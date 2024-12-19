Трамп и помощь Украине: будет ли он шантажировать Киев поставками оружия в обмен на согласие говорить с Путиным

Пока, по словам советника Трампа по нацбезопасности Майка Волца, команда избранного 47 президента США изучает предложения Киева и европейских союзников по окончании войны, перед Украиной может возникнуть более серьезная проблема.

Это сохранение американской вооруженной поддержки после инаугурации Трампа 20 января 2025 года. The New York Times пишет о "конце эпохи военной помощи Украине", напоминая, что запрос Администрации Байдена в Конгресс в начале декабря выделить дополнительные $24 млрд для Киева и пополнение запасов оружия на американских складах не нашло поддержки на Капитолийском холме. Тогда спикер Палаты представителей Майк Джонсон ответил, что не планирует выносить это предложение на голосование, добавив:

"Это уже не дело Джо Байдена принимать такие решения. У нас есть новоизбранный президент, и мы планируем подождать и взять на вооружение стратегию нового главнокомандующего по всему этому".

В среду, 18 декабря, Сенат принял законопроект об оборонном бюджете США на $895 млрд без дополнительного финансирования для Украины и ленд-лиза. Это не окончательное голосование за бюджет Пентагона, которое состоится не раньше марта. Тем не менее, американские СМИ все больше пишут, что двухпартийная поддержка Украины в войне против России дает трещину после победы Трампа и его скепсис относительно дальнейшего отправления оружия Киеву.

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Стоило Украине немного выдохнуть после блокирования Трампом с сентября 2023 года по апрель 2024 года в Палате представителей пакета помощи на $61 млрд, как эта проблема возникла снова. По словам премьера Бельгии Александра де Кроо, нет признаков того, что США свернут свою поддержку. Но на вопрос, нужно ли Украине готовиться к уменьшению помощи от США, в интервью NBC News Трамп ответил: "Возможно".

Администрация Байдена уже пообещала, что использует каждый оставшийся цент денег на помощь Киеву.

"Они (Пентагон – ред.) это сделают. Определенная помощь предоставляется по контрактам. Поэтому она может поступить не раньше 2025 года. Но все деньги (из пакета на $61 млрд для Украины осталось примерно $5,6 млрд – ред.) будут использованы до 20 января. Я вас уверяю", — считает старший директор по Европе в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер.

По словам пресс-секретаря Госдепа США Мэтью Миллера, Украине хватит помощи, которую уже оказали США, до конца 2025 года: "Мы считаем, что ресурсы, которые мы уже предоставили, и которые мы все еще планируем предоставить до конца работы Администрации (Байдена – ред. ), обеспечат их оборудованием и материалами, необходимыми для ведения боевых действий до конца 2025 года. министра финансов Сергея Марченко, без помощи США мы сможем воевать только по крайней мере до середины 2025 года.

Среди новоизбранного состава Палаты представителей и Сената (республиканцы после выборов 5 ноября имеют монобольшинство в Конгрессе) нет однозначной поддержки дальнейшей вооруженной помощи Украине. Все ждут, что скажет Трамп. Как сообщал The Hill, законодатели Конгресса уже спрашивали у разведывательных служб оценку рисков остановки предоставления США вооруженной помощи Украине.

"Детали отчета должны включать влияние способности украинских военных защищаться от российской агрессии, если США продолжат или прекратят военную и экономическую поддержку; и если США сохранят или запретят использование предоставленных ракет большой дальности для ударов вглубь России", — писал The Hill, добавляя, что законодатели также приглашали в разведку последствия потенциального поражения Украины и последующей агрессии России, Китая, Ирана и Северной Кореи для нацбезопасности США.

Все большее количество американских СМИ, обозревателей и экспертов констатируют, что после инаугурации Трампа военная помощь Украине будет если не уменьшена, то совсем прекращена. К тому же есть серьезные основания полагать, что часть из $5,6 млрд из пакета на $61 млрд для Украины перейдет в Администрацию Трампа, и неизвестно, продолжит ли она предоставлять вооруженные пакеты помощи Киеву. К тому же, например, уже сейчас НАТО берет на себя лидерство и координацию формата "Рамштайн", хотя в Альянсе все еще надеются, что США сохранят этот формат при президентстве Трампа.

Как и в прошлом году, сейчас на Капитолийском холме снова продолжается бюджетная эпопея. В эти дни Конгресс должен принять временную бюджетную резолюцию во избежание "шатдауна" – остановки финансирования всех американских госучреждений – до 14 марта 2025 года. Законодатели должны успеть до 20 декабря. Но об этом уже публично высказался Илон Маск, который имеет огромное влияние на Трампа, и консервативное крыло республиканской партии, аргументируя это тем, что бюджет на 2025 год нужно принимать уже после инаугурации Трампа новым составом Конгресса, где у республиканцев будет монобольшинство.

Вероятнее всего, республиканцы уступят, и Конгресс примет временную бюджетную резолюцию, которая продолжит финансирование работы американских госучреждений до 14 марта 2025 года. Иначе они просто закроются, а без выплат останется даже армия, за что демократы смогут легко критиковать республиканцев. Поэтому можно предположить, что к вопросу о принятии следующего пакета помощи Украине на 2025 год Конгресс вернется в марте 2025 года.

К этому времени Трамп и его команда постараются договориться с Россией, чтобы выйти на заморозку войны и режим прекращения огня. Как пишет Reuters, в начале января новоназначенный спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог, который поедет в Киев и несколько других европейских столиц — Лондон, Париж и Рим. По информации Bloomberg, Келлог также "будет открыт для встреч в Москве, если его пригласят, поскольку новая Администрация стремится покончить с почти трехлетней войной".

По информации NBC News, команда Трампа по нацбезопасности уже имела предварительные дискуссии с Администрацией Трампа и украинскими чиновниками о путях окончания войны. Однако Киев еще не получил конкретный план. Источники телеканала в окружении Трампа говорят, что "атмосфера взаимодействия между украинцами и новой командой Трампа, включая Зеленского и Трампа, была положительной". Однако публично советник Трампа по нацбезопасности Тим Уолтц, как и сам Трамп, поставили под сомнение предоставленное Украине разрешение избивать американским дальнобойным оружием по целям в глубине территории России. А Кит Келлог в эфире Fox News в среду, 18 декабря, назвал "не совсем хорошей идеей" убийство генерал-лейтенанта, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ Игоря Кириллова.

Уже дважды Трамп публично не подтвердил и не опроверг, что говорил с Путным после победы на выборах 5 ноября. Мол, это может навредить дальнейшим договоренностям. Хотя спикер Путина Песков опроверг факт разговора. А сам кремлевский сумасшедший в четверг, 19 декабря, во время прямой линии со СМИ заявил, что готов ко встрече с Трампом, предложив Западу, в том числе США, сделать технологический эксперимент.

"Дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем в Киеве, сосредоточят туда все свои силы ПВО, ПРО, а мы осуществим туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет", — заявил Путин.

По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, нет сейчас смысла подталкивать президента Зеленского к переговорам, когда Путин не хочет говорить – Россия не хочет мира. Уже сейчас Евросоюз начинает постепенно перебирать на себя инициативу помощи Киеву. Так, по словам главы Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, экономическую и финансовую стабильность Украины планируют обеспечить с помощью денег из украинского фонда ЕС и доходов, генерируемых замороженными российскими активами. Однако США остаются основным донором оружия для Украины, и ЕС будет очень тяжело заменить Америку.

Поэтому европейским странам нужно быстро наращивать производство оружия и боеприпасов, чтобы Украина, по словам генсека НАТО Марка Рютте, вышла на переговоры с Россией с позиции силы. Иначе существует очень высокий риск того, что Трамп, не договорившись с Путиным, потеряет интерес к вопросу поиска путей завершения войны России против Украины, опрокинув всю ответственность на ЕС.

"И если мы сейчас начинаем обсуждать между собой, как могло бы выглядеть мирное соглашение, мы облегчаем его для россиян. Потому что они сидят в своих откидных креслах, слушая наши дискуссии, курят хорошую сигару, смотря все эти телевизионные кадры. Я не думаю, что это полезно", – добавил Макр Рютте.