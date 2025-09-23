Трамп и Зеленский встретятся сегодня: что будут обсуждать президенты США и Украины

Зеленский и Трамп / © скрин с видео

Президенты Украины и Соединенных Штатов Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся сегодня в 20:00 по Киеву на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский прилетел в Нью-Йорк накануне и уже провел ряд встреч.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Встречи Зеленского в США

Зеленский встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Лидеры обсудили усилия партнеров Украины по окончанию войны, а также торгово-экономическое сотрудничество и участие казахских компаний в восстановлении Украины. Президент Украины поблагодарил коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

На встрече с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой речь шла об использовании замороженных российских активов в пользу Украины и новой программе сотрудничества с МВФ.

Вселенского патриарха Варфоломея Владимир Зеленский проинформировал о защите религиозных свобод и пригласил его приехать в Киев.

И накануне встречи с Трампом состоялся также разговор с его спецпредставителем по Украине Китом Келлогом. Ему президент Украины рассказал о ситуации на фронте и результатах контрнаступательных действий возле Доброполья и Покровска. Обсудили сотрудничество в оборонной отрасли, в частности производство дронов и закупку американского оружия, которые Украина предложила США.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа

На открытии Генассамблеи одним из первых выступит президент США Дональд Трамп. Его пресс-секретарь Кэролайн Левитт пообещала «важную речь», но учитывая скептическое отношение действующей администрации к международным организациям, в частности ООН, все ожидают, какие именно послания будут в этом обращении.

И сразу после выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи Трамп встретится с президентом Украины. В начале запланированы только заявления обоих президентов, впрочем, по традиции президент США может позволить журналистам задать вопросы. С предыдущей встречи Трампа и Зеленского прошло чуть больше месяца, а темы для обсуждения остаются те же: президент США только угрожает ввести санкции против России, но теперь — если свои меры против покупателей российской нефти примет Европа.

Также обещанная Трампом встреча Зеленского и Путина, так и не состоявшаяся, как говорит президент США, из-за ненависти переговорщиков. И ключевое — гарантии безопасности: ЕС с Украиной наработали свой проект, и после визита президента США к одному из ключевых европейских союзников — Великобритании открывается возможность обсудить это с украинским лидером.

Также во вторник ожидается специальное заседание Совбеза ООН, посвященное Украине.

Свои встречи на полях саммита будет иметь первая леди Елена Зеленская: состоится заседание коалиции за возвращение похищенных Россией украинских детей. В ней примут участие более 4 десятков стран — будут председательствовать лидеры Украины и Канады с первыми леди двух стран. Поскольку этот вопрос привлекает особое внимание первой леди США — Мелания Трамп, как известно, с мужем передавала письмо об этом Путину, ожидается, что на полях Генассамблеи Мелания Трамп встретится с Еленой Зеленской.

