отреагировал на Х словами: «Вперед, сделай мой день».

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Очевидно, продолжение этой битвы бизнесменов-политиков еще впереди.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщило, что американский бизнесмен Илон Маск, который был одним из крупнейших финансовых спонсоров избирательной кампании Дональда Трампа, употреблял наркотики в гораздо больших количествах, чем считалось ранее