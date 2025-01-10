Трамп и Путин встретятся: Зеленский сделал заявление о конце войны в 2025 году

Дональд Трамп уже готовится к встрече с Путиным! В России ответили эмоционально! Между тем спецпредставитель Трампа по Украине заявил, что цель – остановить войну в Украине через 100 дней после инаугурации, которая состоится уже 20 января. Президент Владимир Зеленский заявил, что делает все возможное, чтобы завершить войну в 2025 году. Все громкие детали – в эксклюзиве TSN.ua.

Трамп готовится ко встрече с Путиным

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о планах встречи с Владимиром Путиным. Выступая перед республиканскими губернаторами в своей резиденции во Флориде, он отметил, что подготовка к переговорам уже идет. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Президент Путин хочет встретиться. Он заявил об этом публично. Мы организуем эту встречу. Нам нужно положить конец этой войне. Это ужасный хаос", – сказал Трамп.

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О точных сроках и формате предстоящих переговоров Трамп говорить не стал, подчеркнув, что детали станут известны после его инаугурации, которая состоится 20 января. А между тем говорящий рот Путина Песков заявил, что Москва приветствует желание Трампа вести диалог с президентом России, но конкретных планов по встрече пока нет. Предварительные условия для диалога, говорит он, не нужны, нужно взаимное желание лидеров. Также он добавил, что позиция России по отношению к Украине известна, она последовательная, предельно четкая и всем хорошо ясна. А действия по организации контактов Путина и Трампа начнутся, когда Трамп официально вступит в должность президента США.

Председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко в эфире "Радио Свобода" прокомментировал заявление Трампа о возможных переговорах с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Украина должна добиваться соблюдения принципа: "ничего об Украине без Украины". Мережко подчеркнул, что одним из самых плохих сценариев было бы, если бы Трамп и Путин смогли договориться за счет интересов Украины. По его мнению, Трамп должен четко понимать, что Путин стремится уничтожить украинскую государственность и не остановится.

Цель на 100 дней

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог также сделал громкое заявление. Он сказал, что цель – найти способ разрешения полномасштабной войны РФ против Украины в течение 100 дней после инаугурации. По словам Келлога, и он, и Трамп знают о том, что у них мало времени для того, чтобы найти этот способ, цитирую: "Людям нужно понимать, что Дональд Трамп не пытается что-то дать Путину или россиянам, он действительно пытается спасти суверенитет Украины ". Келлог считает, что Трамп сможет предложить "приемлемое" решение президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину.

Встреча в формате "Рамштайн"

Напомним, что 9 января также состоялась 25-я встреча в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все возможное для того, чтобы закончить войну в 2025 году. Прекращение войны, по его словам, является общей целью Украины и ее партнеров, а не России. Также лидер Украины призвал к ужесточению санкций, чтобы перекрыть денежные потоки РФ. Зеленский считает, что санкции следует ввести против всех элементов российской энергетики, а российский танкерный флот должен быть остановлен. Ведь военный бюджет России на 2025 год на 25% превышает прошлогодний.

Министр обороны США Ллойд Остин, возглавивший свое последнее заседание в формате "Рамштайн", объявил пакет помощи стоимостью около 500 миллионов долларов. Между тем, министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что участники "Рамштайна" обсуждают будущее группы после смены власти в США. Глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что лидеры стран группы Рамштайн перед заседанием согласовали планы поддержки Украины до 2027 года, чтобы продолжить "поддерживать насущные потребности Украины на поле боя". Принявший участие в заседании президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников, среди прочего, "более практично" рассмотреть возможность размещения контингентов своих войск в Украине.

Также президент Украины на встрече "Рамштайна" заявил, что весь мир видит сообщения о подводных кабелях в Балтийском море. И все видят инциденты с беспилотниками в некоторых странах, вызывающих серьезную обеспокоенность. А дестабилизация в Африке, подчеркнул президент, чревата Европе новыми волнами мигрантов.

"И мы также больше узнаем о том, как российская разведка платила боевикам в Афганистане, чтобы они нападали на солдат коалиции, когда там находились ваши войска: Москва платила за то, чтобы убивать ваших солдат – американских солдат, солдат стран – членов НАТО. Как это можно простить или забыть? – сказал Зеленский.

Украинский президент также напомнил, что в 2024 году Франция выступила с идеей размещения в Украине партнерских контингентов. Зеленский считает, что такое размещение партнерских контингентов является одним из лучших инструментов. И добавил, что следует подойти более практически к тому, чтобы это стало возможным. По его словам, уже есть сигналы от некоторых партнеров – от Великобритании – в поддержку этого. Напомним, что говорящий рот Путина Песков ранее заявлял, что, цитирую, говорить о европейских миротворцах в Украине преждевременно. А высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас 16 декабря заявила, что перед тем, как говорить о миротворцах ЕС в Украине, нужно достичь мира, а Россия на это не настроена.

Приехавший в Германию президент Украины Владимир Зеленский также предположил, что инаугурация Трампа 20 января станет началом "новой эры", которая потребует от европейских стран большей ответственности за свою общую судьбу — и судьбу Украины. Даже ведущие должностные лица администрации Байдена, являвшиеся самыми решительными сторонниками суверенитета Украины, теперь признают, что Киев вряд ли достигнет своей цели полностью изгнать Россию.

Что говорят на Западе?

В недавнем интервью госсекретарь сказал, что любое урегулирование, вероятно, позволит России сохранить – на практике, но не по закону – пятую часть территории Украины, которую она сейчас занимает.

Зеленский и другие украинские чиновники неоднократно характеризовали новоизбранного президента США Трампа как человека, который может вызвать страх у Путина. Зеленский также публично заявил более решительно, что надеется завершить "горячую фазу" войны 2025 года, потенциально согласившись на прекращение огня с возможностью для Киева "дипломатическим" путем позже вернуть оккупированные земли.

Президент Украины Владимир Зеленский также дал трехчасовое интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Разговор, ради которого Фридман приехал в Киев, в настоящее время собрал более 4 миллионов просмотров на YouTube. Украинский президент отметил, что первые переговоры о путях окончания войны будут с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, а уже потом с россиянами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 6 января призвал Украину также быть "реалистичной" по территориальным вопросам в возможных предстоящих переговорах по прекращению войны с Россией. Он добавил, что "такие переговоры могут вести только сами украинцы".

В преддверии инаугурации Дональда Трампа на пост президента США министр обороны Германии Борис Писториус заявил 9 января, что группу союзников, направленную на ускорение доставки оружия в Украину, лучше всего держать под руководством США, но она адаптируется, если Вашингтон изменит свое участие.

Напомним, следующее заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в феврале 2025 года.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТРАМП ГОТОВИТСЯ К ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ! Зеленский сделал заявление о конце войны в 2025 году!

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